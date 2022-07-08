珀金斯齿轮箱盖 气门室盖 前盖 摇臂盖

拆解原来的前壳体。有关正确的步骤，请参阅《拆解和组装》，“前壳体一拆解”。

以高怠速运转珀金斯发动机，松开锁紧螺母(3)。将高怠速调整器螺钉(2)调整到先前以“转速A”记录的转速。拧紧锁紧螺母(3)。

应对进排气系统进行综合性目视检查。确保系统没有渗漏迹象。确保珀金斯发动机的正常运转。如果进气或排气系统7080152C1、CH12655、CH12755、CH12815、CV10890、CV11803、CV11800、CV1583、CV1582、有阻力，珀金斯发动机的功率和效率就会降低。高温珀金斯发动机部件可能导致灼伤。进行珀金斯发动机保井之前让珀金斯发动机和部件冷却下来。

1检查珀金斯发动机空气滤清器进气口和进气管道以确保通道没有被阻塞或压扁。确保珀金斯发动机的正常运转。检查471/61、504/726、504/715、504/755、504/758、676088C6、686702C2、696/4、696/5、7080153C1、珀金斯发动机空气滤清器滤芯。用清洁的珀金斯发动机空气滤清器滤芯更换脏的珀金斯发动机空气滤清器滤芯。

3．检查珀金斯发动机空气滤清器滤芯清洁的一侧有无厌尘的踪迹。记录的“转速A”将大于记录的“转速B”。如果观察到厌尘4142X261、4142X262、4142X265、4142X264、4142X401、4142X378、4142X379、4142X391、的踪迹说明杂质正流过珀金斯发动机空气滤清器滤芯或其密封。4对于带塑料气3547842C1、3615A009、3615A034、3621F016、36234114、3623H024、3623H025、3661K001、门室盖的珀金斯发动机若碰到曲轴箱压力过高拆下气门室盖并检查护罩末端是否有塑料膜。若护罩末端有塑料膜将其拆下。确保清除所有碎屑。

5若通风管为塑料制使用低压空气检查通风管内部是否阻塞。若阻塞处于接头内部，更换盖组件。4142X243、4142X242、MP10189、3271W003、CH11552、CH11512、T400933若尝试拆下接头将导致气门室盖损坏。发动机废气旁通阀．测试高温珀金斯发动机部件可能导致灼伤。进行珀金斯发动机保养之前让珀金斯发动机和部件冷却下来。

注：涡轮增压器是一个不可维护的部件。废气旁通阀的压力可以检查但不能进行调整。发动机废气旁通阀的检查开4142X237、4142X236、4142X239、4142X238、4142X257、4142X255、4142X256、4142X263、始检查涡轮增压器之前，确保进气阻力处于具体珀金斯发动机的规格范围内。确保排气系统阻力处于具体珀金斯发动机的规格范围内。请参阅《测试和调整》，“进气与排气系统一检查”。

废气旁通阀控制能够旁通涡轮增压器涡轮机一侧的排气量。此阀由此控制涡轮增压器的转速。当4142X405、4147V007、4148K005、4148K019、4148K016、4152A002、4152A001、4152A003、珀金斯发动机在低增压工况运转时弹簧压力作用在筒内的膜片。执行杆就会移动 废气旁通阀就会关间。因而涡轮增压器能以最-大性能运转。当增压压力升高并作用在筒内CV2654、CV2926、CV4831、CV5178、CV60963、CV60054、CV60964、CV70581、CV70711、的膜片上时废气旁通阀就会打开。涡轮增压器的转速受到限制。转速受限是因为部分排气旁通了涡轮增压器的涡轮机叶轮。以下增压压力水平表明废气旁通阀有故障

因为增压压力控制废气旁通阀的位置所以增压压力控制涡轮增压器的最-大转速。以下因素也会影响到涡轮增压器的最-大转速：·珀金斯发动机额定值·珀金斯发动机功率要求·高怠速转速低增压时增压压力过低4142X322、4142X325、4142X377、4142X404、4142Y105、4142X403、4142X402、4142Y104、·进气阻力·排气系统阻力检查发动机废气旁通阀是否正常工作1从涡轮增压器上拆下隔热罩。拆下废弃旁通阀的保护。

