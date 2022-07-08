2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会日前在湖北武汉举行。大会上，行业专家和学者就中国汽车产业链所面临的核心挑战、电动智能化转型下汽车供应链体系模式的变革等影响供应链未来发展的重大问题进行了探讨，认为汽车业在进入新能源和智能网联新赛道的关键阶段，需要加强核心技术创新，努力破解供应链卡点、断点和堵点，全力打造汽车产业链新生态。

聚焦难点推动革新

近两年，疫情、国际形势、原材料价格上涨和芯片短缺等黑天鹅、灰犀牛，屡屡冲击中国汽车产业链、供应链，中国汽车产业面临前所未有的重大挑战。

在本届大会的主论坛上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，当前，中国汽车业在新能源化和智能网联化方面取得了实质性突破，尤其是新能源汽车作为引领新消费的热点，已经成为推动汽车市场发展的主要牵引力，我国新型的产业链生态将形成巨大的市场空间。

他说：在这一发展的关键阶段，全行业要汇聚各方创新力量，发挥产业链的强大带动作用，加强合作，跨界融合，加快构建供应链新格局，全力打造产业链新生态，实现汽车强国建设新跨越。

此外，如何确保产业链供应链的韧性和安全可控，以及重塑汽车供应链新生态也成为本届大会的新使命。

以芯片为例，汽车芯片一直是电子信息制造业和汽车制造业两大支柱产业的关键支点。

工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东说，汽车芯片是汽车供应链的最底层一环，也是最重要一环，是电动化、智能化、网联化等三化趋势下汽车产业的未来。

他表示，下一步，工业和信息化部将继续指导企业加大汽车芯片的技术攻关，推动汽车芯片生产线制造能力提升，指导车规级检测认证能力建设、加强优秀汽车芯片方案的推广应用，用好相关政策促进汽车芯片产品批量上车应用。同时，加大政策支持力度，发挥地方政府和行业龙头企业的关键作用，推动提升汽车芯片供给能力，特别是在新能源、智能网联、自动驾驶等领域抢抓机遇，聚力突破，支撑汽车产业高质量发展。

工业和信息化部装备工业一司汽车管理处处长吴锋也认为，稳定产业链、供应链是汽车产业健康发展的基础，当前我国汽车产业链短板、弱项依然存在，上下游的供需信息也不够通畅，部分企业供应链管理水平还有待提升。在此形势下，召开此次供应链大会，搭建上下游沟通交流平台，对促进汽车产业发展具有重要意义。

五大共识发布

目前，供应链已成为汽车制造的技术体系支撑。然而近年来受各种因素影响，我国的汽车供应链体系也暴露出诸多不足。

本次大会上，中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基代表大会主办方发布了五大共识。

一、全面提升应对极限挑战，建立安全可控的新型供应链体系。

当前，汽车产业链供应链体系受到严重冲击，堵点、卡点、断点制约频出，核心技术成为脱钩的新壁垒，不断触及产业安全底线。为此，系统把控不确定性风险，坚持底线思维，构建安全可控、更具韧性、可持续性、融合协同的新型供应链体系，成为我国汽车行业的重要任务。

二、践行双碳战略，全力构建汽车全产业链绿色发展机制。

贯彻双碳目标，交通领域碳减排任重道远，汽车行业任务艰巨。大力发展新能源和智能网联汽车，全面促进产业链供应链全面绿色化发展，是汽车产业应有的责任和担当。

三、坚持创新驱动，大力推动产业链供应链高质量发展。

中国汽车产业已经走上世界汽车舞台，电动化、智能化、网联化等新技术不断升级，在新赛道上引领全球技术进步。而供应链是汽车技术创新最活跃的主阵地，强化产业链供应链融合创新发展，是汽车业发展的重要保障。

为此，中国汽车工业协会推出了30项2022中国汽车供应链优秀创新成果，这对促进技术创新成果转化来说，具有重要示范意义。

四、全面加快重构供应链新格局，着力打造产业链新生态。

中国超大规模的汽车市场正在高水平开放。因此，我们需要重塑汽车供应链新格局，加快打造新能源汽车和智能网联新生态，构建共生共赢的高质量伙伴关系新生态体系，以全面适应双循环新发展和建设全国统一大市场需要。

五、发挥供应链强大延伸纽带作用，培育汽车产业国际合作竞争优势。

面对百年未有之大变局和世纪疫情的持续影响，全球汽车产业格局加速重构，供应链发挥着重要纽带支撑作用。基于此，全面优化产业链供应链资源配置，提升汽车产业国际合作竞争能力、增强全球影响力，是中国汽车产业的重要使命。

合作协同带来新机遇

汽车供应链的新格局不仅引发了全行业的高度关注，也给包括湖北在内的中部省份和城市集群带来了新的发展机遇。

大会期间，武汉经开区智能网联和电动汽车产业园宣布成立，未来将重点发展下一代汽车、智能制造、新能源和新材料产业。

此外，长江产业投资集团还联合武汉市、武汉经开区及湖北省整车龙头企业共同发起筹建100亿元湖北长江车谷产业链基金，助力驱动湖北省汽车产业向新能源与智能网联汽车整体转型升级。

据了解，因车而建、因车而兴的武汉经开区，经过30多年的发展，已成为国内汽车制造产业高度集聚的区域之一，在不到500平方公里范围内，已落户9家整车企业、13个已建和在建整车工厂以及500余家美、英、日、德、法等世界知名零部件配套企业，在全国汽车供应链上，具有不可或缺的作用。

目前，武汉经开区正从中国车谷迈向世界车谷，全力推进新能源汽车、芯片和屏幕技术及智能网联等领域的发展。

武汉市委常委、武汉经开区工委书记刘子清表示，未来，武汉经开区将以新能源汽车、智能网联汽车为重点，以打造一批产业园区、绘制一张招商地图等九个一为抓手，发挥东风汽车、路特斯等龙头企业的牵引作用，瞄准产业链的痛点、堵点，精准发力，推动汽车产业强筋壮骨，打造自主、安全、可控、更具韧性的汽车供应链，建设前端、尖端、高端的产业发展新生态。

清华大学车辆与运载学院教授赵福全表示，湖北良好的传统汽车产业基础与众多的高校及科研院所是湖北打造汽车产业新业态的先天优势。他认为，湖北要在利用好传统汽车工业基础及高校、科研院所资源的前提下，关注汽车行业转型风向，将自身汽车产业打造为适应当前汽车产业发展趋势的顺风产业，才能在不断前进的时代浪潮中脱颖而出，打造汽车产业链新业态。

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