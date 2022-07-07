峰华卓立(834914):五矿证券关于峰华卓立2022年第一次股票定向发行推荐工作报告 时间：2022年07月07日 20:36:30 中财网 原标题:峰华卓立:五矿证券关于峰华卓立2022年第一次股票定向发行推荐工作报告

五矿证券有限公司 关于广东峰华卓立科技股份有限公司 2022年第一次股票定向发行的 推荐工作报告 主办券商

（住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦 2401） 二 O二二年七月

目录

释义 3

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 5 二、关于发行人公司治理规范性的意见 6

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 7 四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8 五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 9 六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 9 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见 12

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 12 九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 13 十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见 16 十一、关于本次定向发行相关认购合同等法律文件合法合规性的意见 19 十二、关于本次定向发行新増股票限售安排合法合规性的意见 23 十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 23 十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 24 十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 26 十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见28 十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见 28 十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见 30

十九、主办券商认为应当发表的其他意见 30

二十、关于本次定向发行的推荐结论 30

释义

在本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义:

释义项目 释义 本推荐工作报告 指 《五矿证券有限公司关于广东峰华卓立科技股份有限公司 2022年第一次股票定向发行的推荐工作报告》 本公司、发行人、峰华卓 立、公众公司 指 广东峰华卓立科技股份有限公司 发行对象、认购对象 指 广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）、丹桂顺之实 事求是伍号私募证券投资基金 四川卓华 指 四川卓华增材制造有限责任公司 广东金瓷 指 广东金瓷三维技术有限公司 四川维珍 指 四川维珍高新材料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 广东峰华卓立科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东峰华卓立科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东峰华卓立科技股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》 现有股东 指 截至股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股东 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公 司利益转移的其他关系 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 泰和泰（广州）律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则适用指引第1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用 指引第1号》 《业务规则（试行）》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《信息披露办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》 《投资者适当性管理办 法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》 《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本推荐工作报告中合计数与各项加总不符均由四舍五入所致。

根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》《业务规则（试行）》《定向发行规则》《定向发行指南》《投资者适当性管理办法》等有关规定，五矿证券对峰华卓立本次股票定向发行履行了尽职调查职责，并就其本次股票定向发行出具本推荐工作报告。

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

根据《定向发行规则》第九条规定：“发行人定向发行应当符合《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。” 1、关于公司是否合法规范经营

经查阅公司营业执照、登录信用中国网站、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、全国股转系统官网等查询，报告期内，公司的经营范围和经营方式已获得相关工商行政管理部门的核准登记，并具有与其经营业务相符的能力与资格；公司不存在因违反证券期货市场法律、法规和规范性文件而受到证券监督主管部门行政处罚的情形，公司经营合法合规。

2、关于公司是否存在违规对外担保、资金占用的核查

经核查峰华卓立《企业信用报告》、自挂牌以来的历次《审计报告》《年度报告》，报告期内，公司存在关联方资金占用事项，涉及金额 5000元，现已完成整改，具体情况如下：

2021年 9月 3日，公司启动 2021年员工持股计划暨股票定向发行，成都唯真股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称：成都唯真）作为实施本次员工持股计划的合伙企业，由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理屈志担任成都唯真的执行事务合伙人。由于成都唯真的资金来源为员工持股计划参与对象向合伙企业缴纳的款项，该员工持股计划运行时间较短，账上资金不足以支付办理员工持股计划暨股票定向发行的工作经费（主要是验资费、银行手续费），2021年 12月 1日，由全资子公司四川维珍高新材料有限公司（以下简称：四川维珍）对成都唯真借出 5000元供其使用。上述交易触发资金占用。2022年 4月22日，四川维珍已收回上述借款，资金占用的款项已清理完毕。

份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》，针对资金占用违规行为对公司、时任董事长及实际控制人屈志、董事会秘书金枫、财务负责人李文晖采取口头警示的自律监管措施。

截至本推荐报告出具之日，公司不存在违规对外担保，资金占用已清理完毕。

3、关于信息披露方面的核查

经核查峰华卓立在全国股转系统官网发布的公告文件，报告期内，公司在信息披露方面存在以下违规事项：

2022年 1月 5日，峰华卓立在全国股转系统官网发布了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-003）、《关于广东峰华卓立科技股份有限公司前期差错更正的专项说明》（公告编号：2022-004），并对以前年度定期报告予以更正，由于会计差错更正，导致公司进层时不符合所属市场层级进入条件进而触发降层。同日公司在全国股转系统官网发布了《触发降层情形的风险提示公告》，2022年 2月 8日公司收到全国股转公司作出的《关于发布广东峰华卓立科技股份有限公司即时降层决定的公告》（股转系统公告〔2022〕22号）。公司于 2022年 2月 16日起降层至基础层。

2022年 2月 17日，全国股转公司挂牌公司监管二部出具了《关于对广东峰华卓立科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》，针对上述信息披露违规行为，对公司、实际控制人及董事长屈志、时任财务负责人章立国采取了出具警示函的自律监管措施。

4、关于公司及相关主体是否为失信联合惩罚对象的核查

经查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）、信用中国（ https://www.creditchina.gov.cn/ ） 、 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://zxgk.court.gov.cn/）等相关政府部门网站公示信息，发行人及其控股股东、实际控制人、控股子公司、现任董事、监事、高级管理人员未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

经核查，主办券商认为，发行人本次发行符合《定向发行规则》第九条规定，发行人具备本次发行的主体资格。

二、关于发行人公司治理规范性的意见

司章程》，建立健全了股东大会、董事会、监事会及经营管理层体系，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》等内部管理制度以确保公司治理机制合法合规运行。

