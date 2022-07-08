“玉石俱焚”

“似乎，还是太勉强了。“刘若水感受到自己跳动度越来越快的心脏，不由得暗自说道。

事实上，刘若水对于媚功的抵抗能力并不算差，他所以会陷入这样的窘境，却是因为他的大部分精力都放在另一件事上面了。

那就是镇压潜藏在自己各个穴窍里面的异种真气。

边不负虽然不济，但好歹也能算是宗师级的人物，因此想要强行镇压住他的一身真气，好需要费一点功夫。

毕竟，归墟玄功并非是吸星**，能够轻易地吸纳敌方功力为己用，只能暂时将其存储于周身穴窍。

每个人体内的真气都有属于自己，独一无二的“印记”，刘若水既然不愿意让别人的真气“污染”自己的真气，自然不会将他人的真气化为己用。

既然不能为自己所用，那无疑就是负担。事实上，和祝玉妍一战的时候，刘若水一直在背负着一个不小的包裹。若非他必须分心去镇压体内的异种真气，区区媚功，还诱惑不了他。

不过，刘若水也不得不承认，祝玉妍不愧是赫赫有名的魔道宗师，就算他此时是全胜状态，想要将其击败，也需要在百余招开外方能办到。

那就只能这样了。

刘若水心念一动，左手从怀中取出了一根两寸上下的银针，然后扎在自己小腹上的一处大穴上。? ??? ? ? ?・

回天针！

登时，刘若水原本存储于各处穴窍的异种真气以一个匪夷所思的度被消耗掉。不过片刻功夫，便全部告罄 如何治疗颈部牛皮癣 。

“呼。”

刘若水长长的呼出一口气，用只有自己能听到的声音低声赞叹道。

“真是大补啊，区区一个‘魔隐’边不负，他体内真气的效果竟然可以堪比五六株百年野山参了。如果我不思进取一点，恐怕都足以靠体内沸腾的气血再次冲击‘至诚之道’了。”

将边不负一身的真气转化为自己的精气之后，刘若水登时有一种神采奕奕的感觉，浑身上下好似有使不完的力气一般。

这种时候，最需要的就是进行一场酣畅淋漓的战斗。

“喝。”

刘若水忽然大喊一声。然后双手端起一旁的寒泉枪，然后狠狠的向祝玉妍刺了过去。

见到这一枪，祝玉妍不由得微微皱起了眉头 全国有几家银屑病医院 。

虽然刘若水已经完全排除了媚功的效果，但她其实并不以为意。 ?・毕竟。凡是宗师强者，哪一个的意志不是坚如铁石一般？她只是想借此稍稍干涉到刘若水的动作罢了。让她迟疑的是，刘若水这一枪实在是古怪，因为这一枪之中并没有蕴含丝毫真气，似乎只是靠一身蛮力出来的。但若是光看这一枪卷出的凛冽枪风，就知道这一枪恐怕不是好接的。

原本，对付这样的硬功夫，她最好的选择使用“天魔力场”来应对，但是被刘若水用“归墟玄功”破掉她的天魔力场之后，她心中已经充满了忌惮之意。因此她略一思索，左右袖内分别射出一条天魔带，一条卷向刘若水的寒泉枪，另一条朝着刘若水的手腕处卷了过去。

虽然知道祝玉妍的打算，刘若水却忽然大笑一声。手中的寒泉枪忽然一停，任由祝玉妍的天魔带卷在寒泉枪之上。然后右手松开，只流左手握枪。

然后，刘若水不等天魔带卷到自己的手腕上，就用右手一把抓了上去。

“过来吧，宝贝！”刘若水狂笑着，用一种略带轻薄的语气高声喊道。

登时，祝玉妍感到自己好似被九头牛牵扯一般，不由自主的被刘若水拽了过去。

幸好，她当机立断。手中的动作猛然一松，任由刘若水将天魔带撤走。

不想，刘若水现自己拽了空之后，并没有丝毫气恼。竟然哈哈一笑，将那一条天魔带拽到自己手心，然后将左手中的寒泉枪沿着另一条天魔带的方向刺了出去，高声喊道。

“来！接我一招‘八极枪’！”

祝玉妍见此，手中的天魔带微微一摆，一股柔韧的力道透着天魔带传了过去。却是想要将刘若水手中的寒泉枪撕扯到一旁。

但无论祝玉妍如何用力，刘若水却依然是大步向前，似乎并没有受到丝毫影响一般。

“好大的力 轻度银屑病如何治疗 气！”祝玉妍的心中登时骇然。

内家高手虽然不注重与身体的淬炼，但修成真气之后，却会自然而然的反补肉身。因此，凡是修炼有成的内家高手，五一不是力气恐怖的大力士。不要看祝玉妍柔弱女子的样子，但她的力气 得了牛皮癣可以泡温泉吗 却足以堪比古之恶来。

祝玉妍心中骇然，但 在治牛皮癣哪个医院效果好 手上的动作却并不慢，她对刘若水的力道已然了解之后，自然不会选择和刘若水硬拼。

等到寒泉枪快要刺中她的时候，祝玉妍娇躯一颤，整个人忽然幽灵般飘起，动作似缓实快，倏忽间便升到刘若水头顶上，裙下双腿连环踢向刘若水的脸门，招数狠辣迅快，令人防不胜防。

对此，刘若 全国牛皮癣治疗哪个好 水似乎早有预料一般，原本刺出的寒泉枪骤然横摆，然后被他高高举起，架了过去。

砰砰砰。

祝玉妍朝着刘若水狠踢了五六脚，每一脚都被刘若水从容的用寒泉枪架住，现自己实在没有便宜可占之后，她才恨恨不平的向后退去。

“祝宗主，你多久没洗脚了？看看，你都把我的“寒泉枪”的踩脏了。不如等你穿上鞋子，你我再来战上一场，如何？”刘若水故作恶心的说道。

“好好好！”听到这话，脾气再好的也要气的七窍生烟，何况是鼎鼎大名的“阴后”祝玉妍。

祝玉妍忽撮嘴尖啸，出天魔音。

登时，刘若水的耳鼓填满她惊天动地的尖啸声，就像在长途跋涉的荒漠旅途上，狂猛风沙忽起，四方咆哮怒号，开始时已是短促有劲、刺激耳鼓，接着天魔音变成无隙不入、似有实质的沙石，没头没脑铺天盖地的袭来。

刘若水感到在魔音侵袭下，连视线也变得�糊不清，天地似若旋转，魔音像狂风怒涛般把他淹没。

这个时候，刘若水的心中也不由得生出一股惊骇。

因为他再次感受到了“天魔力场”的存在，更骇人是天魔劲场倏地以他为中心收缩，细窄至近一点，却有种扩充爆炸的势。

如果刘若水没有猜错的话，祝玉妍此时使出的应该是“天魔**”中最可怕的招式。

“玉石俱焚”！'