培诺教育:2021年年度股东大会决议 时间：2022年05月09日 19:46:06 中财网 原标题:培诺教育:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：834290 证券简称：培诺教育 主办券商：国融证券

青岛培诺教育科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郭宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份

总数39,439,429股，占公司有表决权股份总数的70.5261%。

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司

《信息披露管理制度》等规定，公司编制完成《培诺教育2021年年度报告》，从公司概况，会计数据、经营情况和管理层分析，重大事件，股份变动、融资和利润分配，董监高及员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告，财务报表附注等方面，对公司的运营情况做出了详细说明。根据年度报告全文，同时编制了《培诺教育2021年年度报告摘要》，对公司运营做了概括性描述。

详见公司2022年04月15日在全国 中小企业 股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2022-032号《2021年年度报

告》、2022-033号《2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,439,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2021年工作情况，对 2021年度董事会工作的主

要方面，包括经营管理、重大事项、日常工作、公司治理等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2022年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数 39,439,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。

（三）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会履行和独立行使监督职权，对公司依法运作情况和公

司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。根据2021年工作情况，组织编写了《2021年度监事会工作报告》，对2021年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并对公司依法运作情况发表了独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数 39,439,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。

（四）审议通过《关于2021年度财务决算及 2022年度预算报告

的议案》

1.议案内容：

根据 2021年工作计划，公司基本完成了预计的工作目标，依据

2021年财务数据编制了2021年财务决算报告，并对2022年工作进行

了框架性安排。

2.议案表决结果：

同意股数 39,439,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。

（五）审议通过《关于2021年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流等实际情况，考虑到未来公司可

持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据相关法律法规以及《公司章程》规定，公司拟进行权益分派：公司目前总股本为 55,921,750股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5000元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国 中小企业 股份转

让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部·税务总局·证监会公告2019年第78号）执行。

本次权益分派最终预案以股东大会审议结果为准，并提请股东大

会授权董事会全权办理本次权益分派在中国结算的分派业务程序等相关事宜。分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

详见公司2022年04月15日在全国 中小企业 股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2022-035号《2021年年度权

益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,439,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。

（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

1.议案内容：

根据全国 中小企业 股份转让系统于2020年01月03日发布的《全

国 中小企业 股份转让系统股票定向发行规则》（股转系统公告〔2020〕1号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，并编制专项报告。

详见公司2022年04月15日在全国 中小企业 股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2022-034号《2021年度募集

资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,439,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。

（七）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业

务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买保本型理财产品。利用闲置自有资金购买不超过十二个月的保本型理财产品，本金不超过人民币 13,000万元，此资金在经 2021年年度股东大会审议通过的投资期限内可滚动使用。

详见公司2022年04月15日在全国 中小企业 股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2022-036号《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,439,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独

立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2022年度财务审计机构。

详见公司2022年04月15日在全国 中小企业 股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2022-037号《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,439,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。

（九）审议通过《关于追认银行借款的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，于2020年1月1日至2021年12月31日期间

向银行申请信用借款用于补充公司流动资金。根据《公司章程》第一百一十二条、《董事会议事规则》第十六条之规定，对上述借款予以追认。

详见公司2022年04月15日在全国 中小企业 股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2022-038号《追认银行借款公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,439,429股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用于回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

（二）律师姓名：王月鹏、黄心蕊

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性

文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、公司《2021年年度股东大会决议》；

2、《北京植德律师事务所关于青岛培诺教育科技股份有限公司

2021年年度股东大会的法律意见书》（植德京(会)字[2022]0046号）

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日

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