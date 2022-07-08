对独自在大城市打拼的人来说,努力工作才是生活的常态。

然而,在繁忙的工作之外,依然有许多时刻,使人觉得我们依然需要他者的陪伴和关切。比起建立一段稳定持久的亲密关系,饲养一只无条件爱你、依赖你的宠物似乎是更具性价比的选择。

巨大的需求催生火热的市场。

《2021年中国宠物行业白皮书》相关数据显示:2021年我国城镇宠物(犬猫)消费市场规模达到2,490亿元。除2020年疫情影响外,2012年至今,市场规模年增长率大部分都维持在10%以上。预计2022年我国宠物行业市场规模将达2,693亿元。

行业规模的迅速扩张昭示着生活新趋势的出现。毕竟,不管是现实生活中还是社交平台上,几乎很难有人能抵抗一只毛茸茸的小动物的治愈笑容。

“毛孩子”们可真是一种“生萌”的生物

当“毛孩子”们走进家庭、成为人们日常生活的一部分,它们带来多巴胺,也带来烦恼。

难以根除的异味、遍地的掉毛、皮屑灰尘等等污染物,都静静漂浮在空气中。为了保证宠物与主人的健康,处理排泄物、定期清扫、卫生大扫除……这是每一位“铲屎官”都要重复无数次的生活日常。

然而,做到这些就够了吗?

01难解的孤独

决定成为“铲屎官”,并不是一个草率的决定。

对年轻人来说,孤独感时常在生活的间隙出现。

有时是深夜加班到家后,开门时漆黑一片的出租屋;有时是辗转反侧,却不知做些什么的失眠深夜;有时是想出门却找不到合适朋友的周末午后。

都市里的“打工人”,无一不在体味着相似的感受。对他们来说,学会直面和适应独居生活里的孤单和空虚之感似乎已经成为一门必修课。

早在2019年,相关数据显示中国单身成年人口已达2.4亿,其中有7700万人处于独居状态。根据预测,2021年中国独居人口将会上升到9200万人。

正如艾里克·克里南伯格在他的著作《单身社会》里所说:“单身社会正成为一次空前强大、无可避免的社会变革。”

即使我们标榜独立与自由,但是对陪伴的渴望依然成为我们不可否认的内在需求。比起建立一段稳定坚固的亲密关系所耗费的巨大心力和时间成本,选择一种更便捷、可控的方式似乎是更加妥帖的选项。

饲养宠物,成为许多人的首选。

《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示,我国养宠人群以80、90后为主,其中80后占比30.5%,90后占比46.3%。2021年,中国58.4%的单身人群有养宠物的习惯。

这一数据和趋势正符合心理学家们对单身的年轻人“情感寄托问题”的预测:处于孤单而选择养宠物,把感情寄托到宠物身上,“撸猫”和“遛狗”已成为他们生活重要组成部分。

除了养宠主力军——都市年轻人们,另外一批人群也在进入“铲屎官”大军。

对孤独的恐惧不仅仅侵蚀着年轻人,独居老人们同样需要来自宠物的宽慰

京东数字研究院在2021年年中发布的《代际消费洞察报告》显示,60后用户在宠物消费上有着巨大的动力,其宠物消费偏好是80后的1.7倍。

除了独居群体展现出明显的宠物饲养兴趣,许多拥有新生儿的小家庭也乐于让宠物加入到日常生活中。

在人们的传统观念中,宠物似乎会给孕妇和新生儿带来威胁;然而,当下越来越多的新生儿家庭选择打破这一陈见——有猫猫狗狗陪着小宝宝,似乎能够给孩子更多关于爱和分享的体悟。

宠物对不同人群的陪伴价值正使其日益俘获更多的人心。然而,“毛孩子”领回家后,随之到来的不仅是快乐和温暖,还有因此而变得糟糕的空气和室内环境。

02无法省心的“毛孩子”

养猫半年后,阿洁深切意识到“妈妈”不好当。那是一只活泼好动的小橘猫,到家半年,已经长势喜人,窝在沙发上,胖乎乎的一团。

幸福的场景当然有很多:对着电脑赶PPT的时候,猫就躲在屏幕后面,偶尔伸出一只肉肉的白色爪子跟主人打个招呼;在沙发上看剧的时候,猫咪喜欢趴在阿洁的腿上,比毛毯还要温暖厚实;周末午休的时候,猫也会跟着爬上床,两个人一起呼呼噜噜……

阿洁觉得,有了这只猫,自己在城市里,就有了一个家人。

然而,总有崩溃的时候。

最开始让她头痛的还是猫咪的异味问题。用阿洁的话说,“真的上手养猫,才会知道猫尿到底有多臭。”

刚刚领回家的小猫咪似乎并没有充分习惯在排泄的时候使用猫砂盆。地板上、沙发上,甚至自己的床上,都有猫尿过的痕迹。偶尔两次忙起来忘记及时更换猫砂,小铲子在猫砂盆里挖两下,味道熏得阿洁能栽一个跟头。

异味问题尚未根除,新的问题又出现了——猫咪掉毛。

在养宠物之前,阿洁对猫咪的掉毛问题并没有充分的了解。在她之前的认知里,掉毛是狗类和长毛猫咪才会有的困扰。

等到换季的时候,阿洁才真正体会到猫毛带来的绝望——地毯上、沙发上、床上、书桌上、甚至厨房的橱柜里,都有猫毛的痕迹。每隔两三天,阿洁就得拿着粘毛滚筒在家里的各个角落滚来滚去,但是掉落的猫毛依然很难收拾干净。

