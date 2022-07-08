涂塑复合管的连接方法和要求如下：

（1）先在钢管两端焊接法兰，法兰应焊接牢固，再经聚乙烯涂敷。安装时，在涂层复合管的两法兰间加装密封垫，用螺栓压紧即可。

（2）为确保管道不会在压力作用或水锤作用产生轴向窜动，应对其进行固定，如用支墩、托架、吊架等。固定时应考虑管道在压力作用下的摆动和挠曲等现象发生时不至于移位。垂直安装的管道，两固定点间之间的间距应不大于2m。横向安装时，两固定点之间的间距为：涂层复合管公称外径小于76mm时，应不大于750mm；涂层复合管公称外径不小

于76mm时，应不大于1100mm。

（3）当用水泥或砖砌支墩等方法固定时，管道可砌在支墩中。当采用支架、托架、吊架固定时，需要在管材或管件在设置U形或其他类型管卡。由于管材表面光滑，为了防止管卡滑动，管材表面与管卡间要放置橡胶垫，并用螺丝将管卡上紧，防止其滑动，然后再将管卡通过螺栓等与支墩、托架、支架等连接牢固。

（4）也可根据用户图纸安装，不能提供施工图纸时，可派人去现场测量，为用户设计和制作专用管道连接件与矿用管材连接或通过快速管卡与无缝钢管连接。

（5）管道安装时必须保持管材上的警示线面向外侧，形成一条线，以示安全警示。

使用维护编辑

涂层复合管在安装使用过程中，严禁剧烈碰撞、抛摔钢塑复合管道，有外涂层的管道吊装时用柔软的尼龙吊装带，严禁使用钢丝绳等坚硬吊具吊装，应避免使用尖锐的安装工具；采用法兰连接的管材及管件，在安装使用过程中不得损坏法兰的涂塑密封面。应定期检查管道的使用情况，尤其是管道的接头部分，发现渗漏应及时修补和更换。

涂塑钢管的连接方法;一、工艺流程安装准备-滚槽->开孔，安装机械三通、四通->管道安装-〉统试压。二、安装准备1.检查开孔机、滚槽机、切管机，确保安全使用。2.材料、工具的准备，包括管材、钢卷尺、扳手、游标卡尺、水平仪、润滑剂、木榔头、脚手架等。3.按设计要求装好待装管子的支吊架。三、滚槽1.用切管机将钢管按需要的长度切割，用水平仪检查切口断面，确保切口断面与钢管中轴线垂直。切口如果有毛刺，应用砂轮机打磨光滑。2.将需要加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上，用水平仪抄平，使钢管处于水平位置。3.将钢管加工端断面紧贴滚槽机，使钢管中轴线与滚轮面垂直。4.缓缓压下。千斤顶，使上压轮贴紧钢管，开动滚槽机，使滚轮转动一周，此时注意观察钢管断面是否仍与滚槽机贴紧，如果未贴紧，应调整管子至水平。如果已贴紧，徐徐压下千斤顶，使上压轮均匀滚压钢管至预定沟槽深度为止。5.停机，用游标卡尺检查沟槽深度和宽度，确认符合标准要求后，将千斤顶卸荷，取出钢管。四、开孔。安装机械三通、四通1.在钢管上弹墨线，确定接头支管开孔位置。2.将链条开孔机固定于钢管预定开孔位置处。3.启动电动机，转动手轮，使钻头缓慢靠近钢管，同时在开孔钻头处添加润滑剂，以保护钻头，完成在钢管上开孔。4.停机，摇动手轮，打开链条，取下开孔机，清理钻落金属块和开孔部位残渣，并用砂轮机将孔洞打磨光滑。5.将卡箍套在钢管上，注意机械三通应与孔洞同心，橡胶密封圈与孔洞间隙均匀，紧固螺栓到位。6.如为机械四通，开孔时一定要注意保证钢管两侧的孔同心，否则当安装完毕，可能导致橡胶圈破裂，且影响过水面积。五、管道安装、按照先装大口径、总管、立管，后装小口径、分管的原则，在安装过程中，必须按顺序连续安装，不可跳装、分段装，以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。1.将钢管固定在支吊架上，并将无损伤橡胶密封圈套在一根钢管端部。2.将另一根端部周边已涂抹润滑剂的钢管插入橡胶密封圈，转动橡胶密封圈，使其位于接口中间部位。3.在橡胶密封圈外侧安装上下卡箍，并将卡箍凸边送进沟槽内，用力压紧上下卡箍耳部，在卡箍螺孔位置，上螺栓并均匀轮换拧紧螺母，在拧螺母过程中用木榔头锤打卡箍，确保橡胶密封圈不会起皱，卡箍凸边需全圆周卡进沟槽内。4.在刚性卡箍接头500mm内管道上补加支吊架。六、系统试压管道安装完毕，应进行系统试压。在系统试压前，应全面检查各安装件、固定支架等是否安装到位。安装完毕的管道可能有下垂，下垂弧度如果较大可补加支架；弧度如果较小，当管道内压力升高后，弧度会自然消失。

