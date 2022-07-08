抗氧化也要“内外双修”，做好了“内在”的抗氧化，“外在”的引起自由基产生的因素同样要避免，这些因素包括阳光、污染、环境毒素、烟草和压力等。同时，在外还可以用一些抗氧化的护肤品、防晒霜等，保护肌肤从而减少自由基的产生。 虽然现在年轻人很喜欢“一边作死一边自救”，比如“用最贵的护肤品,熬最晚的夜” ，一边孜孜不倦地熬夜，一边又勤勤恳恳地养生护肤，但是，如果能早睡早起，多休息少熬夜，多防晒少撸串，或许你的抗氧化大业早就已经完成一大半了。