“养猫之后我都不穿黑色针织衫了,浑身沾满猫毛真的太可怕了。”即使周末在家花上两个小时做清洁,一转身,又能在沙发上捻起几根新鲜的猫毛。

更痛苦的事情是:阿洁有鼻炎。

每次打扫完卫生,阿洁都恨不得用掉半包抽纸。每一次呼吸,她总能感觉到鼻孔里刺痒的感觉,似乎有几根纤细的猫毛钻了进去。

这些只是看得见的困扰。

宠物毛发含有天然油脂,与灰尘接触后会形成一个个灰尘球,同时容易缠绕打结。此外,宠物毛发相较于人类的头发更细,以猫咪为例,其毛发平均比人类头发细33%,更容易被缠结在地毯和毛毯中。

被缠结的猫毛一方面难以彻底清洁,另一方面,也会带来不容忽视的健康威胁。

即使“铲屎官”们愿意花费大量时间和心力精细地打扫,污染,也无法被彻底清除。

大部分养宠家庭会把清洁的重心放在对宠物毛发的打理上,然而尘螨、宠物皮屑、过敏原等肉眼不可见的健康威胁却容易被忽视。

许多“铲屎官”不太了解的常识是:宠物的皮毛上携带着不少可能引发过敏症状的蛋白质,尽管定期梳理毛发有助于减少它们脱落的毛发量,但微小的颗粒仍然留在它们的毛发和皮肤上。因此宠物皮屑就成了过敏原的载体,随空气流动沉降在家中各处,更有可能成为室内空气污染的隐形来源。

而且普遍来说,养猫的“铲屎官”都会觉得猫会梳理自己的毛发,比狗更爱干净、也更干净。但实则不然。

恰恰在猫咪梳理毛发时,它们唾液中产生的过敏性蛋白质会附着到皮毛上。同时,猫分泌出的致敏蛋白分子,粘附性也比狗皮屑更强。可以说,被猫咪软萌整洁的外表“欺骗”的铲屎官不在少数。

陪伴和照顾“毛孩子”的同时,还要保证家居环境的清洁、卫生与健康。对“铲屎官”们来说,有可能吗?

03得力帮手

第一次弯下腰清理沙发下的猫咪毛发,阿洁就把腰给扭了。

养猫之后,清理卫生的工作量骤然加大。家里的各处都能看见猫咪掉落的毛发。地板和桌面已经是相对容易打扫的地方,最让阿洁头疼的,还是各种拐角和缝隙处。粘毛滚筒触及不到的地方,阿洁就只能用湿毛巾卷成卷,用双手擦拭。

时间久了,沙发、柜子和床等家具与墙面的缝隙处,都积累了一层厚厚的灰尘。猫咪的掉毛和自己的头发缠在一起,打成结,灰尘厚得挪一下沙发就让人忍不住咳嗽。

更不要说柜子顶这样猫咪喜欢攀爬的地方,阿洁已经无法想象上面有多脏。

对养宠家庭来说,不仅仅需要处理毛发,宠物身上的皮屑、家中的尘螨及尘螨排泄物也应该得到彻底的清洁——人类和宠物脱落的死皮细胞是尘螨的主要食物来源,而床褥、沙发、宠物窝自然也是尘螨滋生的重要场所之一。

特别是对长毛宠物来说,掉落的宠物毛发如不及时清理,毛发上的细菌也有可能在空调环境下扩散到空气中,进一步产生异味甚至是过敏原。

长期暴露在这样的环境条件下,人体健康就会在潜移默化中受到损伤。

“工欲善其事,必先利其器。”想要彻底解决好宠物带来的卫生问题,选择省力、高效的工具就显得尤为必要。

打造洁净健康的家居环境,是戴森一以贯之的目标。通过深入研究分析消费者所处的日益多样化的室内环境及健康隐患,戴森以领先的地板清洁和空气净化科技,助力用户创造更理想的人宠共居环境。

在戴森的健康家居解决方案里,吸尘器的防缠绕、可视化、吸力强劲无损耗;空气净化风扇的多重滤网结构;吸尘器和空气净化风扇共有的整机密封HEPA过滤等技术,能高效解决“毛孩子”们带来的“甜蜜的烦恼”。

而戴森最新推出的宠物毛发清洁套装里,还能够让我们在为爱宠梳理毛发的同时高效吸除脱落的毛发和皮屑。给“毛孩子”梳毛,再也不会毛发纷飞。对长毛宠物来说,解决毛发打结问题还能增强宠物皮肤的抵抗力,一举多得。

对使用者来说,便捷的操作也是产品设计的重要考量。套装里的齿梳采用一键式操控设计,松开手指即可收回齿梳,吸尘器就会将捕获的毛发顺势吸入集尘筒。

除此之外,激光探测能够照出与地板融为一体的宠物毛发;多个配件搭配使用,能够深入难以进入的缝隙,将主子钻进犄角旮旯时留下的毛发一网打尽。

而戴森的空气净化风扇系列,则借助选择性催化氧化滤网,持续分解危及人宠健康的甲醛问题,更有合二为一的HEPA滤网和活性炭滤网,进一步捕捉并去除灰尘、花粉、霉菌、细菌等颗粒物以及二氧化氮、挥发性有机化合物( VOC )等气体,精准应对多种空气污染的同时,对二手烟烟味和宠物猫尿异味实现97%的过滤效果。

戴森吸尘器和空气净化风扇所使用的整机密封HEPA过滤系统,有效防止过敏原和脏空气泄露,防止清洁和净化过程中的二次污染,一解后顾之忧。

对阿洁这样的养宠家庭来说,戴森全屋净化解决方案能解决养宠过程中的大部分灰尘和空气问题。

夏天来了,能够处理好家里的“毛孩子”的卫生问题,才能只有“甜蜜”、抛却“烦恼”。

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