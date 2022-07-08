需要强调的是，只有这个四杯装产品中的香草味迷你杯受本次召回影响，其他口味不受影响。

图片来源：Unsplash

新西兰中文先驱网 Lesley 综合消息 据初级产业部（MPI）消息，由于低水平的化学品（环氧乙烷）污染，新西兰General Mills有限公司正在召回特定批次的哈根达斯品牌经典系列迷你冰淇淋杯。受本次召回影响的产品不应被食用。

环氧乙烷作为一种广谱灭菌剂，可在常温下杀灭各种微生物，但由于灭菌后产品通常存有残留物，世界各地包括新西兰正在逐步淘汰利用环氧乙烷熏蒸食品的做法。

本次召回涉及的是最佳食用日期在2022年4月7日到2022年7月21日（含）之间的经典系列迷你冰淇淋杯。

该产品为四杯组合装多口味小纸杯冰淇淋雪糕，每个小纸杯含量95mL。

此产品系从法国进口，在整个北岛的Pak'n Save、New World、Four Square和Gilmours超市均有售。

需要强调的是，只有这个四杯装产品中的香草味迷你杯受本次召回影响，其他口味不受影响。并且此次召回不影响任何其他哈根达斯品牌产品。

初级产业部提醒，消费者应检查印在单个迷你杯底部或盒子侧面的日期标记，并且不应食用受影响的产品。 消费者应将产品退还给零售商，以便获得全额退款。

相关阅读：

新西兰巧克力火了！出口额激增，这些口味别的地方吃不到

火车套装对幼儿构成窒息风险，奥克兰玩具批发商被罚款

注：本文为新西兰中文先驱网编译/原创，欢迎转发分享；但严禁复制等未经授权的非法使用。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。使用授权请联系[emailprotected]。

(责编：Olaffy)