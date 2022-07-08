记者从 国元证券 (000728)获悉，中国 证券 业协会近日公布2021年 证券 公司文化建设实践评估结果， 国元证券 再次获评A类。这是公司连续两年获评A类，行业内蝉联A类的 券商 共有7家。

国元证券 表示，2021年度，公司落实监管机构和行业协会各项要求，以《 证券 行业文化建设十要素》为指引，从观念、组织、行为三个层面“补短板、强弱项”，探索行业文化实践与品牌塑造相融合实践路径；按“抓重点、促突破；抓融合、促发展；抓宣贯、促品牌”的“三抓三促”工作思路，进一步完善文化建设责任体系和组织保障，健全跨部门联动和协调机制，在党建工作、公司治理、发展战略、合规风控管理、人力资源、投资者保护、社会责任、品牌宣传、理论研究等文化实践方面均取得显著成绩。

下一阶段，国元证券将继续坚持“十四五”文化建设的总体目标和实施路径，以党建引领文化，以文化辅助战略、以文化促进协同、以文化培育业务、以文化打造品牌、以文化塑造品格、以文化践行责任，全面推动文化建设取得更加丰硕的成果，使之成为引领各项业务发展、规范员工执业行为、推动高质量发展行稳致远的重要精神引领和价值支撑。

（文章来源：中国证券报·中证网）