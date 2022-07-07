编者按： 房地产时代转轨，ESG 恰逢其时。搜狐焦点、焦点财经、焦点研究院特别策划 " 寻找斑马——发现中国房企 ESG 优秀案例 " 系列，解码榜样，以资行业镜鉴。在评选中，旭辉获得 4 星评分，成功入围。

除传统财务指标外，ESG 正成为衡量房企发展质量及潜力的重要尺度之一。

ESG 是环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）三个词汇的首字母简称，也是一种现代企业价值体系。其中，"E" 重在解决人与自然的关系，"S" 重在解决人与社会的关系，"G" 重在解决人与人的关系。

"ESG" 评价可以揭示企业在经营、管理、战略方面的风险，亦可以为投资者的投资决策提供有效参考。随着国内 ESG 监管及信息披露体系的不断完善，上市房企亦纷纷踏上了探索以 ESG 理念为核心的绿色、稳健、可持续发展之路，旭辉即是其中之一。

在搜狐焦点、焦点财经、焦点研究院联合策划的 " 寻找斑马——发现中国房企 ESG 优秀案例 " 活动中，旭辉因表现优秀成功入围。主办方认为，旭辉围绕 "ESG" 三大维度的诸多做法可供行业借鉴。

环境：将 " 双碳 " 理念融入自身发展战略

助力 " 双碳 " 目标实现，是每个企业义不容辞的责任。旭辉为此专门启动了企业自身的双碳战略，将双碳理念融入到了公司的组织运营理念之中。在实践上，旭辉既通过设计方式、施工工艺、材料选用的优化，以及可再生能源、能耗管理等方式，降低了各阶段的每年单位面积二氧化碳排放量，又制定了用水效益目标，从产品设计、施工生产、行政办公、运营维护四个方面提升了用水效益，积极履行企业应尽的环境责任。

2021 年，根据 G20 辖下金融稳定委员会成立的气候变化相关财务信息披露（TCFD）工作组的披露建议，旭辉启动了气候相关风险的识别及排序工作，以评估气候变化对公司带来的潜在影响，进而有效管理气候相关风险，减少其对公司业务及财务的冲击。

同时，旭辉还对绿色健康智慧产品体系进行了全面升级，发布《旭辉集团 HUMAN 智慧健康生活 3.0 设计指引》，并在对绿色建筑的要求中，增加了 " 双碳 " 相关规范，以期实现超低能耗运营。

上海世纪古美项目即为其中典型代表。作为上海首个超低能耗住宅项目，旭辉在该项目的建筑本体、围护结构、气密性控制等各方面都加入了优化设计，既使项目的能耗水平远低于常规建筑，又保证了房屋的健康环境及舒适度。据测算，世纪古美每年能减少二氧化碳排放超过 1225 吨。

主动式及被动式的超低能耗设计，是该项目的一大亮点。其中新风体系、高效空调、节能照明、供暖设备系统等主动式设计，可让该项目相比传统建筑实现节能 50% 以上。

疫情让人们重新审视了生活的意义，也重新意识到了健康居住的重要性。据旭辉方面透露，如今，绿色及健康标准已成为旭辉住宅及商业产品线的设计标准之一，且公司还制定了以下绿色建筑认证目标：

一，所有住宅产品必须至少满足绿色建筑一星设计标准；

二，所有新获取的商业综合体项目必须满足绿色建筑二星认证标准；

三，高端项目力求达到绿色建筑和健康建筑三星认证标准，鼓励满足 LEED、WELLBREEAM 等认证的要求，且根据项目情况申报认证。

焦点财经获悉，2021 年，旭辉竣工项目中符合绿色建筑标准的建筑面积已达到了 1615.57 万平方米，占竣工项目总建筑面积的 76.8%，新建项目装配式建筑应用比例更是高达 82.6%，远高于国家提出的 30% 目标。

为保证施工安全和建筑质量，旭辉建立及落实了标准化质量管理体系，从而使项目在产品供应及制造等的整个工程周期都能得到严格的质量保证。安全管控体系的建造，亦通过明确监理单位、施工单位在安全文明施工方面的职责与权限，创造出了安全的施工环境。目前，旭辉已获取了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO45001 职业健康安全管理体系标准认证。

多番举措下，旭辉不仅在 2021 年实现了安全 "0" 责任事故，更有 44 个工地获评安全文明示范工地，数量同比翻番。同时，其还有 4 个项目获得了国家级荣誉，实现了国家级层面的荣誉突破。

智慧化手段的应用，对于工地安全施工和节能减排至关重要。截至 2021 年末，旭辉已落地运行了 84 座可全方位展示的透明工厂，同比增长 25%，因使用透明建造体系四大工艺减少了二氧化碳排放近 110.1 万吨。

基于高质效结构体系创新，旭辉成功构建起了以智慧管理和智能建造为依托的智能建造体系——旭辉 X 智造，并由此开创了一条品质可量产、提质又增效、生产更安全、绿色低能耗的全新建造之路，既解决了行业痛点，又实现了客户、企业、社会、环境等多方受益。