经核查，峰华卓立报告期内公司治理存在以下情形：

2021年 12月 1日，全资子公司四川维珍对实际控制人控制的员工持股平台成都唯真借出 5000元，该交易经公司董事长兼总经理屈志审批同意并执行，上述交易触发资金占用。2022年 4月 22日，四川维珍已收回上述借款，资金占用的款项清理完毕。

2022年 5月 26日，挂牌公司管理一部出具了《关于对广东峰华卓立科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》，针对资金占用违规行为对公司、时任董事长及实际控制人屈志、董事会秘书金枫、财务负责人李文晖采取口头警示的自律监管措施。

除上述情形外，发行人不存在违反《公司法》《公众公司办法》第二章、《治理规则》等相关法律法规、业务规则的情形。

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见

根据《公众公司办法》第四十八条规定：“向特定对象发行股票后股东累计超过 200人的公司，应当持申请文件向中国证监会申请核准。股票公开转让的公众公司提交的申请文件还应当包括全国股转系统的自律监管意见。

股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200人的，中国证监会豁免核准，由全国股转系统自律管理。”

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股权登记日为 2022年 6月 10日的《证券持有人名册》，本次发行前在册股东 118名，其中包括自然人股东 108名，机构股东 10名。公司本次发行后股东为 120名，其中包括自然人股东 108名，机构股东 12名，本次定向发行后，股东人数累计未超过 200人。

综上，主办券商认为，峰华卓立本次股票发行后累计股东人数未超过 200人，中国证监会豁免核准，无需履行核准程序。

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见

报告期内，峰华卓立存在信息披露违规情形。详见本推荐报告之“一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见”之“3、关于信息披露方面的核查”所述。

除此之外，峰华卓立及其相关责任主体在报告期初至本推荐工作报告出具之日，不存在其他因信息披露违规或违法，被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚、被全国股转公司依法采取自律监管措施或纪律处分的情形。

峰华卓立本次定向发行严格按照《公众公司办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式指引第 3号——定向发行说明书和发行情况报告书》《非上市公众公司信息披露内容与格式指引第 4号——定向发行申请文件》《定向发行规则》《定向发行指南》等规定履行了信息披露义务。

峰华卓立于 2022年 5月 31日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过股票定向发行相关议案。并于同日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-052）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《2022年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-055）、《关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-058）。

峰华卓立于 2022年 6月 15日召开 2022年第四次临时股东大会，审议并通过了定向发行说明书及相关议案，同日披露了《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）。

峰华卓立根据全国股转公司的反馈意见要求，对《2022年第一次股票定向发行说明书》相关内容进行更新修订，于 2022年 6月 15日在全国股转系统官网披露了《2022年第一次股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-066）。

综上，主办券商认为，发行人及其相关责任主体在报告期内针对违规信息披露行为已完成整改。除上述信息披露违规外，发行人及其相关责任主体在报告期内及本次定向发行过程中，已规范履行了信息披露义务。

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见

《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

《公司章程》未对优先认购权作出限制性规定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。

2022年 5月 31日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》的议案，该议案已于 2022年 6月 15日召开的 2022年第四次临时股东大会审议通过。

综上，主办券商认为，发行人本次定向发行现有股东不享有优先认购权，符合《公众公司办法》《定向发行规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

《公众公司办法》第四十二条规定：“本办法所称定向发行包括股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过 200人，以及公众公司向特定对象发行股票两种情形。前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：（一）公司股东； （二）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；（三）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。股票未公开转让的公司确定发行对象时，符合本条第二款第（三）项规定的投资者合计不得超过 35名。”

《投资者适当性管理办法》第五条规定：“投资者参与基础层股票交易应当符合下列条件：（一）实收资本或实收股本总额 200 万元人民币以上的法人机构；（二）实缴出资总额 200 万元人民币以上的合伙企业；（三）申请权限开通前 10 个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币 200 万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），且具有本办法第六条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。投资者参与挂牌同时定向发行的，应当符合本条前款规定。”

《投资者适当性管理办法》第七条规定：“《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第二项、第三项规定的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品，社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等机构投资者，可以参与挂牌公司股票交易。”

（一）峰华卓立本次发行的认购对象共 2名。认购对象的基本情况如下： 1、广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）

名称 广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙） 成立时间 2020-12-31 统一社会信用代码 91440605MA55RXEN5X 企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 广东猎投基金管理合伙企业（有限合伙） 注册资本 10000万元人民币 注册地址 佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2号亿能国际广场 2座 2106室(住 所申报) 经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权 投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会 完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。 交易权限 全国中小企业股份转让系统一类合格投资者 本次发行对象广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）于 2022年 6月1日已取得新三板合格投资者交易权限，为全国股转系统一类投资者账户，符合《公众公司办法》《投资者适当性管理办法》关于合格投资者的规定。

2、丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金

丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金是契约型私募基金产品，深圳市丹桂顺资产管理有限公司为其私募基金管理人。深圳市丹桂顺资产管理有限公司的企业基本信息如下：

名称 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 成立时间 2015-10-12 统一社会信用代码 914403003565151957 企业类型 有限责任公司（法人独资） 法定代表人 张红英 注册资本 10000万人民币 注册地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001号深业上城（南 区）T1栋 9层 2号 经营范围 一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、 证券资产管理等业务）、投资管理。（法律、行政法规、国务院决定 禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营 项目是： 交易权限 全国中小企业股份转让系统一类合格投资者 依据万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部出具的证明，本次发行对象丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金，于 2021年 11月 26日取得新三板合格投资者交易权限，为全国股转系统一类投资者账户，符合《公众公司办法》以及《投资者适当性管理办法》关于合格投资者的规定。

