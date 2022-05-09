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原标题： 比亚迪 被查背后的谎言与真相

来源：德林社

文 | 二掌柜 编辑 | 德小强

“一个谎言真的要无数个谎言来圆，我负罪感太重了，我承受不起。”长沙市雨花区比亚迪职工宿舍，一位跳楼者写下遗书，纵身一跃，选择用生命结束充满谎言的人生。警察调查比亚迪员工跳楼期间，周围居民的愤怒，引来了长沙市政府的调查组。 赌博、污染，频繁出事的比亚迪长沙到底怎么啦？调查组会通过比亚迪的数据给出真相吗？

赌这个字总是能跟比亚迪三个字扯上关系。比亚迪轨道业务第三事业部的一位保安队长，因为工作之便，违规接受废料回收人员的吃请，甚至还开设赌场，最终被警察给抓了。保安队长锒铛入狱，没有令比亚迪的员工噤若寒蝉，相反有人在赌途上越走越远。比亚迪长沙公司员工跳楼事件中，一份疑似死者的遗书，揭开了比亚迪员工赌博的不堪经历。

遗书中写道：沉迷于赌博，无法自拔，我控制不住自己的欲望，我有时候真觉得自己死都不怕，为啥这点小事控制不住，明明是一个有责任心的人，为什么会变成这样？疫情三年，我接触赌博三年，从有到无，从好人到狡诈恶徒，我真的不配于世。这位一而再，再而三的骗钱去赌博，最后身无分文，一败涂地的比亚迪员工，不知何时进入比亚迪，但是他的生命终结于在比亚迪工作期间，他说自己沾上赌博，像狗一样，无力回头。

纵身一跃，一纸遗书，难以洞察一个赌徒的真实境遇。只是在比亚迪赌徒员工告别这个人世间期间，同样是比亚迪长沙公司，遭遇周围居民的控诉： 油漆味肆虐，周边居民小孩流鼻血严重，呼吸道感染。有一位居民甚至担心两岁流鼻血的孩子和6岁鼻炎严重的孩子的健康，因为医生说孩子吸入了有害气体。 环顾四周，比亚迪厂区的刺激性气味，熏得头疼。

比亚迪长沙雨花区工业园是2012年投产使用的，比亚迪坚称园区排放符合国家相关法规及标准。当然，他们承认紧挨工业园区的部分居民区，或存在异味情况。但是对排放超标引起流鼻血，比亚迪是坚决不承认的，认为是恶意捏造关联。真相是这样的吗？早在2019年6月，长沙市省级环保督察就将比亚迪纳入环保部门重点监管对象。

2019年那一次的重点监管主要是督促比亚迪整个周边群众反映车间废气扰民，其喷涂车间生产废气排放的污染物影响附近居民生活。而2021年12月的一份环评报告显示，比亚迪长沙早期对涂装车间电泳工艺的废气未经收集直接无组织排放。为啥不进行环保处置呢？因为成本高啊。比亚迪环评报告有24项有机物的种类和数值没有公开。

如果那个赌徒能够控制自己，也不会走上不归路。 如果比亚迪的排放真达标了，会遭遇督察吗？即使排放浓度均值达标，排放总量达标，是否代表各个组分数值不超标呢？比亚迪环评没有公布的种类和数值中，有没有可能对生态环境和人体危害较大的污染物呢？

真相总是隐藏在数据之中。往往有企业为了短期内扩产，而废气处理设施跟不上，就在夜间关闭废气处理设备直接排放，数据和检测过程存在造假可能。现在长沙政府已经成立调查组，组织政府职能部门、第三方检测机构以及相关专家进驻比亚迪雨花区工厂，相信将工厂的生产数据跟废气处理数据对比，就能给公众一个真相。面对比亚迪被查，也许， 老百姓 会说，熊瞎子立正，他们一手遮不了天的。

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