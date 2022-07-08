新金路(000510):公司第一大股东、实际控制人、董事长及其一致行动人股份质押式回购交易延期购回 时间：2022年07月08日 12:01:32 中财网 原标题:新金路:关于公司第一大股东、实际控制人、董事长及其一致行动人股份质押式回购交易延期购回的公告

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临2022—27号 四川新金路集团股份有限公司

关于公司第一大股东、实际控制人、董事长及其一致行动人

股份质押式回购交易延期购回的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）截至本公告披露日，四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生直接持有本公司股份53,752,951股，占公司总股本的8.82%，其中质押41,044,533股，占其所持公司股份的76.36％，占公司总股本的6.74%。

（二）截至本公告披露日，刘江东先生的一致行动人四川金海马实业有限公司（以下简称“金海马公司”）直接持有本公司股份49,078,365股，占公司总股本的8.06%，其中质押30,898,365股，占其所持公司股份的62.96％，占公司总股本的5.07%。

（三）截至本公告披露日，刘江东先生及一致行动人金海马公司合计持有本公司股份102,831,316股，占公司总股本的16.88%，合计质押71,942,898股，占合计所持公司股份的69.96%，占公司总股本的11.81%。

公司于近日获悉，公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生及其一致行动人金海马公司将其所持本公司质押股份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下：

一、股份质押延期购回基本情况

股 东 名 称 是否为 第一大 股东及 一致行 动人 质押股 数（股） 质押开 始日 原质押 到期日 质押 延期 购回 日 是否 为限 售股 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 用途 刘江东 是 41,044, 533 2017年 11月 2022年 7月6日 2023 年7月 否 华创证 券有限 76.36 6.74 个人 资金 6日 责任公 司 需求 四川金 海马实 业有限 公司 是 30,898, 365 2021年 11月 2022年 7月6日 2023 年7月 6日 否 华创证 券有限 责任公 司 62.96 5.07 存量 债务 置换 注：上表中刘江东先生及其一致行动人金海马公司所持公司股份质押相关情况详见公司披露的相关公告。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，刘江东先生及其一致行动人金海马公司所持本公司股份累计质押情况如下：

股东 名称 持股数 量（股） 持股比 例（%） 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质 押后 质押股 份数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量 （股） 占已 质押 股份 比例 （%） 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未 质押 股份 比例 （%） 刘江东 53,752, 951 8.82 41,044,5 33 41,044, 533 76.36 6.74 28,454,083 69.32 11,860,63 0 93.33 四川金 海马实 业有限 公司 49,078, 365 8.06 30,898,3 65 30,898, 365 62.95 5.07 0 0 0 0 合计 102,831 ,316 16.88 71,942,8 98 71,942, 898 69.96 11.81 28,454,083 39.55 11,860,63 0 38.40 三、其他说明

（一）上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务，对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生影响。

（二）上述质押的股份对应的融资余额合计17,245万元（本金）。还款资金来源于自筹或其他融资，刘江东先生及其一致行动人金海马公司具备相应的资金偿还能力。

（三）股东基本信息

1.刘江东先生基本情况

姓 名 刘江东 性 别 男 国 籍 中国 身份证号 51302119751006**** 住 所 成都市高新区天府大道北段 最近三年任职情况 四川东芮实业有限公司董事长(2021年1月已不在任职）；四川金 海马实业有限公司执行董事兼总经理，四川新金路集团股份有限公司董 事长。 2.四川金海马实业有限公司基本情况

公司名称 四川金海马实业有限公司 注册地址 成都市成华区杉板桥路175号 通讯地址 成都市成华区双庆路10号华润大厦2802 法定代表人 刘江东 注册资本 5,000万元人民币 成立日期 2019-04-03 统一社会信用代码 91510108MA6BTGEM9L 企业类型 其他有限责任公司 经营范围 酒店管理;广告设计、制作;销售:矿产品、建筑材料(不含木材)、钢材、 装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、家具、机电设备、 安防产品、劳保用品、橡胶制品、冶金材料、仪器仪表、五金交电、办 公设备、酒店用品、通讯器材(不含卫星广播电视地面接收设施)、水果 蔬菜;工程技术咨询。 项 目 2022年6月30日 2021年12月31日 资产总额（元） 221,138,945.22 215,066,235.95 负债总额（元） 201,643,020.71 193,800,320.71 净利润（元） -1,769,990.73 -14,102,022.25 经营活动产生的现金流量 净额（元） 67,709.27 42,490,930.25 资产负债率 91.18% 90.11% 流动比率 0.09 0.04 速动比率 0.09 0.04 截止本公告出具日各类借 款总余额（万元） 4,550 未来半年内和一年内需偿付的 上述债务金额（万元） 4,550 最近一年是否存在大额债务逾 期或违约记录及金额、是否存 在主体和债项信用等级下调的 情形、因债务问题涉及的重大 诉讼或仲裁情况 无 结合股东自身资金实力、可利 用的融资渠道及授信额度等， 分析是否存在偿债风险 无 注：1.上表中金海马公司财务报表数据未经审计。

2.上表中金海马公司截止本公告出具日，各类借款总余额4,550万元及未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额4,550万元，为金海马公司向质权人华创证券有限责任公司质押股份对应的剩余融资借款金额。

（四）最近一年及一期，公司与刘江东先生及其一致行动人金海马公司未发生重大关联交易事项。

（五）刘江东先生及其一致行动人金海马公司所质押的股份不存在平仓风险。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

股票质押式回购交易协议书（延期购回）。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二○二二年七月八日

中财网