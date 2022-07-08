2022年6月，《巴伦周刊》中文版与联合发起方富途(Nasdaq:FUTU)及国际注册专业会计师公会(AICPA® & CIMA®)携手，首次发布巴伦 中国 “港美上市 中国 公司CFO精英 100”(下简称“CFO精英100”)评价。

自子奖项及参评方式发布以来，此次评价进入参评材料收集阶段，已经收获了上市公司财务 领导 者的广泛关注。

在报名阶段结束后，我们将于8月份开启评委会评审阶段，由主办方、学术方、政策研究方、会计师事务所、交易所、律所等多方面权威机构组成的评审委员会将评估参评材料，综合财务与非财务两类指标，评估参评者/团队在特定商业环境下展现出的财务 领导 力，综合打分并给出评审意见。

评审委员会将主要由以下方向组成：

主办方 ：作为联合发起方，《巴伦周刊》中文版、富途(Nasdaq:FUTU)及国际注册专业会计师公会(AICPA® & CIMA®)将派出代表进入评委会，从发起本评价的初衷出发，基于客观性、重要性、前瞻性、市场性、影响力等价值和标准考虑，深度参与评委讨论并进一步探讨分析当今特定商业环境下，企业CFO及财务团队的工作使命与企业、社会价值。

学术界 ：CFO及其团队 总 管公司财务工作，会计、税务、投资、融资活动等方面的深度专业知识不仅是财务管理工作的基础，更在企业IPO乃至公司战略发展等重大决策中发挥关键性作用。CFO精英100评价邀请来自香港科技大学、北京国家会计学院、对外经济贸易大学等组织的资深教授及专家，综合财务与非财务两类指标，给出评价和反馈。

政策研究方 ：作为企业财务战略和政策制定的重要一环，财务管理者需要主动与政府职能部门沟通，以了解分析宏观经济政策方面的动态，使企业更好地把握政策，及时准确地调整升级企业财务策略。政策制定的资深参与者和研究者将阅评材料，针对参评者及其团队的宏观视野、资本经营的商业环境分析、战略调整等方面给出分析和反馈。

会计师事务所 ：会计师事务所代表将从审计、税务、咨询方面，提供外部的财务评价视角，客观综合地评价CFO及其团队 领导 运营的财务业务活动。尤其对于年度优秀IPO案例等子奖项，能够更准确地从更多专业角度对企业IPO过程中财务管理的各方面给出评价意见。

交易所 ： 中国 公司在选择美股或港股上市时，需要考量不同的财务指标、上市所需时间、上市后维护成本、集体 诉讼 风险、做空风险、控制权变更等，上市后的日常运营中，也要格外注意不同的交易规则、投资者构成、流动性和波动性等。因此，本评价特邀纽约证券交易所、纳斯达克交易所等代表，特别关注参评公司在港股、美股市场交易的合规性、财务架构设计的合理性及调整的灵活性、可持续性。

律师事务所 ：2022年以来， 中国 公司迎来境外上市监管体制的新规与全面变革，在部分中概股的国际运营遭遇波折的背景下，境外上市的 中国 企业的合规监管问题、融资发展的稳定性越来越成为市场关注的焦点。多家具有丰富境外资本市场经验的资深律所代表，将聚焦企业在境外资本市场财务运作的 法律 合规性、投资并购和公司治理、金融创新和金融科技应用能力等多方面，对参评者给出专业评价。

以下是对部分评委会成员的简介，我们将在7月份对评委会的精彩阵容持续进行公开传播：

欢迎持续报名参与“CFO精英100”评价!

报名方式

前往富途安逸官网futuie.com或富途安逸公众号联系富途安逸小助手futuie2019，发送关键词：“报名”，获取「港美上市 中国 公司CFO精英 100 」报名章程后，按照章程指引准备参选材料进行报名。

富途企业服务品牌富途安逸futuie.com为企业提供贯穿上市前后的全流程服务，包括：港股美股IPO分销服务、一站式ESOP期权管理解决方案、亲友股与国际配售、投资者关系(IR)与PR、大宗交易和股票减持/回购服务及机构开户与交易服务等六大核心服务。截至2021年底，富途企业服务累计服务客户数超500家。

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