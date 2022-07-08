澳热销软膏因遭污染被紧急召回 恐有致病风险

更新於 ：2022-07-07 05:54

由于遭到微生物污染且可能导致消费者生病，澳大利亚药品监管部门本周紧急召回数个批次的Lucas’Papaw软膏。

澳大利亚治疗用品管理局（TGA）在全国范围内召回了11个批次的Lucas’Papaw软膏，批号分别是：

00522D22, 15克, 2025年4月到期

00822E25, 15克, 2025年5月到期

00822E26, 15克, 2025年5月到期

00822E27, 15克, 2025年5月到期

00822F01, 15克, 2025年6月到期

00822F03, 15克, 2025年6月到期

00822F06, 15克, 2025年6月到期

00822E31, 15克, 2025年5月到期

00522E04, 75克, 2025年5月到期

00522E05, 75克, 2025年5月到期

00822E30, 200克, 2025年5月到期

上述产品已遭塔宾曲霉（学名：Aspergillus tubingensis）、粪壳菌（Sordaria humana）、酒青霉（Penicillium paneum）和类芽孢杆菌（Paenibacillus glucanolyticus）污染。

TGA表示，虽然这些霉菌和细菌对普通人构成的风险很小，但如果免疫力低下的人接触到这些霉菌，可能会生病。

TGA指出：“为检测生产中批次的微生物含量而进行了在线抽样，检测结果超出了赞助商规定的限度。”

当局建议使用Lucas’Papaw产品的人检查包装上的批号，可以在管顶或底部找到批号。

购买以上批号软膏的消费者应立即停止使用，并将其退回购买地点，将可获得退款。

目前没有其他批次或其他Lucas’ Papaw Remedies产品因污染问题被召回。

欲了解更多信息，请联系Lucas Papaw Remedies客户服务部门，电话为1800 861 852；或访问TGA网站。

Lucas Papaw软膏可用于治疗晒伤、尿布疹、倒刺和湿疹，在澳洲属热销产品，也是许多华人的热门代购商品。