（二）本次发行对象私募基金备案情况

本次发行对象均根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的要求，在基金业协会完成私募基金备案，备案情况如下表所示：

1、广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）

基金名称 广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙） 基金编号 SNZ889 基金备案时间 2021年 04月 20日 基金管理人名称 广东猎投基金管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人登记编号 P1029569 基金管理人登记时间 2015年 12月 31日 2、丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金

基金名称 丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 基金编号 SCV310 基金备案时间 2019年 11月 01日 基金管理人名称 深圳市丹桂顺资产管理有限公司 基金管理人登记编号 P1026061 基金管理人登记时间 2015年 11月 04日 综上，主办券商认为，发行对象符合中国证监会及全国股转系统关于投资者适当性的有关规定。

七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见

（一）本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象的核查

经检索信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）、中华人民共和国最高人民法院中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）及环境保护、食品药品、产品质量等相应政府部门公示网站等的查询，发行对象不存在被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象的情形，也不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

（二）本次发行对象是否存在“股权代持”情形的核查

根据公司《2022年第一次定向发行说明书》、公司与发行对象签订的《股份认购协议》以及发行对象出具的声明，本次发行对象拟认购的股份均系真实持有，不存在通过委托持股、信托持股等股份代持或其他利益安排的情形，不存在股权代持的情形。

（三）本次股票发行不涉及持股平台的核查

主办券商查阅了发行对象出具的声明、工商营业执照，基金管理人以及私募投资基金的备案和登记情况，本次股票发行 2名发行对象均属于经中国证券基金业协会备案的私募基金，均不存在单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台的情形。

综上，主办券商认为，本次股票发行 2名发行对象均不属于失信联合惩戒对象、不存在股权代持情况、不是单纯以认购发行人的股份为目的而设立的持股平台。

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见

根据本次定向发行的发行对象出具的声明，本次发行对象的认购资金均来源于自有资金或合法募集资金，发行对象认购资金来源合法合规。

综上，主办券商认为，本次定向发行对象认购资金来源合法合规。

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见

（一）关于发行决策程序是否合法合规的说明

1、董事会审议程序及回避表决情况

2022年 5月 31日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》《关于公司 》《拟修改 》《关于公司与认购对象签署附生效条件的 》《关于实际控制人屈志与认购对象签署附生效条件的 》等议案，出席本次会议的董事 5人，其中，关联董事屈志对《关于实际控制人屈志与认购对象签署附生效条件的 》回避表决。

2、监事会审议程序及回避表决情况

2022年 5月 31日，峰华卓立召开第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》《关于公司 》《拟修改 》《关于公司与认购对象签署附生效条件的 》《关于实际控制人屈志与认购对象签署附生效条件的 》等议案，出席本次会议的监事 3人，上述议案均不涉及关联监事，无需回避表决。

3、股东大会审议程序及回避表决情况

2022年 6月 15日，公司召开 2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》《关于公司 》《拟修改 》《关于公司与认购对象签署附生效条件的 》《关于实际控制人屈志与认购对象签署附生效条件的 》等议案。出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数35,692,520股，占公司有表决权股份总数的 69.31%。其中，关联股东佛山金睿和投资中心(有限合伙)、屈志及屈志为执行事务合伙人的珠海宝睿华投资中心(有限合伙)、成都唯真股权投资基金管理中心(有限合伙)对《关于实际控制人屈志与认购对象签署附生效条件的 》回避表决。。

经核查上述董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、表决票、会议决议等资料，主办券商认为，公司为本次发行召开的董事会、监事会、股东大会的召集人资格、召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

综上，主办券商认为，公司本次定向发行决策程序符合《公司法》《证券法》《公众公司办法》《定向发行规则》等有关规定，发行决策程序合法合规。

（二） 关于本次定向发行是否涉及连续发行的说明

经核查，峰华卓立董事会审议定向发行有关事项时，不存在尚未完成的普通股、优先股或可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜，不存在违反《非上市公司公众收购管理办法》关于协议收购过渡期的相关规定等事项的情形。

（三） 关于本次定向发行是否按规定履行了国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序的意见

1、发行人

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至本次股票发行股东大会股权登记日，峰华卓立的实际控制人为境内自然人，公司不属于国有投资企业，亦不属于外资企业。

因此，本次定向发行峰华卓立不需要履行国资、外资或其他主管部门审批、核准或备案等程序。

2、发行对象

（1）广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）

本次股票发行对象广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东猎投三期”）的基金管理人为广东猎投基金管理合伙企业（有限合伙），其执行事务合伙人为羽盛投资顾问(广州)有限公司，根据广东猎投基金管理合伙企业（有限合伙）提供的《广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“广东猎投合伙协议”）“第十一条投资事项”之“11.3投资决策”显示：“11.3.1本合伙企业设立投资决策委员会，作为合伙企业的投资决策机构，在遵守相关法律法规、《南海双创引导基金管理办法》及本协议约定的条件下，合伙企业授予投资决策委员会决定对本合伙企业相关投资和投资退出、处置的决策权”，在符合《南海双创引导基金管理办法》的规定下，其可根据投委会的结果自主决策投资项目。

