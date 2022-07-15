卷首语

ESG(Environmental(环境)、Social(社会)、Governance(公司治理))是一种关注企业环境、社会责任、环境保护和可持续性发展而不仅仅是财务指标的投资理念，涵盖ESG 信息披露、评级和投资等多个维度。旨在推动公司把社会和环境治理等外部要素融入到企业内部业务管理中去，降低风险，发挥企业的社会责任，实现企业的更大价值。华宝 证券 研究创新部旨在ESG 领域长期跟踪，释放ESG 高频信号，打造ESG 领域研究成果，探讨国内ESG 评价体系的指标量化方法，帮助各产业企业和投资更加深刻全面认识ESG 评价体系、ESG 信息披露以及ESG 投资。

研究观点

ESG 事件聚焦：国内：《中国绿色债券市场报告2021》发布。2021年是继中国向国际社会宣示到2030 年前实现碳达峰及2060 年实现碳中和目标后的第一个年头，也是“十四五”规划的开局之年。本年度中国绿色债券发行量的迅猛增长有力地印证了中国加快碳减排工作的雄心。国内：上海制定绿色低碳行动方案。本次《方案》，是围绕国家“碳中和、碳达峰”战略的实现而制定的产业全方位发展蓝图。是包含了上游原料、中游材料、终端生产以及制造过程中的能源清洁化的全产业链、全流程的绿色低碳的发展规划。国际：欧洲议会投票通过欧盟碳边境调节机制。近日，深交所发布《深市上市公司2021 年报实证分析报告》。报告指出，在环境信息披露方面，深市公司的披露质量明显提升。国际：GRI 发布农业、渔业可持续发展报告标准。《GRI 13》行业标准是第一个针对作物、动物和海产品上游生产的所有公司的国际可持续性报告标准，可以为公司、投资者、政策制定者、学术界等公众利益相关方提供多维度的决策支持依据。

可持续投融资：截至2022 年7 月11 日， 沪深300 ESG 基准指数、 中证500 ESG 基准指数自2017 年7 月(基日)以来的累计收益分别比母指数高1.56%和6.41%。

全球LP 的ESG 实践发展：从欧盟的发展实践来看，中国GP/LP 应建立负责任投资体系，在投前阶段引入ESG 尽职调查，排除潜在风险。投后管理过程中，引导企业完善自身ESG 实践，并跟踪ESG 改善情况。退出前，对企业进行ESG 分析，了解投资期间企业接受辅导后ESG 绩效的提升情况并做出总结。

风险提示：1.国内外ESG 政策推进不及预期；2.宏观经济下行超预期。

（文章来源：华宝 证券 ）