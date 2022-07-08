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秩鼎与况客科技共同推出ESG基金数据库，结合基金评价体系，帮助投资者筛选兼顾投资业绩和ESG责任的基金和基金经理。依托基金产品和基金经理评价体系，构建能够长期超越市场指数和股票型基金指数的ESG基金投资策略，实现投资业绩、ESG责任“双持续”。以下是秩鼎与况客科技联合发布的《中国ESG基金投资白皮书2022》精华版，完整报告可在文末查看。

2020年以来，我国 ESG资管规模快速上升，尤其是公募基金行业，ESG基金数量与规模均出现爆发式增长。然而从投资实践来看，真正落实ESG投资理念，国内资管机构还有很长的路要走。一方面，国内ESG评价体系尚处于探索阶段；另一方面，受限于底层数据及有效评价结果的缺位，部分资管机构在实践中偏离了ESG投资目标。基于此，况客科技联合国内领先的ESG数据供应商秩鼎技术构建了符合国情的ESG评价体系，结合Environmental（环境）、Social（社会责任）和Governance（公司治理）3个维度共14个细项的评价指标对全市场公募基金产品、基金经理、基金管理人进行打分，精准定位出切实履行了ESG投资原则的实践型ESG基金产品，并从投资业绩、资产配置、行业配置、持仓明细等维度进行统计分析，以期在为基金投资人实现其可持续投资目标厘清方向的同时，进一步促进国内ESG投资理念的落地。

基于持仓数据及基金名称、基金投资策略、基金业绩比较基准等基本信息数据，将公募ESG基金分为实践型ESG基金与概念型ESG基金两种类型。截至2022年5月31日，实践型ESG基金共89只，规模合计1759.42亿；概念型ESG基金共866只，规模合计13556.80亿。

从规模增速来看，自2018年以来实践型ESG基金的年度规模增速始终高于概念型ESG基金。在2020年，实践型ESG基金及概念型ESG基金均实现了5年以来的最高年度增速——实践型ESG基金年度增长1050%，概念型ESG基金年度增长239%。

通过分时段、等权重的方式构建实践型ESG主动投资基金、被动投资基金的净值组合，除股票型基金总指数外，选取沪深300、中证500作为市场基准。我们从收益曲线可以观察到，5年以来，实践型ESG主动投资基金的累计收益表现显著优于市场基准，实践型ESG被动投资基金在2021年以前相近于或略弱于股票型基金总指数的走势，2021年以来差异逐步收窄。

从资产配置的角度来看，实践型ESG主动投资基金持仓行业主要集中于食品饮料、计算机、煤炭、银行、电子和非银金融等行业，在综合、美容护理、建筑装饰等行业的配置比例相对较低。实践型ESG主动投资基金持有数量及规模较大的 重仓股 ，ESG评级均在A及以上，且均为市值较大的头部公司，大多从属食品饮料行业，白酒股所占比例较大。

我们从管理人维度对市场上的公募ESG基金进行考察。

截至2022年5月31日，共有123家管理布局ESG基金，其中41家管理人布局了实践型ESG基金；121家管理人布局了概念型ESG基金。123家管理人中，管理公募ESG基金规模最大的管理人为汇添富基金，规模共1379.37亿；易方达基金、东证资管、中欧基金、华夏基金分别以1237.87亿、1225.27亿、1172.47亿、761.55亿的规模占据前5名。按照类型区分，管理实践型ESG基金数量最多、规模最大的管理人为易方达基金；管理概念型ESG基金数量最多、规模最大的管理人为汇添富基金。

基于管理人管理公募ESG基金的产品数量、产品规模、产品风险收益打分情况，是否为UN PRI签署机构，以及我们对市场各家管理人ESG团队部署情况的调研结果，对全部管理人进行综合评价打分，得到结果如下所示。综合评价得分最高的管理人为易方达基金，易方达基金的产品数量、产品规模均位于前列，较早成为UN PRI签署机构，且拥有ESG专属投研团队；南方基金、大成基金、嘉实基金及鹏华基金分别占据前五名。

我们还从基金经理维度对市场上的公募基金经理ESG投资情况进行考察。

通过市值加权的方式计算不同报告期市场上全部基金经理的ESG综合评价得分，中邮基金陈鸿平、创金合信基金郑振源、中海基金姚炜、新华基金于泽雨、国投瑞银基金颜文浩和东证资管韩冬等基金经理在5年以来的多个报告期公募ESG综合评价得分排名进入前20名；其中南方基金入围的基金经理人数最多，达到7人；富国基金入围的基金经理人数为6人，排名第二；海通资管、嘉实基金和国寿安保基金入围的基金经理人数均为5人，并列排名第三。

秩鼎技术与况客科技共同推出ESG基金数据库，结合基金评价体系，帮助投资者筛选兼顾投资业绩和ESG责任的基金和基金经理。依托基金产品和基金经理评价体系，构建能够长期超越市场指数和股票型基金指数的ESG基金投资策略，实现投资业绩、ESG责任“双持续”。

，携手中国ESG领导企业和合作伙伴，通过环境、社会和公司治理理念，推动建立适合中国时代特征的ESG评价标准体系，促进中国资产管理行业ESG投资发展。

（责任编辑：周文凯 ）