1）根据《南海双创引导基金管理办法》的规定，佛山市南海产业发展投资管理有限公司作为广东猎投三期有限合伙人之一佛山市南海区双创投资引导基金有限公司的控股股东，出具了《南海区创新创业投资引导基金子基金拟投项目合规性审查意见》【南双创合规审[2022]23号】，内容显示：“根据合伙协议要求，经我司合规性审查，该拟投项目未违反《佛山市南海区创新创业投资引导基金管理办法（2019年修订）》（南府[2019]26号）第十条规定的产业投资领域、投资于南海区企业的比例，以及第二十五条规定的禁止从事业务，符合合伙协议中对合规性审查的要求，可提交投资决策委员会表决”；

2）根据广东猎投投资决策委员会【2022年第[01]次项目评审会】结果显示，该次评审会共收到有效表决票 7票，其中同意 7票，按照《广东猎投合伙协议》约定，可对该项目进行投资。

综上所述，广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）对外投资已按照《海南双创引导基金管理办法》《广东猎投合伙协议》的约定，履行了相应的国有部门合规性审查及内部决策程序，不需要履行国资、外资或其他主管部门审批、核准或备案等程序。

（2）丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金

丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金的管理人为深圳市丹桂顺资产管理有限公司，为自然人控制的私募投资基金，不需要履行国资、外资或其他主管部门审批、核准或备案等程序。

综上，主办券商认为，公司本次定向发行决策程序符合《公司法》《证券法》《公众公司办法》《定向发行规则》等有关规定，发行决策程序合法合规，不存在连续发行情形，本次股票定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见

（一） 关于定价方式和定价过程合法合规性的说明

本次定向发行价格为每股人民币 7.50元，已经由公司董事会、股东大会审议通过。定价方式和过程符合《公司法》《公司章程》的有关规定，结果合法有效。

（二）关于定价合理性的说明

本次股票发行价格的定价充分考虑了以下方面：

1、每股净资产及每股收益

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 22-00025号审计报告，截至 2021年 12月 31日，归属于挂牌公司股东的净资产为80,796,043.10元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.57元，2021年度公司净利润为 4,866,054.62元，每股收益为 0.10元。本次股票发行价格为 7.50元/股，本次股票发行价格高于 2021年末的每股净资产。本次定价不低于每股净资产，不存在损害公司股东利益的情形。

2、二级市场交易价格

2022年 5月 31日本次定向发行公告前 20、60、120 个交易日的公司股票交易均价分别为 6.05/股、6.34元/股、5.75元/股。本次发行价格高于董事会召开日前 20、60、120 个交易日的公司股票交易均价（交易均价计算公式：区间总成金额/区间总成交股票数量）。

公司股票的交易方式为集中竞价转让，在本次董事会召开日前 180个交易日，公司股票成交的相关数据如下表所示：

时间 成交量（万 股） 成交额 （万元） 最高价 （元） 最低价 （元） 均价 （元） 日均换手率 2021 8 26 年月 日至 2022年5月30日 533.28 2915.31 7.80 3.26 5.47 0.85% 综上所述，公司股票在市场上交易不活跃、成交量小，二级市场交易价格公允性不强。

3、前次发行价格

公司于 2021年 12月完成一次股票发行，发行对象为 1名新增投资者（系为实施员工持股计划设立的合伙企业），发行价格为 2.00元/股，募集资金总金额为人民币 800.00万元，发行后公司股本为 5,150万股。由于前次定向发行之目的是为实施公司员工持股计划，完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力。本次定向发行对象是由公司结合自身发展规划，以了解公司业务及行业未来发展趋势，与公司战略规划匹配度较高，认同公司未来的战略规划，愿意与公司共同成长为原则择优引入的新增投资者，本次发行价格高于前次发行价格具有合理性。

4、前次权益分派事项

报告期内，公司未进行权益分派。

5、同行业可比公司

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 22-00025号审计报告，截至 2021年 12月 31日，归属于母公司所有者的净利润为4,866,054.62元，按本次发行价格 7.50元/股及新增股本后 5,480万股摊薄计算，对应的发行市盈率约为 84.46倍。

截至本次发行董事会召开日，同行业公司市盈率基本情况如下：

证券代码 证券简称 静态市盈率 交易市场版块 主营业务 430549 天弘激光 83.07 新三板基础层 3D 激光加工装备、激光 打印再 制造 836514 光华伟业 77.90 新三板创新层 3D 打印产品、环境友好型生物降 解材料、化工产品贸易 834534 曼恒数字 47.19 新三板创新层 虚拟现实行业应用、虚拟现实娱乐 3D 应用、 打印设备 830978 先临三维 53.04 新三板创新层 3D 扫描、数字化齿科服务 300521 爱司凯 309.57 深交所创业板 工业化打印产品的技术研发、生产 3D 销售，平面打印、 打印 新三板同行业均值 65.30 – – 数据来源：东方财富、新浪财经。

公司本次发行市盈率高于同行业挂牌公司市盈率均值，主要原因是公司目前盈利水平较低，本次发行价格考虑了公司的未来成长性。公司当前处于新三板基础层，自挂牌以来股票交易活跃度低、交易量低、市场流动性较差，而股票定价应考虑其对应市场的流动性因素，上表对比可见，公司本次发行市盈率远低于在深圳证券交易所上市的同行业公司。

