2022年投资进度条过半，回顾上半年行情，A股在持续下跌4个月后逐步回暖反弹。WIND数据显示，截至6月23日，沪深两市指数年内下跌8.78%、15.77%。而展望 下半年 ，投资布局又该何去何从？面对复杂多变的市场行情，借道专业投研优势或许是 投资者 入场的更好选择。 华安 基金 “ 全天候 投资者 ”张亮的新产品 华安 品质甄选(A类：013680、C类：013681)7月7日起发行，将延续这位绩优 基金 经理的良好理念，满足投资者权益资产配置需求。

都说买基也是“买人”，作为新产品的操盘手，张亮投资实力如何？从投资履历看，张亮拥有11年证券从业经验、5年卖方和3年买方的深厚研究功底，担任基金经理也有3年多。投资中，他是一位善于均衡布局、看多赛道的“平衡多面手”，中长期投资成效显著。银河证券数据显示，截至6月17日，其管理的华安国企改革历史总回报263.80%，年化收益率达20.35%，且近1年、3年收益率排名同类前15%、前10%，近4年、5年、6年更是同类第9、第1和第4。

出色的业绩和领先的排名，与张亮良好的投资管理密不可分。他注重逆向与顺势相结合，采用“核心+重点+卫星”的结构搭配投资组合。核心部分敢于重仓持有 看好 的优质公司，为组合贡献超额；重点部分紧跟市场顺趋势，精挑细选寻找个股超额收益；卫星部分则通过配置核心品种的二线选手以及投研团队的支持，来平滑核心仓位的波动。华安国企改革由张亮接手以来行业配置基本都覆盖20多个申万一级行业，既聚焦基金经理擅长且长期 看好 的“制造+消费”领域，也结合市场行情灵活把握 机遇 。

对具体个股的选择上，张亮认为，用自由现金流折现思维去理解公司， 融易资讯网（www.ironge.com.cn）消息 ，更能够从短、中、长期全方位判断公司的价值。“要做好企业价值判断，首先要拿起望远镜，看这个公司未来天花板在哪，然后再用显微镜来仔细识别公司本身质地、财务状况、公司治理。两相结合，才能做出准确判断”。在这一选股理念下，张亮为投资者挖掘到优质标的，对基金整体收益贡献较大。

“投资应该细水长流，不站队不赌赛道，用好底线思维和复利理念，做好长跑准备”。在这次新产品的运作中，张亮也将秉承自己一贯的投资框架，践行价值投资理念，为投资者抓住看得清的未来发展空间，能把握的未来发展路径，以及算得出的未来业绩增长。

下半年 投资即将启程，后市行情将如何演绎，新产品又将关注哪些机会？张亮表示，A股市场的主要风险已大幅释放，积极因素正在积累，当下可能是“人放我取”的较好时机。目前，市场针对经济面临的困境已在企业盈利上给予了一定下修，同时针对流动性紧缩预期在估值上也已进行了一定幅度的修正。同时，从政府的工作报告可以明晰地看到经济增长的底线，对经济下行的预期不必太悲观，相关稳增长的行业和板块盈利有望给市场带来提振。

具体投资方向上，看好 三大 主线 的 机遇 。一是产业周期处于底部，公司经营周期改善向上的板块。服务业是受新冠疫情影响最大的行业，行业内部已发生翻天覆地的变化，龙头公司在逆境中逆势扩张，管理改善，效率提升，未来可取得更好收益。另外，养殖业也面临新一轮的猪周期；二是业绩稳定性相对较高、股息率高，受益稳增长的价值类股票，包括上游能源、港口等基础设施行业；三是核心优质公司“海底捞月”的机会。医药服务、日常消费、家电等行业的优质公司在经济预期转弱以及疫情冲击下市值调整较多，已具有较大吸引力，可仔细研判公司基本面拐点和长期价值。