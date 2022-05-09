“长钱入市”成为近期 市场 关注焦点，而破解“长钱从哪儿来”“如何让长钱更长”“如何让长钱更多”等一系列问题更是业内讨论核心。多位接受中国证券报记者采访的专家认为，从海外经验看，个人养老金账户设立将会为 资本 市场 注入 长期 稳定 资金，承接个人理财和机构资金的公募基金成为 引入 长期 资金的重要抓手。延长机构资金考核周期以及推进全面注册制落地等各项制度的完善将有助于吸引更多长钱并让长钱留在市场，实现真正的长期投资。

公募基金是重要抓手

长期资金从哪儿来？个人养老金及承接众多机构资金的公募基金或是重要抓手。

《国务院办公厅关于推动个人养老金 发展 的意见》日前公布，个人养老金投资成为业内关注焦点。

“美国于二十世纪六七十年代逐渐建立起成熟完善的养老体系，以401K计划与IRA为代表的具有长期属性的养老金计划成为推动共同基金行业以及 资本 市场壮大的重要支撑。”创金合信基金首席经济学家魏凤春对记者表示，买方投顾业务也伴随养老金市场壮大日益 发展 ， 融易资讯网（www.ironge.com.cn）消息 ，普通 投资者 通过购买专业投顾服务，实现理性长期投资。

参考美国经验，中信证券联席首席经济学家明明同样认为，个人养老金账户设立将会为资本市场注入长期 稳定 资金。“参考美国经验，个人养老金制度的稳步发展预计将会为我国资本市场注入更多中长期稳健的增量资金，实现养老金与资本市场健康发展的有效匹配，缓解我国资本市场 投资者 结构失衡、短期波动较大的问题。”明明说。

“对资本市场而言，机构比例提升，有望提升资本市场价值发现和资源配置的效率，降低非理性因素引起的暴涨暴跌。”在银华养老目标基金基金经理熊侃看来，机构比例提升也将对资本市场的 基础 设施、产品体系、复杂程度提出更高需求，推动资本市场持续创新改革。

“境外市场的长期资金大多来自知名投资机构、慈善机构、养老机构、保险机构等，因此，在投资时一般具有长期持有的特征。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳介绍称。

就国内而言，除了养老金外，承接银行理财、保险等众多机构资金的公募基金也是长线资金的重要来源。一位公募基金高管表示，由于公募基金是代客理财，是典型的短期资金长期投资的代表。目前公募基金的投资者分为个人投资者和银行理财、保险、财务公司等机构投资者两大类。

资金考核长期化

如何让长钱更长？考核长期化成为受访专家一致认同的方式。

民生加银基金副总经理于善辉表示，近年来，我国机构投资者对资本市场的投资比重持续加大，量化产品也迎来快速发展。但随着市场回调，这些长线资金的退出止损会加大市场的负反馈。“只有资金的拥有者有了长期投资理念，那么无论是基金还是其他机构投资者才具备长期投资理念的 基础 。”于善辉说。

在魏凤春看来，长线资金要真正实现长期投资，首先要延长考核周期。银行理财因为负债端期限较短，难以成为长线资金。保险资金的业绩考核期也在一年，容易进行波段操作。因此，即使公募基金不追求短期排名，不实施短期考核，但只要负债端的资金(散户、银行、保险)的考核周期和业绩容忍周期较短，也会迫使公募基金不得已进行短期投资操作。

魏凤春进一步表示，个人投资者的短期行为难以改变，只能继续通过投顾业务和投教潜移默化，但专业投资机构的考核长期化是可以考虑的思路。

一位保险资管机构人士表示，保险资金无疑是长线资金，但保险资金都面临着半年度或年度业绩考核压力，长期资金考核短期化的问题长期存在，投资管理人在资产配置时往往更加注重短期绝对收益，难以获得长期超额收益。只有改变长期资金的考核期限和方式，才能真正实现让长钱长投。

逐渐完善各项制度

如何让长钱更多？受访专家纷纷表示，需要通过完善各项制度，以鼓励和支持社保、保险、境外机构将更多资金配置于权益类资产。

某大型券商相关人士称，在现阶段政策下，若想进一步提高保险资金投入权益市场的比例，监管在偿付能力上需要进一步放宽和支持。

“对标境外机构，建议境内机构扩大权益投资的比例，建立健全投资体系，推动权益类投资产品的发展，并加强对投资人才的培训。”陈雳表示。

“以税收递延为代表的IRA账户就是鼓励居民通过资本市场进行长期投资以应对养老问题的成功范例。”于善辉直言，也可以通过持有期限的加长来降低资本利得税。

“目前还需拓展中长期资金来源，吸引各类中长期资金投资资本市场。”陈雳建议，首先，需要继续推进全面注册制改革，完善发行、上市、交易、监管等基础制度建设；其次，需要完善资本市场法治机制，严厉打击各种违法违规行为；最后，在政策上提供优惠，提高资金权益投资比例，发挥中长期资金克服市场短期波动的优势。