2从废气旁通阀上拆下增压管路。将供气管连接到可以精确调整的废气旁通阀上。·全负荷时增压压力过高将24880239、CH10861、L781LF22、L781DF05、T400593、T400596、T400595、T400600、24888037、一个千分表连接到涡轮增压器并使得执行器杆的末端与千分表的柱塞相接触。这样就可以测量执行器杆的轴向移动。

4．缓慢地向废气旁通阀施加气压，使执行器杆移动10 mm(0039 in)。气压保持在52 kPa (75 psi)内3718X717、3718X715、3718X722、3718X721、3718X724、37354312、37444108、3743H031确保释放气压后千分表回到零位。重复上述测试几次。这可以确保取得准确的读数。若废气旁通阀工作不正常请就近咨询认证的珀金斯代理商或珀金斯分销商。

发动机压缩·测试

压缩下述情况将影响气缸压缩测试的结果

·蓄电池状况良好。·蓄电池已完全充电。·起动马达工作正常。·气门间隙设定值正确。·压缩表精确。检查珀金斯发动机的压缩

1测量某气缸压缩时由气缸上拆下喷油器。2．连接一个合适的压缩表到气缸。3断开燃油切断3716M221、3716R021、125616131、37188557、3718X012、37188141、37188549、37188182、电磁阀。4操作起动马达并记录压缩表的压力。5每个气缸重复进行。注：压缩测试仅适用于同1881727C93、1891415C94、2041417C1、2656F601、26670113、2816940、28710415、28711020、一珀金斯发动机的气缸之间压力比较。若一个或多个气缸差值超过则这些气缸可能损坏。压缩下述情况将影响气缸压缩测试的结果

气缸压缩测试不应当成为确定珀金斯发动机状况的唯一测试。

6．若压缩压力低于修理限值则采取维修。

注意：确定要测量到所有气缸的压缩。没有检查所有气缸可能会导致错误的诊断结果。压缩压力37523171、3753C012、3753A092、3753A041、3753E001、3753K003、3753R221、3753K012、是随着珀金斯发动机转速变化的。因此有必要在对所有气缸进行压缩的读数时保证珀金斯发动机转速不变。发动机气门间隙．检查，调整

发动机气门间隙设定值

气门间隙设定值对应于珀金斯发动机冷机状态。压缩下述情况将影响气缸压缩测试的结果发动机气门间隙调整37166407、37166408、37167912、37167913、37166901、3716L013、3716M052、3716L011、3716M162、3716M153如果需要在短时间内进行几次气f]间隙的调整珀金斯发动机不同零件之间会出现过度磨损。维修此间题以防止对珀金斯发动机产生更大的损坏。气门间隙不足可能就是凸轮轴和气门挺杆快速磨损的原因所在。气门间隙不足可能会表现出气门座磨损的现象。气门会因下列原因而磨损3718X719、3718R032、T400127、3751H031油器的不正确作动 进气滤清器上污垢和机油过多。油泵上的燃油设定值不正确经常超出珀金斯发动机负载能力。

气门间隙过大可能会导致气门杆、气门弹簧及弹簧挡圈损坏。气门间隙过大可能会表现出以下间题：

1确定燃油中是否有水或杂质。检查油水分离器。如果没装油水分离器，则进行步骤2。如3754C002、3754C501、3754E001、3755H001、3755C001、37556179、37556149、CH10064、有必要放掉油水分离器中的水。满油箱可最-大程度减少过夜水汽凝结的潜能。油水分离器内可能看起来全都是油可实际上全都是水。