综上，公司本次股票发行市盈率高于新三板同行业市盈率均值具有合理性。

6、定价合理性分析

鉴于公司股票在二级市场交易不活跃、成交量低，未形成较为公允的市场价格。经董事会综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、公司每股净资产、每股收益、股票二级市场交易价格、前次发行价格等多种因素，并与发行对象充分沟通后，最终完成对本次定向发行价格的确定。本次发行的定价合理，不存在损害公司及股东利益的情况，发行定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上，主办券商认为，公司本次股票发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期经审计的每股净资产等多种因素，并与发行对象沟通的基础上最终确定的。因此，本次发行定价具有合理性。

（三）关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见 根据《企业会计准则第 11号——股份支付》规定，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付的三项特征为：一是股份支付是企业与职工或其他方之间发生的交易；二是股份支付是以获取职工或其他方服务为目的的交易；三是股份支付交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。

本次发行对象参与股票定向发行的行为系基于公司发展战略的自愿投资行为，公司与发行对象签署的股份认购协议中，亦不存在获取职工或其他方服务为目的的情形，不涉及股权激励、员工持股计划事项，不适用股份支付。

从发行目的来看，本次定向发行以现金认购公司发行的股票，是为了增强公司的盈利能力与抗风险能力、优化公司财务结构、满足公司业务发展的资金需求，进而提升公司市场地位，增强公司综合实力，促进公司稳健发展，不属于为以获取职工或其他方服务为目的的交易。本次股票发行不存在《企业会计准则第11号-股份支付》所规定适用股份支付会计准则的情形。

综上，主办券商认为，本次发行定价方式合理、价格决策程序合法合规、发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

十一、关于本次定向发行相关认购合同等法律文件合法合规性的意见 （一）股份认购协议

本次发行为确定对象的定向发行，2022年 5月 31日，公司与发行对象签订了附生效条件的《股份认购协议》，并在《广东峰华卓立科技股份有限公司 2022年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》中予以披露，协议中对本次发行对象拟认购公司股份的数量、认购价格、认购方式、支付方式、限售安排、生效条件、违约责任及争议解决方式等进行了约定。协议当事人主体资格合法有效，系真实自愿意思表示，协议内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，合同条款合法有效。《股份认购协议》经公司董事会、监事会、股东大会审议通过。

根据《股份认购协议》及公司、公司控股股东、实际控制人和本次发行对象分别出具的承诺，公司与本次发行对象签署的《股份认购协议》中，不存在以下条款：

1、挂牌公司作为特殊投资条款所属协议的当事人，但投资者以非现金资产认购或发行目的为股权激励等情形中，挂牌公司作为受益人的除外； 2、限制挂牌公司未来股票发行融资的价格或发行对象；

3、强制要求挂牌公司进行权益分派，或者不能进行权益分派；

4、挂牌公司未来再融资时，如果新投资方与挂牌公司约定了优于本次发行的特殊投资条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方；

5、发行认购方有权不经挂牌公司内部决策程序直接向挂牌公司派驻董事，或者派驻的董事对挂牌公司经营决策享有一票否决权；

6、不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款； 7、触发条件与挂牌公司市值挂钩；

8、其他损害挂牌公司或者其股东合法权益的特殊投资条款。

（二）股份认购协议之补充协议

公司控股股东、实际控制人屈志与广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金之基金管理人）于 2022年 5月 31日签署了《股份认购协议之补充协议》，主要内容涉及对实际控制人股份转让的限制及跟随出售权、反稀释权、附条件生效的股份收购等内容，具体内容如下：

“2、对实际控制人股份转让的限制及跟随出售权

2.1 本协议项下投资完成后、公司实现合格 IPO前，乙方作为实际控制人拟转让公司股份（包括直接股份及间接股份）影响实际控制人地位时需经甲方同意；未经甲方事先书面同意，乙方不得转让所持公司股份（因执行甲方认可的员工股权激励计划而导致的股权调整除外）；

2.2 甲方同意乙方转让公司股份的，甲方有权在同等条件下跟随出售其持有的公司部分或全部股权。如果拟受让方以任何方式拒绝从甲方处购买股权，则乙方不得向拟受让方出售任何股权。

3、反稀释权

3.1 公司实现上市前，如公司新发行任何股份（或可转换为股权的其他证券）、新增任何注册资本（为实施员工持股计划所新增的注册资本、资本公积转增股本除外），且其发行价格或认购/认缴价格（“新低价格”）低于甲方作为本轮投资方的股权认购价格（每股 7.5元人民币），则甲方有权要求乙方以零对价向甲方转让公司股权或向甲方支付现金补偿或甲方认可的其他方式对甲方予以补偿，以确保甲方取得公司全部股权的价格不高于新低价格；

3.2 若甲方行使本条第 4.1款所述之权利，乙方对向甲方无偿转让股权、支付现金补偿或其他甲方认可的补偿承担责任，并同意补偿甲方为接受上述补偿而需承担的所有税费；

3.3 本条不构成对公司未来股票发行融资的价格或发行对象的限制，公司不承担本条反稀释调整项下的任何义务，本条反稀释权调整项下的补偿义务应由乙方承担。

4、附条件生效的股份收购

4.1 在下述六个任一条件发生时，甲方有权要求乙方对甲方所持有的公司股份的全部（或部分）进行收购，“股份收购生效”触发的任一条件包括： 4.1.1 公司在【2025年 12月 31日】前未完成合格 IPO；