谈及未来，旭辉对焦点财经表示，" 接下来，旭辉将制定长期减排行动计划，建立完善的指标体系库并定期回顾及审阅减碳行动成果，努力为国家双碳目标实现贡献力量 "。

社会责任：700 盏太阳能路灯，点亮美好乡村梦

秉持 " 大爱利他 " 理念，旭辉多年来持续投身公益事业，通过 " 旭辉公益基金会 " 回馈社会。2021 年，旭辉的公益投入总额达 1.57 亿元，累计捐赠额超 6.7 亿元，公益足迹涉及捐资助学、乡村振兴、绿色环保、抗疫救灾等四大领域。

位于云南省大理白族自治州云龙县诺邓镇的永安村，由于地处山区地势复杂，大部分村内主要路段一直未安装路灯，夜晚村民出行极为不便，存在较大安全隐患。为解决村民的出行需求，2021 年，旭辉公益基金会捐款为永安村采购和安装了 30 盏 6 米高的太阳能路灯、700 盏小型壁挂式太阳能路灯和 5 座通行桥的太阳能灯带。

截至 2022 年 1 月底，永安村大路灯、小路灯以及桥梁灯带已全部安装完毕，当地 777 户、2245 位村民从此不用再忧虑夜晚出行难的问题。" 寻找斑马 " 主办方认为，旭辉此举不仅照亮了永安村的路，也点亮了美好乡村梦。

企业是城市发展的重要推动力。秉承 " 用心构筑美好生活 " 的使命，旭辉在积极支持城市发展、参与城市改造项目的同时，还积极投入到了社区重建项目之中，旧改项目及社区重建项目，都在一定程度上促进了城市旧貌换新颜，激发了城市的发展活力。

以上海恒基 · 旭辉天地项目为例，作为法国建筑大师让 · 努维尔在中国落地的首个设计作品，该项目既巧妙地将周围的文化元素编织到了独特的设计中来，又将鲜活的绿色纳入到了城市之中，为未来城市创造了一种人与自然繁荣发展、和谐共生的空间模式。

鉴于旭辉在公益慈善领域的多年不懈耕耘，旭辉荣获了由国家民政部指导、公益时报主办的 2021 中国慈善榜 " 十大慈善企业 " 称号。这也是对旭辉公益实践成绩的认可。

公司治理：关爱员工成长，关心客户所需

在企业管理方面，旭辉也有不少创新举措。2021 年，旭辉委任著名经济学家林采宜博士为独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员，作为首位加入董事会的女性成员，林采宜的到来有助于促进董事会多元化发展。

客户的满意是旭辉持久发展的动力。为切实了解客户所需，据此不断提升产品和服务质量，旭辉在住宅和商业项目中皆设置了客户满意度调研。2021 年，旭辉商业及住宅项目的客户满意度分别为 88%、86%，处于行业领先水平。

同在该年，旭辉还将客户报事渠道升级为了 "CEO 直通车 "，用更加扁平的上报渠道和处理机制，提升客户投诉处理的时效性与满意度。借鉴国际领先企业经验，旭辉还设立了客户投诉 "？邮件 " 复盘督办机制，借此，旭辉可通过复盘典型客户投诉案例，剖析业务问题，进而完善管理体系。

完善客户服务机制之余，旭辉还面向区域公司的中高层员工展开了 " 六个一 " 聆听行动，鼓励其每季度至少参加 1 次见客户活动，即模拟 1 次客户体验、交付 1 套房子、参加 1 次活动、处理 1 起投诉、访谈 1 组客户、走访 1 次老社区。2021 年，旭辉聆听行动的全年参与达 8565 人次，管理层参与率达 53.5%。

不只关心客户需求，旭辉同样十分关心员工的成长。为提高内部员工的领导力和管理效率，旭辉建立了 " 干部管理系统 " 以及干部管理委员会，严格依照公司《干部管理办法》、《干部选拔操作指引》等制度运作，极大的激励了管理人才的产出与发展。

员工福利方面，为缓解员工购房负担，旭辉推出了安居计划，该计划目前已为 31 名员工送去了购房福利。此外，旭辉还在 2020 年时推出了积分福利平台，员工可通过在工作中获得的积分于平台上兑换奖品。2021 年度，该平台共发放积分超 733 万元，覆盖 8638 名员工，5889 名员工成功兑换了奖品，总额超 643 万元。

种种迹象表明，旭辉是家极具成长性的企业，亦是家十分优秀的雇主。自 2017 年以来，旭辉已有连续五年荣获 KINCENTRIC" 中国最佳雇主 " 称号，并连续三年荣膺 " 中国最佳雇主——雇主之星 " 称号，刷新了行业纪录。

焦点财经获悉，2022 年是旭辉 " 三五 " 战略起始之年，展望未来，旭辉表示，" 将秉承‘长期主义’，坚持贯彻可持续发展理念，在全新的下一个二十年中坚定不移地履行社会责任，持续努力朝着具有行业竞争力的卓越企业目标迈进。"

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