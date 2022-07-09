航空运输业承载着促进人文交流、经贸往来的重要使命，其发展需要平衡航空资源、社会需求、环境因素和经济利益，与ESG理念有着天然的联系。如何推动可持续发展，一直是航空行业长期思考的问题。

在六大上市航司中，规模排名前四的航司—— 南方航空 (SH600029，股价6.69元，市值1134亿元)、 中国东航 (SH600115，股价5.08元，市值958.8亿元)、 中国国航 (SH601111，股价10.11元，市值1468亿元)、 ST海航 (SH600221，股价1.51元，市值502.0亿元)均披露了2021年ESG报告或社会责任报告(以下均统称ESG报告)，而其他两个民营上市航司 春秋航空 和 吉祥航空 并未披露相关报告，可见企业规模和性质一定程度影响了其对ESG理念的重视程度。

《每日经济新闻》记者梳理发现，在ESG议题管理上， 南方航空 、 中国东航 、 中国国航 三大航司均梳理了对企业自身和对利益相关方具备重要性的议题。其中，对内外部都较为重要的议题中，三大航司选择的共性议题一是安全，二是合规。

此外，绿色发展一直是航空业践行社会责任的重要抓手，而随着“双碳”成为国家战略，航司均在ESG报告中新增了“双碳”内容， 南方航空 更是用三页的大篇幅，详细叙述了其“双碳”目标的蓝图和实现路径。

航司最重视的ESG议题：安全与合规

从披露2021年ESG报告的四大航司来看，国有三大航的ESG报告可视化更强，版面经过精心的排版设计。除去样式来看，四大航司ESG报告的内容共性较强，大体可分为安全、绿色、服务、公司治理、与利益相关方合作、员工与社会关怀这六个主要板块。

值得一提的是，在服务板块，四大航司都不约而同地提到了智慧出行。近年来，航空业积极融入数字化转型的大潮，从ESG报告披露的案例来看，从掌上值机，到行李全流程追踪，再到AR/VR中转引导，各大航司在智慧出行方面各显身手。

尽管在披露内容的大类基本一致，但在重点的ESG议题上，各大航司根据自身业务特点和战略布局，显现出了一定差异。除 ST海航 未分析重点ESG议题之外，国有三大航均采用了坐标分析的方法，以对企业自身(内部)的重要性为横坐标，以对利益相关方(外部)的重要性作为纵坐标，在坐标图上分析识别出了不同议题的重要性差别。

中国东航 描绘的议题重要性矩阵图片来源：ESG报告截图

位于坐标图右上角的位置，提示了对航司而言什么是对内外部均是最重要的议题。《每日经济新闻》记者梳理发现，对于 南方航空 而言，最重要的议题有保障安全飞行、旅客健康与安全、员工职业健康安全、降低航班延误率、 乡村振兴 、依法合规；对于中国东航而言，最重要的议题有航空安全、乘客健康与安全、航班正点、产品服务创新、国际化发展、合规经营；对于 中国国航 而言，高度重要的议题有航空安全、乘客健康与安全、节能减排、疫情防控、合法合规经营、 乡村振兴 等。

可以看到，安全与合规的重要性在三大航中达成了共识。毋庸置疑，安全是民航业发展的生命线。民航业的运行关系到国计民生，而安全才是最大的民生，是满足人民对美好生活向往的重要前提。同时，民航业具有较高的专业壁垒，利益相关方数量庞大，需要法律、操作规范、规章制度等进行指引和约束。因此，相比于其他行业，航空业安全与合规的重要性被提到了更高的位置。

此外，航班正点在 南方航空 、中国东航受到了足够多的重视；积极参与 乡村振兴 作为响应政策号召、体现国企担当的重要举措，得到了 南方航空 和 中国国航 的高度重视。

报告首现双碳：多披露减碳数据和案例

在往年披露的ESG报告中，航司一般都会披露绿色发展情况。随着“双碳”成为国家战略，航空业作为高能耗行业，在实现碳达峰、碳中和方面更应该承担更大的责任。于是，在2021年的ESG报告中，四大航司均在绿色发展板块新增并重点强调了“双碳”这个关键词，并用详细的案例和数据进行说明。

南方航空以三页的大篇幅，详述了公司的“双碳”蓝图，列出了七大碳中和行动，展示了推进“双碳”实践的路径、案例和成果。例如，南方航空优化三亚方向航路走向，调整使用陆地航路为主用航路、海上航路为备用航路；结合西南地区空域调整进行航路优化；新增深圳-内罗毕、浦东-纽约02航路，节省航程距离，减少飞行时间和航油消耗。通过上述方法，2021年累计节省飞行距离约667万公里，节省飞行时间1026分钟，减少油耗3077吨。

中国东航则以示意图的形式，清晰地展现了航空运输服务过程中环境和能源管理过程，也介绍了2021年10月12日运行的我国第一班全生命周期碳中和航班的情况。通过多项节能减排措施，中国东航四年累计节油39万吨，四年累计减少碳排放约122.85万吨。

另外， 中国国航 披露了实现“双碳”目标的创新性举措——在国航APP推出全新绿色出行服务“净享飞行低碳行”，旅客可以自愿选择通过飞行里程或现金支付的方式，参与国内植树造林等碳减排项目，自主实现“碳中和”飞行，降低航空出行碳排放对于环境的影响。

ST海航 也介绍了若干生动的减碳案例，如海航自主研发飞机表面洁净智能 机器人 给飞机“洗澡瘦身”，该设备获得国家实用新型专利，在清洗过程中可节约水资源50%以上；在 波音 737机队传统融合式翼梢小翼基础上加装下小翼，进一步减小阻力、增加升力，燃油效率提升约1.6%，改装后平均每架飞机每年可节省燃油114.7吨，减少碳排放361吨。

（文章来源：每日经济新闻）