2．确定燃油内是否存在杂质。从油箱底部取得油样。目视检查油样中是否存在杂质。燃油的4142X245、4142X246、4142X164、4142X168、4142X169、4142X103、4142X106、4142X102、颜色不一定表征燃油质量。但是，黑色、褐色或类似油泥的燃油可能表明细菌繁殖或机油4142A207、4142X047、4142X045、4142X048、4142X051、4142X049、4142X249、4142X247、污染。在低温条件下浑浊的燃油表明该燃油可能不适合具体使用条件。更多有关的信息资料，请参阅《操作和保养手册》，“燃油建议”。

3．如果依然怀疑燃油质量是珀金斯发动机性能问题的可能起因，·燃油的甲烷值断开进油管，暂时4142X021、4142X023、4142A180、4142A409、4142A503、4142A504、4142A205、4142A402、另行使用一个已知质量良好的油源来运转珀金斯发动机。这将确定问题是否出在燃油3689A502、4142A171、4142A172、4142A165、4142A062、4142A059、4142X025、4142X026、质量上。如果确定燃油质量有问题，排净燃油系统，更换燃油滤清器。珀金斯发动机性能会受以下燃油性能的影响：

发动机燃油系统．泵油

渗漏或溅溢到热表面或电气部件上的燃油会引起失火。为防止可能的伤害，当更换燃油滤清器4142X053、4142X054、4142X062、4142X058、4142X076、4142X075、4142X093、4142X177、或油水分离器滤芯时，要将起动开关断开。应立即将溅湓的燃油清除干净。注意：使用适当的容器来盛接可能溅出的燃油。立即清理所有溅溢的燃油。汪意：不要让脏物进入燃油系统。彻底111210110、111217880、111217800、111217920、111210210、111210190、111211130、清洁将要拆开的燃油系统部件的周围区域。在拆开的燃油系统部件上安放适当的盖。·燃油中有空气·其它燃油性能

(1)燃油滤清器上的放气螺钉，(2)喷油泵上的放气螺钉照下列步骤来排出燃油系统中的空气。松3753R351、T400162、KRP1532、CH10165、24865080、24865264、T400577、24880189开燃油滤清器上的放气螺钉操作手动注油器直到燃油中的空气由放气螺钉排出。紧固放气螺钉

4．操作手动注油器直到燃油中的空气由放气螺钉排出。紧固放气螺钉(2)。

5．试着使用电起动马达起动珀金斯发动机，但不要超过15秒。3．松开喷油器上的放气螺钉(2)。若珀金斯发111211450、、111217490、165206740、165206780、165206790、165206340、165206210、动机未能起动，等待30秒以进行重试。珀金斯发动机起动之后，检查所有燃油管路和部件有无漏油。

1．对齐惰轮齿轮(2)上的正时标记(X)与曲轴齿轮(3)上的正时标记，发动机齿轮总成（前）．正时并对齐惰轮齿轮(3)上的37814135、CH10914、111026950、111026871、111026541、111026241、111026150、111026371、正时标记(X)与凸轮轴齿轮(1)上的正时标记。发动机调速器．调整注：只有在前壳体损坏或必须修复前壳体时才需要设置前壳体。

注：必须记录通过曲轴取得的珀金斯发动机转速。

1．运转珀金斯发动机达到正常工作温度。2．使用工具(F)，记录发动机调速器的设置记录低怠速下的珀1817482C2、1820465C4、185446221、185446228、185446235、185446242、185446243、·喷金斯发动机转速。3．提高珀金斯发动机转速至高怠速。使用工具(F)，记录此珀金斯发动机转速为“转速A”。

4．拆下防篡改盖（1）。5．记录高怠速限位螺钉(4)的突出量(X)。6．记录低怠速限位螺钉(5)CH10588、CH10580、2486A975、2486A989、2486A988、2486A990、2486H903、37738794、的突出量(Y)。7．松开锁紧螺母(3)。逆时针转动高怠速调整器螺钉(2)四囤并拧紧锁紧螺母(3)。8．提高珀金斯发动机转速至高怠速。使用工具(F)，记录此珀金斯发动机转速为“转速B”。

注：记录的“转速B”将小于记录的“转速A”。

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