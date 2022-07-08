为减少化石能源消耗，应对气候环境挑战，全球汽车产业纷纷向电动化及零排放转型。商用车作为重要温室 气体及氮氧化物等空气污染物的排放源 ，其电动化转型的迫切性与全球气候变化挑战共存。因此，顺应新能源商用车发展趋势，推动商用车电气化及清洁化尤为重要。 曼恩始终致力于 在商用车领域促进气候中和， 故 投资 建设德国 纽伦堡电池 工 厂是曼恩 在 可持续发展战略 上的一项 重要 且具有前瞻性的必要 决策 。 市场预估显示， 电动卡车和柴油卡车的总体拥有成本 将在 2025年持平，与此同时市场对于电动商用车的市场需求也将显著增长。因此曼恩建设纽伦堡电池工厂也旨在更好满足电动商用车市场的未来需求。 曼恩纽伦堡电池工厂将在项目初期小规模 生产电动商用车电池。大规模生产设施建设预计 从 2023年 中期 开始， 到 2024年年底完成 ，旨 在为 卡 、 客车电力驱动系统的大规模工业化 奠定基础。 同时该项目也得到了 来自巴伐利亚州政府的资金支持。巴伐利亚州政府将于 2023年至2027年期间向能源研究与技术基金提供约3000万欧元的 资金 支持。资金将 被 用于电池组装、电池化学开发、电池安全以及电池回收等方面的研究，以保障电池 开发的 可持续性。 电动商用车市场的不断发展 也将进一步推动 并赋能 曼恩电池技术的革新 。在 当前技术条件下，曼恩电动卡车的续航里程为 600至800公里。预计 到 2026年左右，搭载 新 一代电池技术的 电动商用 卡车续航里程将突破 1000公里。届时，电动卡车将 更好 满足长途运输需求。