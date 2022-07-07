一、“拖延星人”的天堂

如果你是一个有拖延症的人，那么你在印度可能会找到一丝安慰。 在印度，不守时是社会常态，遵守时间有时反而会被视为另类。

不少跟印度人打过交道的人都会体会到他们的拖延、磨蹭、懒散和不守时。例如，和某位印度朋友约好见面时间，一般对方不会届时前来，多少会迟到一会儿。

因此，跟他们打交道或办事情，很多人会感到有些头痛，其实这是因为不了解印度“习俗”而导致的误解，如果了解了他们的习惯，掌握了规律，就好办了。

更有甚者，制作了一个“印度时刻表”，介绍中印“时间概念”对比：根据时刻表对照比较， 印度人说的10分钟，换算成中国的时间观念，大概要2个小时；而如果印度人告诉你需要一个小时，那么极有可能今天都不行了，只能等到明天。

这种磨磨蹭蹭的行事作风，甚至成为了一种“文化”，也让很多与印度合作的国家感到无奈和头疼。

印度员工上班经常迟到，下班却十分积极，往往是还没到下班时间，就已经提前做好了下班准备。

印度前总理辛格曾说：“我认为，我们已经越过了许多障碍，但仍有许多障碍要跨越。印度是个具有潜力的国家。我们只挖掘了表面的一些潜力。现在， 看看我们的问题：我们的体制不珍惜时间，这是印度体制中一个让我很担忧的毛病 。”

还记得4.94公里的博济比尔桥吗？

2002年开始动工，在2018年底才建好，在大桥开通仪式上，莫迪是这么说的：“我可以自豪地说，现政府完全改掉了印度过去的磨蹭文化。”有中国网友调侃说：“开工时生个娃，完工就能抱孙子了。”

除了土地私有制导致征地困难、基建资金有限、官僚主义严重等原因，办事效率低是重要原因。 一天能办成的事情要拖到一周，一个月能办的事情拖延一年也不见怪，这样普遍的“拖延症”，自然延伸到整个国家的办事效率，成为印度经济发展的主要弊病之一。

不过，火车、飞机还是比较严格遵守时间规定的，另外，在一些新兴高科技产业区，员工的工作效率也堪称国际水准。

总体上说，印度人的时间观念是比较淡薄的。 那么是什么导致印度人如此拖延呢？我们或许可以从这些方面之中寻找原因。

二、自古以来的时间观念

一方面，印度位于南亚次大陆，两面临海，气候湿润且炎热，没有春夏秋冬的概念，只存在湿热或者干热。

印度土地普遍比较肥沃，适合种植各类农作物，物产极为丰富，一年四季都可以播种，也都可以收获，甚至躺着就能等到椰子、芒果成熟。

在安逸的物质条件下，人们往往会失去进步的动力，因此在历史学界，一直也认为，热带不可能出现强国。

所以， 在印度没有所谓“农时”的概念，人们的时间观念自然也不强。 拖延便成为了印度人自古以来忽视时间而养成的一种民族习惯。

另一方面，根据《毗湿奴往世书》，尘世的时间与梵天的寿命相比微不足道。而《梵转往世书》告诉我们：梵天的来去，不过发生在最高神毗显奴的眨眼之间。

古代印度人的时间系统是一个庞大的体系，意味着对人间世界的蔑视和对深邃宇宙的向往。

因此，我们可以看到，在这样巨大尺度时间体系的设想之下，人的寿命乃至人类社会都渺小到失去意义。

印度人通常把自己看得非常渺小，认为人的一生仅是历史长河中的一瞬，所以普遍不怎么重视个人的时间概念。

对印度人来说， 时间虽然有意义，但是不足够有力量。

三、宗教思想影响之下的思维方式

一方面，是以解脱为重心的宗教伦理哲学思想的影响。

古代印度哲人把梵称为宇宙的本体，宇宙间的一切现象，皆为本体之梵的显现。人可以通过精神上认识自我而体认梵，达到梵我合一，实现精神上的解脱。

印度人认为人生应当有“四大目的”，即利、欲、达摩和解脱。

“利”是指获得物质财富和经济利益。 人的吃穿住行都离不开物质与经济，所以他们并不排斥创造和获取财富，但是，以贪婪之心、采取不正当手段获取财富，是罪恶之源。

“欲”是指人的欲望或愿望，过分贪图享乐也是一种罪恶。

“达摩”是指事物内在的规律或法则，包括人的行为规范、道德准则和社会义务等。 人的这些道德原则和社会职责是人的本性所决定的，是与生俱来的。

“解脱”是指一个人的灵魂从业报轮回的痛苦循环中彻底解放出来，达到“梵我合一”的最高境界，实现永恒的欢乐。

受印度宗教思想的影响，在印度文化中，很早就产生了否定物质世界的哲学模式，认为物质生活是虚幻的，现实世界的各种现象，无论财富、荣誉或是权力，皆为变化无常的过眼云烟，根本不值得留恋。

图片来源：pexels

另一方面，是业报轮回观念的影响。

印度人相信前生和来世，认为此生所受苦难是前世种下的因果，承受苦难是为了来生的幸福，这种观念让印度人很轻视自己。

人的命运几乎是被注定的，人在轮回中生，又在轮回中死，人的一辈子是做不了什么“大事”的， 与其风风火火行事，还不如慢慢地享受生活。

这也导致了印度人对工作的态度是： 时间对于人生来说是无限的，这辈子做不完，还有来生，下辈子转世，还可以继续做。每天的劳动所得，足够当天的吃喝就可以了。

四、重视精神生活的民族性格

在其他国家的人看来，印度人抱着一种得过且过的态度工作，至于工作做成什么样，似乎和他们毫无关系，只要能按时领到薪水并且正常下班，就基本可以了。

在这样的佛系大国，效率从来不是第一追求，怪不得有一本书的名字叫做《印度慢吞吞》。

其实， 表象之下，是因为印度人有着淡泊外在物质、追求内在精神的倾向。

许多住在贫民窟的人或下层社会的人群，虽然生活清苦，但是安贫乐道，把希望寄托于精神追求上，他们把希望寄托于精神追求上，对现实的贫困往往无动于衷，甚至安贫乐道，重视找到心灵皈依。

所以，他们不紧不慢、驻足当下、享受生活， 喜欢把时间浪费在美好而“无用”的事情上，比如阅读哲学和辩论。

甚至，印度人不比“快”还要比“慢”：孟买人嘲笑德里效率太低；德里人反击说，在孟买快节奏的生活没有乐趣；一旁的加尔各答人则冷笑道，德里和孟买都是被现代化和全球化“污染”的地方。

曾经在杂志上看到一位作者这样形容，“印度算不得一个十分成功的国家，但它的可爱之处也在于此—— 尽管外表看起来乱哄哄、吵闹闹，但大部分人在心底却是舒适有依的 。”

可见这是一个把精神生活放在首位的国度。然而，全球化的大潮，对这个古老的国度形成了强烈的冲击。在这种情况下，很多印度人仍旧不愿意快马加鞭、只争朝夕。

对于印度来说，如果在竞争中不能充分把握时间、提高效率，势必会导致国家的进步缓慢和相对衰退。

对于在996之中寻找平衡的我们来说，印度人的“慢”也给我们提出了一个值得反思的问题： 如何获得真正的幸福？

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