涂塑复合钢管分为：热浸塑工艺，内外喷涂工艺，滚塑工艺，淋涂工艺，吸涂工艺，熔结缠绕工艺等。

热浸塑采用：流化床浸塑，一次性成膜法。又称涂塑钢管第一代防腐，内外聚乙烯。

内外喷涂工艺：采用静电吸附理论，通过钢管前处理，用喷枪进行喷涂聚乙烯或环氧树脂粉末。又称涂塑钢管第二代防腐，内外环氧复合钢管。

淋涂工艺：又称幕帘法，通过盛有粉末的筛子采用淋涂的方式，涂覆在加热后的钢管外壁上。如图所示：

此工艺可以生产外聚乙烯内环氧复合钢管。又称涂塑钢管第三代防腐。

熔结缠绕工艺：采用热熔结缠绕法，热熔胶和聚乙烯采用挤出机的形式缠绕在加热后的钢管上，发生反应形成三层结构，全称是熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层。

此工艺可以生产外三层结构聚乙烯内熔结环氧复合钢管。又称涂塑钢管第四代防腐

涂塑钢管也叫做涂塑复合管，属于钢塑复合管的一种类型，它的工艺是:在钢管融溶一层厚度为0.5~1.0mm的聚乙烯(PE)树脂、环氧(EP)粉末、聚丙烯(PP)或聚氯乙烯(PVC)等有机物构成的钢塑复合型管材，它的高强度、易连接、耐水流冲击等优点决定了它可以更好的被人们所使用。它还克服了钢管遇水容易腐蚀、污染、结垢以及塑料管强度不高等缺点，设计寿命可达长50年。涂塑钢管的这么多优点注定了它的用途会非常的广泛。

环氧树脂涂塑钢管适用于给排水、海水、油、温水、气体等介质的输送，聚氯乙烯涂塑钢管适用于排水、海水、气体发、油等介质的输送，下面呢，涂塑钢管厂家来给大家简单介绍一下关于涂塑钢管的煤矿钢管该如何处理:用化学或机械等方法，对原管内表面进行处理。去除灰尘、油污，钢管内焊筋高度应控制在05mm以下，并不允许有尖棱角和锯齿性飞溅，对已处理的原管加热，用压送或抽吸等方法将塑料粉末送入原管内，使其熔融附着在上，原管加热的温度及粉末塑(固)化的时间等应执行粉末生产厂的规定，涂塑钢管惯埋地和湿润环境，并能够耐高温和 低的温度，其抗搅扰能力强。

涂塑钢管是国内新近发展一种新型管道类材料，采用的是内外均有涂塑保护层，中间是增强焊接钢管或者无缝承压钢管的复合结构。它克服了钢管本身存在的的缺陷如:易生锈、腐蚀、高污染、及塑料管强度低、易变形等，钢管和塑料产品的共同优点，正因为有了这些优点，所以是推广使用的环保管道类产品

涂塑钢管主要用途于1、各种形式的循环水系统如民用循环水、工业循环水，性能优良，防腐年限可长达50年。2、消防供水系统。3、各类建筑的给排水输送（特别适用于宾馆、酒店以及住宅区的冷、热水系统）。4、各种化工流体的输送（本产品耐酸、碱、盐的腐蚀）。5、电线电缆的地埋管、过路管。6、矿山、矿井的通风管、供、排水管。7、城市的排污管线。

涂塑钢管也叫做涂塑复合管，属于钢塑复合管的一种类型，它的工艺是:在钢管融溶一层厚度为0.5~1.0mm的聚乙烯(PE)树脂、环氧(EP)粉末、聚丙烯(PP)或聚氯乙烯(PVC)等有机物构成的钢塑复合型管材，它的高强度、易连接、耐水流冲击等优点决定了它可以更好的被人们所使用。它还克服了钢管遇水容易腐蚀、污染、结垢以及塑料管强度不高等缺点，设计寿命可达长50年。涂塑钢管的这么多优点注定了它的用途会非常的广泛。

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沧州广晟钢管制造有限公司供应 承插式涂塑钢管，参编标准：T/CISA108-2021 标准，本标准为目前承插柔性接口钢管行业唯一专业标准！不是所有的承插口都能满足这个标准，也不要受误导只要形状差不多就叫承插口。

沧州广晟钢管制造有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的新型科技企业。公司拥有国际先进水平涂塑钢管、煤矿用聚乙烯复合管、涂塑消防复合管、给排水涂塑钢管、涂塑电缆套管、衬塑钢管及包塑钢管等生产线，拥有生产员工300余名，大专以上技术人员50余名。公司主要生产销售产品：涂塑钢管、内外涂塑钢管，给排水涂塑钢管，冷水用给排水涂塑钢管、热水用给排水涂塑复合管、钢塑复合管，涂塑电缆套管，消防涂塑钢管、煤矿井下专用涂塑钢管、热浸塑电缆穿线保护管、衬塑钢管、包塑钢管等。涂塑钢管、浸塑钢管、滚塑钢管（规格范围：DN15-DN1200材质：EP环氧树脂或PE聚乙烯)、衬塑钢管（规格范围DN15-DN200材质：PE聚乙烯)、包塑钢管（规格范围DN8-DN200材质：PE聚乙烯或PVC).我厂生产的管材现已广泛应用于工业、民用给排水系统，循环水系统，去离子纯净水系统，耐磨防腐系统，防结垢抗菌防腐系统，内外防腐系统，电缆护套，消防喷淋系统，发泡保温防腐系统，化工重防腐系统等，并且和国内外多家单位建立长期供货合同。欢迎广大新老客户来我厂考察选购。