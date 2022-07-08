“以前我们这里常见的鸟都是白鹭，现在黑翅鸢甚至极度濒危的勺嘴鹬都来做客了。”广西北海市金海湾红树林生态保护区党群办主任俸凤说。2010年大学毕业后，她从桂林来到北海工作，12年来，见证了北海生态环境的不断改善，红树林面积不断增多，她把家也安在了北海。

被称为“海岸卫士”和“消浪先锋”的红树林是指分布在沿海潮间带和入海河口、以红树科植物为主体的潮滩湿地木本植物群落，具有消浪护堤、保护渔业资源、改善海岸景观等多种重要生态功能。但过去几十年里，由于气候、污染、海边经济开发等，红树林面积不断缩减，保护红树林已迫在眉睫。

2017年4月19日，习近平总书记在考察北海金海湾红树林生态保护区时指出，保护珍稀植物是保护生态环境的重要内容，一定要尊重科学、落实责任，把红树林保护好。

近日，中青报·中青网记者来到北海金海湾红树林生态保护区采访。沿着总书记走过的木栈道，一大片长势茂盛的红树林从眼前延伸到远方。红树林下的湿地里，红色的招潮蟹舞动着大螯从一个个圆形的巢穴中钻进钻出，弹涂鱼、中国鲎、海蛇、贝类等海洋生物随处可见，天空中白鹭鸟成群飞过，扇着翅膀降落到湿地内觅食。

“我刚来这边时红树林面积是2000多亩，现在增长到3000多亩。”俸凤说，近年来，通过退塘还林、滩涂补种、加强病虫害防治等措施，红树林的湿地生态不断得到修复改善。保护区还经常组织北海市中小学学生、机关工作人员开展放生中国鲎、观鸟、种植红树等研学实践活动，让市民在亲近自然的同时，树立保护红树林和湿地动物的理念。

北海滨海国家湿地公园管理处主任郭国回忆说，从前每年7月至10月，湿地公园周边的村民会采摘白骨壤（一种红树林树种）的果实榄钱到菜市场售卖，而这种行为不仅会影响红树林的自然繁衍，村民采摘时踩踏湿地还会对红树林的气根和生活在树下的小动物造成伤害，“我们就联合政府部门对村民开展教育，告诉他们这种行为可能对环境造成的损害，要停止这种行为”。

一开始也有人不理解，认为采摘榄钱每年都能为周边村民带来收入，不摘也浪费了。但工作人员反复解释，不能只看到眼前的经济效益，多留一粒种子，就给红树林繁衍多留一分机会。如果任由这种破坏行为继续下去，那要还的生态账远不只这么多。“经过劝阻教育，现在采摘榄钱的村民起码少了三分之二。”郭国说。

今年6月18日，由北海市银海区银滩镇下村村委、赶海经营户自发协商制定的《滨海湿地文明赶海户行为规范》和《滨海湿地文明赶海游客行为规范》发布，内容包括保护环境、爱惜红树、抓大放小等8个部分。

看到越来越多的村民自发加入保护生态环境的队伍中，郭国十分欣慰。他告诉记者，之前有游客到北海滨海国家湿地公园游玩时，发现中国鲎的长相十分奇特，便装进小桶准备带走。有村民看到后马上对其劝阻，游客不情愿地交出一只，村民拦住他说肯定还有一只，因为中国鲎都是“公不离婆，秤不离砣”的，游客只好从桶底拿出藏着的另一只。

近年来，北海市以制度建设为抓手，不断规范红树林保护管理工作。2017年9月，出台《北海市关于加强红树林保护管理工作规定（试行）》；2020年6月，出台《北海市红树林巡护检查制度》《北海市破坏红树林资源行为举报制度》；2020 年12月，印发了《北海市有关部门生态环境保护责任清单》，进一步明确红树林保护责任。

2018年3月，北海市实施了滨海国家湿地公园（冯家江流域）水环境治理项目，通过实施控源截污、内源治理、生态恢复、海绵城市、景观工程等项目，大幅改善了冯家江区域生态环境和海洋生态系统功能，昔日虾塘遍布、养殖废水横流的“纳污河”变身美丽的湿地公园。2021年6月，自然资源部和世界自然保护联盟联合发布了10个基于自然的解决方案中国实践典型案例，该项目位列其中。

通过科学治理、明确责任制度、加大监管力度、营造全社会参与的生态保护氛围，北海市红树林资源保护取得了明显的成效。2017年以来，北海市红树林面积增加了127.11公顷。截至2021年年底，北海市红树林资源面积已达4210.99公顷，占广西红树林面积的45.1%，居广西首位。

数据显示，目前北海记录到的鸟类种类已逐步增加至467种，相较于2018年增加了12种，2021年在北海滨海国家湿地公园监测调查到大型底栖动物144种，相比2019年的记录数据增加了20种。湿地生物多样性越来越丰富，水清岸绿的自然环境也让生活在此的北海市民幸福感倍增。

【责任编辑：孙庆玲】