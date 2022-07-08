山东省人民政府召开新闻发布会。 孙婷婷 摄

中新网济南7月7日电(孙婷婷)山东省科技厅厅长唐波7日表示，该省加大科技创新投入，2022年省级科技经费比2021年再增长10%，达到145亿元人民币，将集中投向重大关键共性技术攻关、重大原始创新、重大技术创新引导及产业化和重大创新平台项目等重点领域。

山东省人民政府当天召开新闻发布会，介绍该省争当国家高水平科技自立自强排头兵情况。唐波介绍说，该省将瞄准科技前沿，聚焦关键领域，精准编制“十强”产业关键核心技术攻关动态清单，以揭榜制、组阁制、赛马制、定向委托等方式，集中资源力量，高效组织实施重大科技创新工程项目，力争再突破一批产业技术难题。

“基础研究是科技创新的源头。”唐波称，山东已建设海洋试点国家实验室1家，国家重点实验室21家，省重点实验室261家，在基础研究、应用基础研究等方面发挥了重要作用。该省聚焦强化基础研究策源能力，研究制定基础研究科技创新十年行动方案，聚焦新一代信息技术、新材料、新能源、碳中和、海洋科学等领域，布局前沿交叉和颠覆性技术研究。

针对当前制约农业农村创新发展的重大瓶颈问题，山东明确农业科技创新重点任务。唐波介绍说，该省围绕绿色低碳、生物安全、营养健康、智能装备、智慧农业等领域，开展前沿与交叉融合技术创新，开发一批具有自主知识产权的关键核心技术和产品。同时，该省围绕耕地土壤退化、污染，土壤结构差，土壤生物活力低，盐碱耕地产能不足等问题，开展耕地质量提升科技创新，向土地要效益。

山东省人力资源和社会保障厅副厅长周春艳介绍说，该省在人才引进、培养、激励和服务等方面不断深化改革创新，吸引集聚更多一流创新人才来鲁留鲁，让更多“千里马”在山东创新创业赛道上“竞相奔腾”。她表示，该省完善人才激励机制，支持高校、科研机构实行更加灵活的人才薪酬制度，推广年薪制、协议工资制、绩效工资倾斜等分配方式，让一流人才有更强获得感。

“让每一位来鲁的博士后都能获得一笔科研启动资金。”周春艳表示，山东高度关注博士青年人才群体，加强博士后引育平台建设，设立“山东博士后科学基金”。此外，该省实施“千名博士进企业”计划，引导高校、科研院所的科创人才通过挂职、兼职、离岗创业等灵活多样形式深入企业开展合作，让一流人才转化成果有更畅通渠道。

据了解，近年来，山东省实施科技型企业梯次培育行动计划。目前，山东省规模以上工业企业有研发活动企业占比达到39.2%，超过全国平均水平。截至2021年底，该省高新技术企业总数已突破2万家，规模以上高新技术产业产值同比增长19.53%，高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达到46.76%。