4.1.2 在公司首发上市之前，公司实际控制人发生变动，或已经发生可能导致公司实际控制人变更的事由，且甲方与乙方无法就解决方案达成一致（被上市公司并购除外）；

4.1.3 公司所聘请的会计师事务所出具的年度审计出具否定意见或无法（拒绝）表示意见的审计报告，且甲方与公司或乙方无法就解决方案达成一致； 4.1.4 公司及乙方违反股份认购协议、补充协议及附件的条款（含声明及承诺）、公司章程以及董事会决议，或存在任何欺诈、不诚实的行为。甲方提出后公司及乙方一个月内拒绝整改和弥补甲方损失，或无法完全弥补已经造成或预期发生的甲方的损失；

4.1.5 乙方及其关联方以任何方式为自己或他人从事任何可与公司构成竞争的业务；

4.1.6 由于本次增资前未向甲方披露的或有债务、或有诉讼、历史沿革等问题导致上市障碍。

4.2 当甲方向乙方主张履行股份收购义务时，股份收购价款按下列确定： 股份收购价款=甲方增资款×[1+10%×（增资存续期÷365）]–甲方已获得的累计分红，若甲方要求乙方收购部分股份的，则前述公式中的“甲方增资款”=甲方全部增资款×(甲方要求收购的股份/甲方所持全部股份)；

上述“增资款”指甲方本次增资共计向公司投入的人民币 2475万元； 上述“增资存续期”系指自甲方参与定增股份在中国结算登记之日起至甲方收到上述股份收购价款之日为止的期间天数。

4.3 乙方应在收到甲方要求股份收购的书面通知当日起十二个月内与甲方签署股份收购协议或其他文件并全额支付股份收购价款（无论股权收购协议是否签署，乙方按本条款支付股份收购款的最迟期限保持不变）；

若受制于届时有效的法律法规、规范性文件的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定的相关交易制度之约束，乙方可指定第三人或通过其它经双方协商的方案按照上述条件收购甲方届时所持有的公司股份，该行为也视为乙方已经履行了约定的股份收购义务。

4.4 甲方应保证具有合法主体资格且本次投资行为符合国家相关法律法规规定，如因甲方主体资格不符合相关法律规定而给公司申请首次公开发行股票并上市或通过上市公司发行股份购买公司资产方式间接上市构成实质性障碍，甲方应依法依规转让股份给适合的第三方，否则乙方或乙方指定的第三方有权利收购甲方持有的股份，收购价格及流程应按照国家相关法律法规规定执行。” （三）关于特殊投资条款的核查

经核查，发行人与发行对象签署的《股份认购协议》中不存在特殊投资条款；控股股东、实际控制人屈志与广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金之基金管理人）签署的《股份认购协议之补充协议》存在特殊投资条款，但其各方签署的《股份认购协议之补充协议》符合《公司法》《业务规则适用指引第 1号》要求。具体理由如下：

1、发行人控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署的《股份认购协议之补充协议》为协议各方当事人真实的意思表示，符合《中华人民共和国民法典》的规定，合法有效；

2、控股股东、实际控制人屈志与本次认购对象签署的《股份认购协议之补充协议》不存在《业务规则适用指引第 1号》禁止的以下情形：

“（1）挂牌公司作为特殊投资条款所属协议的当事人，但投资者以非现金资产认购或发行目的为股权激励等情形中，挂牌公司作为受益人的除外； （2）限制挂牌公司未来股票发行融资的价格或发行对象；

（3）强制要求挂牌公司进行权益分派，或者不能进行权益分派；

（4）挂牌公司未来再融资时，如果新投资方与挂牌公司约定了优于本次发行的特殊投资条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方；

（5）发行认购方有权不经挂牌公司内部决策程序直接向挂牌公司派驻董事，或者派驻的董事对挂牌公司经营决策享有一票否决权；

（6）不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款； （7）触发条件与挂牌公司市值挂钩；

（8）其他损害挂牌公司或者其股东合法权益的特殊投资条款。”； 3、发行人已在《2022年第一次股票定向发行说明书（第一次修订）》中完整披露了《股份认购协议之补充协议》中的特殊投资条款具体内容； 4、《股份认购协议之补充协议》中的特殊投资条款已经发行人第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议及其 2022年第四次临时股东大会决议审议通过。

综上，主办券商认为，《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》等法律文件符合《公司法》《中华人民共和国民法典》《定向发行规则》及《业务规则适用指引第 1号》等规范性要求，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

十二、关于本次定向发行新増股票限售安排合法合规性的意见

根据公司披露的《定向发行说明书》、公司与发行对象签订的《股份认购协议》，本次发行属于发行对象确定的发行，认购对象无自愿限售安排或自愿锁定股份的承诺；本次发行对象不存在董事、监事及高级管理人员等人员，不涉及法定限售情形。在获得全国股转公司自律审查通过，并完成股票发行后，本次发行的新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

综上，主办券商认为，本次新增股票限售安排符合《公司法》《定向发行规则》《公司章程》及其他相关规定的要求。

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见

（一）募集资金内控制度、管理制度的建立情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改 的议案》，并于 2020年 4月 29日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn/）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-037）。该议案于 2019年年度股东大会审议通过。该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司将严格按照该制度的规定，建立募集资金监管账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

（二）设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的情况

2022年 5月 31日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，2022年 6月 15日，公司召开的 2022年第四次临时股东大会审议通过该议案。公司将会为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途；在本次发行认购后，公司就该募集资金专项账户与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

公司将严格按照《公司法》《证券法》《定向发行规则》《定向发行指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，杜绝发生募集资金使用违规行为。

