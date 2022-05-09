近日，五矿信托公布2021年年报，其营收、净利均下滑超10%，资产不良率为3.11%，同比上升1.86个百分点。

业绩大幅下滑

上月末，五矿信托发布2021年年报告显示， 2021年公司实现营业收入45.97亿元，同比下降10.98%；同期，利润总额31.34亿元，同比下降15.37%；实现净利润23.62亿元，同比下降15.16%。对于业绩下滑原因，五矿信托向中国网财经表示，一切以年报信息为准。另据五矿信托控股股东五矿资本公告，2021年五矿信托计提预计负债3.38亿元，对应减少五矿信托利润总额3.38亿元。

从收入结构来看，五矿信托当期投资收益从去年同期4.44亿元，跌至3.44亿元，跌幅达29%，成为造成其营收大幅下滑主因。除此之外公允价值变动收益从正变负，从2020年的3.20亿元降至2021年的-13.18亿元，变化幅度达到-512%。同期，五矿信托营业总支出上升至14.59亿元，与去年数据基本持平。

2021年，五矿信托录得总资产270.25亿元，同比增加8%。其中，净资本余额 198.75亿元；各项业务风险资本之和 108.52亿元。负债方面，截至2021年末，其负债合计38.65亿元，同比增长51.27%；其中其它负债增加5.53亿元，增长19.07倍，成为助推其负债规模上升主因。对于其它负债具体包含项目及上涨原因，中国网财经采访到五矿信托，其同样未做回应。

记者注意到，在五矿信托资产和负债结构发生变化情况，也在一定程度上影响其所有者权益总量情况。截至2021年末，其录得合计所有者权益231.60亿元，相较去年同期上升3.08%；而这一数据变化情况又直接影响信托公司净资产收益率表现，同时这与数据又是衡量一家金融企业经营好坏重要标准。2021年五矿信托净资产收益率为10.35%，相较2020年17.47%水平，下降达7.12个百分点，且同时低于2018年14.49%、2019年16.01%净资产收益率水平。

信托资产规模小幅上升

截至2021年末，五矿信托录得信托总资产8174.05亿元，相较于期初7028.52亿元，同比上升16.30%。而通过信托权益结构来看，资金信托占据其信托资产主力达7537.27亿元；其中，集合信托成为绝对主力，规模达6902.42亿元。

虽然五矿信托管理信托资产规模出现回升，但其信托业务营收却出现下降，仅录得630.90亿元，同比下滑4.81%；扣除资产损失信托利润为483.12亿元，同比下滑9.16%；期末未分派信托利润为109.19亿元，相较去年同期出现上升。

具体来看在构成其信托业务营收主要科目中，利息收入锐减成为造成其信托业务营收下降主要原因。2021年，其录得利息收入199.10亿元，同比降幅达8.71%。对于其利息收入下滑原因，五矿信托年报中并未做出解释。

同时，受上述信托业务业绩下降等影响，五矿信托的信托报酬率同比走低。2021年，其信托报酬率为0.48%，低于去年同期0.19个百分点，也低于2019年水平，仅相当于2018年同期水平。

资产不良率上升

2021年，受上述项目违约情况影响，其资产不良率也出现上升，由2020年的1.25%上升至3.11%，同比上升1.86个百分点；略低于行业平均4-5%水平。另外，尽管五矿信托资产不良率低于行业平均水平，但其仍收到监管提出的整改意见。

五矿信托年报披露，2021年中国银保监会青海监管局在持续防控信托业风险、促进信托业转型发展、持续推进信托业改革等方面向其提出监管意见，并提示相关风险。对此五矿信托表示，其通过整改落实监管意见，公司的风险管理、 公司治理、经营管理等各项能力水平进一步提高，内部控制及法律合规体系更加完善。对于在此情况下，其仍出现资产不良率走高，项目违约频发情况原因，中国网财经采访到五矿信托，对方同样未做正面回应。

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