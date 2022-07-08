疫情发生的这几年，对各行各业都造成了不小的影响。

表面上来看，受影响最严重的当属国际航班直接相关的业务，包括旅游业，也包括留学教育行业。

但教育行业除了受到航班不便的影响之外，其自身也正在发生巨变。

很多大学都被迫关闭了部分专业课程，也不断裁减教职人员。

最近，英媒报道了英国一所大学的大规模课程取缔。

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英国大学人文类课程大量停招

据BBC报道，英国胡弗汉顿大学138门本科和硕士课程将停止招生。

该大学表示，疫情的发生导致了大学收入减少和教育成本上升，使大学面临颇具挑战性的财务境况，而疫情期间留学生的国际旅行受阻，更是加剧了这种情况。

值得一提的是，这些学科中约20%的课程是表演艺术学科，其代表的艺术与人文社会类学科在疫情当中受到的影响也是最大的。

胡弗汉顿大学一位发言人表示，目前大学正在制定一项强有力的恢复行动计划。

这138门课程现有的学生将继续学习，经过双方协商后的相关裁员计划也在进行中。

据学校官方消息，该大学共计有146门课程将停止招生。

其实，胡弗汉顿大学不是艺术类学科遭到冲击的第一例。

早些时候，位于英国伦敦的一所艺术院校在疫情期间因经济压力过重，难以继续维持运转，直接宣布倒闭了。

据BBC报道，今年4月4日，英国一所著名的戏剧学校Academy of Live and Recorded Arts (ALRA)突然宣布关闭，近300名学生被迫转学。

据悉这所学校成立于成立于1979年，至今也已经有四十多年的校史。

在该学校的闭校声明中，校方表示，该校2020/21学年亏损严重，且2021/22学年招生不力，缺乏收入来源，意味着学校无法继续开放。

据泰晤士高等教育报道，伦敦罗汉普顿大学将关闭哲学、人类学、古典文学和创意写作学科。

该大学226名教职员工被告知，在大学所谓的‘战略调整’中，他们可能面临被裁员的风险。

这些学校只是疫情之下教育窘境的一个缩影，事实上，很多英国院校都在承担着不同程度的压力。

谢菲尔德大学前不久也表示，其考古学专业由于申请数量极少，将于2024年之后关闭。

另外，伦敦南岸大学、阿斯顿大学等学校的历史人文课程也在不断关闭。

早些时候，专家曾警告称，英政府敦促大学专注于所谓价值更高的STEM学科和职业课程，从而带来更高的薪水，更多历史和其他人文课程可能面临关闭。

PS：STEM指的是Science（科学） 、Technology （科技）、Engineering （工程）和Mathematics （数学）。

英政府强调，这些学科对英国的社会需求和经济至关重要。

疫情的到来，使得这一趋势更加明确。

针对这种情况，英国大学和学院协会UCU近期表示了谴责，机构认为，这样的计划看起来像是对艺术和人文学科的粗暴攻击，整个行业中类似的情况变得普遍，而且这可能会导致大量员工面临裁员。

UCU补充说，这对于工人阶级学生的影响很大，胡弗汉顿大学迫切需要重新考虑这些计划，以免对其作为学术机构的声誉造成永久损害。

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25所伦敦大学实施重塑口碑计划

据多家英媒报道，最近，25所伦敦大学的代表们聚集在威斯敏斯特举行了一场圆桌会议，会议的目的是讨论如何在激烈的全球竞争中重建“伦敦教育口碑”，他们的目标是能使得更多留学生将英国作为首选目的地。

这也意味着，一些留学利好计划可能已经进入酝酿的过程了。

在这场会议上，有代表提及，据最新的数据反馈来看，英国大学招收60万留学生的目标之所以提前10年实现，部分原因可能是因为“PSW签证”的恢复。这一点也明确体现了利好政策在吸引留学生方面的重要性。

值得一提的是，英国教育专家还在会议上重申，中国是全球所有留学国家/地区的主要生源地，且直言不讳地指出英国大学同样很依赖中国学生。

据英国大学的招生数据显示

中国留英学生数目五年内涨幅超过50%；本年度中国留英学生总数超过14万，在非欧盟申请者中占比三分之一，是英国最大的海外生源国。

那对我们中国的小伙伴来说，英国本身的魅力，学制的短时效、学位的高含金量以及利好政策的出台，都是促使我们远赴英国留学的重要原因。

另外，此次会议上还谈及，英国大学想增强国际竞争力，要更关注跨境教育、可持续性、学生满意度以及毕业生就业能力等因素。