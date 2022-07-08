【大纪元2022年07月08日讯】（大纪元记者甄妮编译报导）为什么泽西岛的 海水 有时清澈如加勒比海，但有时又非常浑浊？为什么有时没有像佛罗里达群岛的海水那样湛蓝？是什么原因导致了海水颜色的千变万化？海洋专家对此作出了解释。

罗格斯大学海洋和 海岸 科学教授乔希 ． 科胡特（Josh Kohut）称，有两个主要因素会改变水的颜色，沉积物或小型浮游生物的浓度。这些浮游生物也被称为浮游植物（phytoplankton）。

浮游植物是漂浮在海洋中的单细胞植物，提供了大气中约40-50%的氧气。就像陆地上的植物一样，海洋中的植物也需要阳光和营养物质才能生长。

春天到来可为海洋植物提供日益充足的阳光。而它们所需营养物质的来源则不同，如来自离岸较远的深水区及人类。

不见阳光的深水区有大量的营养物质，可通过一个被称为“上升流”的过程被带上来。当有稳定的南风或西南风时，这种情况就会发生，这在夏季很常见。这些风把温暖的表层 海水 吹到了近海。

近岸温暖的海水渐离 海岸 时将被深海的冷水所取代，后者含有大量的营养物质，促使浮游植物开始生长，就像在花园里撒了“神奇肥料”（Miracle-Gro ）一样。

“神奇肥料 ”升到水面时，在阳光照射下浮游生物会大量繁殖，海水即变得越来越浑浊。

斯托克顿大学海洋科学助理教授安娜 ．费弗-赫伯特（Anna Pfeiffer-Herbert）也表示，当浮游生物大量繁殖时，会呈现出淡绿和淡黄色，是从蓝到绿再到黄的色带中的某种颜色。不同物种呈不同颜色，这取决于细胞中的色素。

当一片水域中有成千上万的这种浮游生物时，海水的颜色就变得强烈而可见。有时会看到海水呈类似热带水域的绿松石色泽，就是因浮游生物大量繁殖造成的。

“上升流”也是造成海水温度波动的原因。今天70度的水温，可能在西南风的作用下，第二天即降至60度。因此在准备下水时请注意风向。

营养物质的另一个来源来自人类，来自土地的径流。

科胡特说，“每个人都在给自己的草坪施肥，所有的种植植物都向水中排放一些营养物质。”

如北 新泽西 桑迪胡克（Sandy Hook）海滩就受到了哈德逊河（Hudson River）的影响，哈德逊河水一直流向海岸线。如果哈德逊河流域有大量降雨，那么在接下来的一个月里，沿海地区的河中会获得淡水。

河水在流经人们居住地时会吸取一些营养物质，会帮助浮游植物大量繁殖。

这些藻类并不是均匀地分布在整个水域中，聚集的浓烈颜色区域会被海流冲散。这或是为什么一个海滩的水和另一个海滩的水颜色会有所不同。

泽西海岸的另一个浑浊水源来自沉积物，包括沙子、淤泥、泥浆和黏土。

费弗-赫伯特称，“有些海滩的海水看起来比较浑浊，有些则不那么浑浊，在很大程度上，这可能与海滩离入海口远近有关，以及受淡水影响的海水流向海岸的方向有关。”

一些沉积物来自河流，颗粒较细的淤泥和黏土在水中停留的时间会更长，使水看起来更浑浊如同棕色。

北半球中的水通常向右转，但风会使其改变方向。离入海口越远，水就会变得越清澈，或者水中的悬浮沉淀物就会越少。

所以，海水清澈并不意味着它没有其他类型的 污染 物。反之，如果海水看起来很脏，就认为它被污染了，实际上也不一定如此。◇

责任编辑：耶晨