综上，主办券商认为，发行人已建立健全募集资金内控及管理制度，符合《定向发行规则》要求，能够有效保证募集资金合规使用。

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见

（一）本次募集资金用途

本次发行募集资金用途如下：

序号 用途 拟投入金额（元） 1 补充流动资金 9,601,000.00 1.1 支付供应商货款 9,601,000.00 2 其他用途 15,149,000.00 2.1 四川卓华注册资本实缴 5,147,000.00 2.2 广东金瓷注册资本实缴 4,872,000.00 2.3 四川维珍新增注册资本 4,800,000.00 2.4 支付相关中介机构关于本次股票发 行费用 330,000.00 合计 24,750,000.00 （二）本次募集资金的必要性和合理性

根据公司披露的《2022年第一次股票定向发行说明书》，本次发行预计募集资金总额为 24,750,000.00元，主要用于补充流动资金和对子公司的投资。具体金额如上表所示，对其募集资金的必要性和合理性分析如下：

1、关于公司补充流动资金的必要性、合理性

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司经营所需的营运资金也日益增多。

公司 2021年度营业收入 148,528,810.46元，较 2020年度增加 52.48%，预计 2022年度及 2023年度营业收入将继续保持高速增长。为快速响应客户对 3D打印设备的需求，公司拟进一步缩短设备交付周期，针对经甄选的设备潜在客户意向需求进行预生产，经签订购销合同后实现快速交付。对此，公司不仅需加大对常规原材料的备货，还需要在短时间内对 3D打印设备非标定制零部件完成外协加工、采购。以上，公司需要储备足够的流动资金应付采购开支，确保供应商如期供货。

截至 2022年 4月 14日，公司在 2021年第一次股票定向发行的募集资金已使用完毕。

结合公司本次定向发行说明书中关于流动资金需求测算过程，公司对于流动资金需求紧迫，为保障公司生产销售实现稳步增长，公司有必要继续增加资金储备以应付供应商货款开支。

本次发行募集资金用于公司补充流动资金，将为公司扩大生产经营提供有利支撑，有效降低公司流动性风险，提高公司盈利水平和抗风险能力，是合理、必要的。

2、关于公司对子公司投资的必要性、合理性

（1）四川卓华配套 3D打印机、铸造和脱脂烧结等生产设备、采购原材料等需要耗费大量资金，公司早日完成对四川卓华的注册资本实缴，有助于四川卓华快速提升产能的资金需求。

目前，四川卓华注册资本已实缴 1,485.30万元，根据其《公司章程》的约定，公司尚需要对其实缴出资 514.70万元。本次发行募集资金用于四川卓华注册资本实缴，是公司对全资子公司发展壮大的必要支持，具有合理性和必要性。

（2）广东金瓷作为公司的控股子公司，根据其《公司章程》的约定，公司负有在 2023年 12月 31日完成对其实缴出资的义务。目前，公司已对广东金瓷注册资本实缴 744.00万元整，尚需要对其实缴出资 487.20万元。

本次发行募集资金用于广东金瓷注册资本实缴，有利于广东金瓷开展研发工作的进度提速，为公司寻求新的盈利点以及巩固市场地位提供有力保障，符合公司未来发展战略。因此，募集资金用于广东金瓷注册资本实缴是必要和合理的。

（3）本次发行募集资金用于四川维珍新增注册资本，有利于增强四川维珍的风险抵御能力，提高其商业信用以及在商业竞争的地位，体现公司对全资子公司经营规模发展壮大的支持，具有合理性和必要性。

3、关于公司聘请中介团队的必要性、合理性。

为促使本次股票定向发行能合法合规地顺利完成，公司有必要聘请有证券业务资质的专业中介团队协助办理本次发行的有关事宜，上述资金安排合理。

综上所述，本次募集资金用途具有必要性与合理性，符合公司与全体股东的利益，可实现公司未来的快速持续发展。

（三）本次定向发行募集资金使用是否存在违反《定向发行规则》第二十一条的情形

《定向发行规则》第二十一条规定：“发行人募集资金应当用于主营业务及相关业务领域，暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。除金融类企业外，募集资金不得用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。”

本次发行预计募集资金不超过 2,475.00万元，主要用于补充流动资金和对子公司的投资。公司本次募集资金将全部用于公司主营业务，不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅类房地产开发业务、宗教投资的情形；本次募集资金不会用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。本次募集资金不会用于参股或控股其他具有金融属性的企业，公司不会以拆借等任何形式将募集资金提供给具有金融属性的关联方使用。

综上，主办券商认为，本次发行符合募集资金信息披露要求，募集资金具有必要性及合理性，募集资金用途合法合规，不存在违反《定向发行规则》第二十一条的情形。

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见

（一）2020年度募集资金管理及使用情况

2019 年 10 月 21日，公司启动 2019 年第一次股票发行，发行价格为 3.5元/股，发行股数 1,111.00万股，其中以资产认购 856万股，现金认购 255万股，股转公司出具了《关于广东峰华卓立科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]168 号），对本次发行备案申请予以确认。2020 年 2 月 28 日，新增股份挂牌并公开转让。根据《广东峰华卓立科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-031），募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金，从而进一步拓展公司业务，扩大公司经营规模，提高市场占有率和品牌影响力。

募集资金账户期初余额为募集资金总额加上利息收入扣除银行手续费净额为 8,932,809.56 元，报告期内支付本次股票发行的中介费用 669,500.00 元，支付供应商货款 8,262,809.56 元，扣除验资业务银行询证函业务 500.00 元，期末余额为 0.00 元。公司已于 2020 年 11 月 25 日完成该账户的销户手续。

（二）2021年度募集资金管理及使用情况

2021年 9月 23日，公司启动 2021年第一次股票定向发行，发行价格为 2.00元/股，发行股数 400万股，共募集资金 800.00万元，募集资金用于补充流动资金。2022年 11月 26日，公司收到全国股转公司出具的《关于广东峰华卓立科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3854号），公司于 2021年 12月 15日在全国股转系统官网披露《广东峰华卓立科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-109），本次定向发行新增股份 400万股，于 2021年 12月 20日起在全国股转挂牌并公开转让。

根据《2021年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-096），募集资金扣除发行中介费用后将用于补充流动资金。募集资金账户期初余额为募集资金总额加上利息收入扣除银行手续费净额为 8,000,869.81元，报告期内支付本次股票发行的中介费用 260,000.00元，支付供应商货款 7,740,779.47元，期末余额为 90.34元。公司已于 2022 年 4月 14日完成该账户的销户手续。

经核查，报告期内公司无变更募投项目的资金使用情况。公司募集资金使用符合公司募集资金管理制度的规定及公司股票发行方案中的募集资金使用用途，资金使用总数并未超过计划使用数。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

综上，主办券商认为，发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规。

十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见

《定向发行规则》第二十二条规定，“发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可使用募集资金；存在下列情形之一的，在新增股票完成登记前不得使用募集资金：

（一）发行人未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告；

（二）最近十二个月内，发行人或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等；

（三）全国股转公司认定的其他情形。”

公司存在《定向发行规则》第二十二条规定在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，详见本推荐报告之“二、关于发行人公司治理规范性的意见”所述。

综上，主办券商认为，公司存在《定向发行规则》第二十二条规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形，本次定向发行的募集资金在新增股票完成股份登记前不得使用。

十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响

本次发行后，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不会因本次定向发行而发生变动，本次定向发行对公司经营管理不存在不利影响。

（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 1、对财务状况的影响

本次定向发行结束后，公司将募集资金不超过 24,750,000.00元，公司总资产、净资产、每股净资产均将有所增加，营运资金将得到有效补充，资产负债率2、对盈利能力的影响

本次定向发行完成后，由于公司股本增加，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率。但从长期来看，公司营运资金得到补充，有利于提升公司的市场竞争力以及盈利能力，促进营业收入和利润的稳健增长。

3、对现金流量的影响

截至 2021年 12月 31日，公司资产总额为 24,967.96万元，货币资金为 673.44万元。本次定向发行结束后，公司货币资金金额将有所增加，营运资金得到有效补充。

（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次定向发行后，公司的控股股东保持不变，不会影响公司生产经营的独立性，也不会导致与控股股东及其关联人之间的关联交易增加。本次定向发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面没有发生变化。

（四）发行对象以资产认购公司股票的，是否导致增加本公司债务或者或有负债

本次定向发行不存在发行对象以资产认购公司股票的情形，不会导致增加本公司债务或者或有负债。

（五）本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次定向发行未导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变化，公司第一大股东仍为佛山金睿和投资中心（有限合伙），控股股东、实际控制人仍为屈志。本次定向发行后，屈志其直接持有公司 16.2296%的股份，通过珠海宝睿华投资中心(有限合伙)控制 8.2299%的股份，通过成都唯真股权投资基金管理中心（有限合伙）控制 7.2993%的股份，通过受托佛山金睿和投资中心（有限合伙）直接持有公司 23.6337%的表决权，屈志实际可控制公司 55.3924%的表决权，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次定向发行前后公司的控制权不会发生变化。

（六）本次定向发行对其他股东权益的影响

本次股票发行完成后，公司预计募集资金总额为不超过 24,750,000.00元，募集资金补充公司流动资金以及子公司注册资本实缴。公司流动资金得到补充、子公司注册资本得以完成实缴，均有利于公司顺利开展各项业务、扩大生产经营规模、增强整体实力，从而促使公司营业收入和利润提高。本次股票发行完成后，原有股东的持股比例将可能稀释，但是，由于本次发行扩大了总资产和净资产规模，资产负债率进一步下降，财务结构得到优化，有利于降低公司财务风险，所有者权益将有所提升。

十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见

经主办券商自查，本次股票发行中，主办券商不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。经主办券商核查，本次定向发行中，发行人除聘请主办券商、律师事务所外，不存在其他直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在其他未披露聘请第三方事项。符合《关于加强证券公司在投资银行业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕22号）、《关于规范主办券商推荐业务中聘请第三方信息披露等有关问题的通知》（股转系统公告〔2018〕1106号）的相关规定。

综上，本次股票发行，主办券商及发行人不存在直接或者间接有偿聘请第三方的行为，不存在其他未披露聘请第三方事项。

十九、主办券商认为应当发表的其他意见

（一）发行人不存在未披露或未充分披露且对本次定向发行有影响的重大信息或事项。

（二）本次股票发行尚需经全国中小企业股份转让系统自律审查且出具无异议函后方可实施。本次股票发行能否通过全国中小企业股份转让系统自律审查存在不确定性，最终通过自律审查的时间也存在不确定性。

（三）本次定向发行不存在特别表决权安排。

二十、关于本次定向发行的推荐结论

发行过程、发行结果等事宜均符合《证券法》《公司法》《公众公司办法》和《投资者适当性管理办法》等法律和规范性的规定，本次股票发行合法、合规、真实、有效，不存在纠纷。峰华卓立已具备了非上市公众公司定向发行的基本条件。五矿证券同意推荐峰华卓立在全国中小企业股份转让系统定向发行股票。

（以下无正文）

中财网