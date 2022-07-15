随着我国城镇化建设的迅速发展,城市管道不断增加,供水管网延伸至城市的每个角落.供水管网的可靠性,安全性,卫生性对整个城市有着重要意义.特别是近年来国家对民生工程越来越重视,居民对自来水水质的要求越来越高,这对自来水厂,自来水输,配水管网提出了更高要求.目前城市供水管网大都采用球磨铸铁管,具有安装方便,使用寿命长,维护技术成熟等优点.但是球墨铸铁管内壁粗糙,易结垢,因而导致水质差,达不到国家饮用水的要求.涂塑钢管在六十年代初就在全球范围内推广使用,广泛应用于输送石油,天然气,自来水等领域.具有安全可靠,使用寿命长,无泄漏,内壁光滑,输送阻力小,不宜结垢,水质好等优点.但普通的涂塑光管采用焊接,法兰,沟槽等连接方式,其成本高,技术复杂,在输,配水管网中大量推广有一定难度.针对以上两种管材的优缺点,承插式涂塑钢管具有将两者的优点融合,在保留涂塑钢管优点的基础上,延续了球磨铸铁管柔性承插接口的优势,并将两者的安装连接尺寸相统一.采用相同的T型胶圈,实现了两种管材的相互安装连接,并且所有的管件按GB/T13295标准配制,充分满足了工程的需要.

柔性承插式涂塑钢管通过特殊的膨胀工艺，选用优质的钢管作为基管，然后用塑料涂层对钢管端部进行处理。采用先进的环氧树脂活聚乙烯防腐涂料，满足管道防腐的要求，解决了以往钢管的腐蚀问题，该防腐涂料在全流量和低流量的交替作用下，对排水管内微生物腐蚀细菌酸腐蚀有良好的抑制作用。我公司是中国钢铁行业协会输水用承插防腐钢管的标准参编单位，结构性质采用双胶圈密封，保证了端口的承压和打压要求，单体水压可达30kgf/㎡以上

承插式柔性涂塑钢管通过特殊的膨胀工艺，选用优质钢管作为基管，然后用塑料涂层对钢管端部进行处理。采用先进的环氧树脂或聚乙烯防腐涂料，满足管道防腐的要求，解决了以往钢管的腐蚀问题。该防腐涂料在全流量和低流量交替作用下，对排水管内微生物腐蚀-细菌酸腐蚀有良好的抑制作用。钢管的防腐寿命较长。单节管长度可达18米，减少了现场对接次数，安装施工速度快。此外，柔性塑料覆膜钢管的性能优异，强度高，重量轻，能承受较高的工作压力，处理成本低，安装方便。采用一种新型密封环插座接口，结构坚固，止水能力强，现场安装不需要焊接。管端直接成形，套筒界面强度与管体强度一致，新型密封圈套筒接口使管道安装速度快，效率高。轴承管道采用R形自成型插入式柔性接口，橡胶密封圈为橡胶环。该连接形式安装方便，密封性能好，抗震和抗沉降能力强。

承插式涂塑复合钢管的性能特点有以下几个方面：

1、承插式连接不损伤涂层，保持了涂塑钢管安装后涂层的完整性，从根本上了管道运行的安全性。

2、承插式涂塑钢管采用符合度标准壁厚的焊接钢管，内壁涂层采用热熔环氧树脂，外壁涂层采用聚乙烯或双层环氧树脂，可满足1.5MPa工部下高寿命运行。

3、承插式连接安装管道、方便，可以大大缩短安装工期、降低安装费用。

4、承插式涂塑钢管的定尺长度可以到12m，减少了管道接口数量，特别对长输管线不仅节约了胶圈数量，而且减少了系统运行中的水头损失。

5、承插式涂塑钢管配有防脱扣件，既能防止管道运行中因外部突变因素发生的滑脱，又保持了接口的柔性连接。

6、≤DN600的承插式涂塑钢管与球墨铸铁管的承插口尺寸基本相同，不仅管件、附件可以通用，而且便于管道更换时和其余部分的对接。

适应环境温度不同，涂塑层可适应-30℃~300℃的温差，而衬塑层只能在-30℃~95℃之间使用。使用年限不同，涂塑钢管的使用年限为50年，而衬塑复合管的使用年限只有10年，其中相差了40年之久。

涂塑复合钢管也叫涂塑钢管，涂塑钢管是以钢管为基管，以塑料粉末为涂层材料，在其内表面熔融涂敷上一层塑料层，在其外表面涂敷上塑料层或其他材料防腐层的钢塑复合产品。本产品是国内新发展的一种新型管道材料，采用内外均有涂塑保护层，中间为增强焊接钢管或无缝承压钢管的复合结构，克服了钢管本身存在的易生锈、腐蚀、高污染、及塑料管强度低、易变形的缺陷，整合了钢管和塑料产品的共同优点，属于国家推广使用的环保产品。涂塑复合钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为 0.5 ～ 1.0mm 的聚乙烯（PE ）树脂、乙烯－丙烯酸共聚物（EAA）、环氧（EP）粉末、无毒聚丙烯（ PP ）或无毒聚氯乙烯（PVC）等有机物而构成的钢塑复合型管材，它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点，还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点，设计寿命可达50 年。主要缺点是安装时不得进行弯曲，热加工和电焊切割等作业时，切割面应用生产厂家配有的无毒常温固化胶涂刷。主要规格有DN15 —DN300 。

涂塑复合钢管分为：热浸塑工艺，内外喷涂工艺，滚塑工艺，淋涂工艺，吸涂工艺，熔结缠绕工艺等。

热浸塑采用：流化床浸塑，一次性成膜法。又称涂塑钢管第一代防腐，内外聚乙烯。

内外喷涂工艺：采用静电吸附理论，通过钢管前处理，用喷枪进行喷涂聚乙烯或环氧树脂粉末。又称涂塑钢管第二代防腐，内外环氧复合钢管。

淋涂工艺：又称幕帘法，通过盛有粉末的筛子采用淋涂的方式，涂覆在加热后的钢管外壁上。如图所示：

此工艺可以生产外聚乙烯内环氧复合钢管。又称涂塑钢管第三代防腐。

熔结缠绕工艺：采用热熔结缠绕法，热熔胶和聚乙烯采用挤出机的形式缠绕在加热后的钢管上，发生反应形成三层结构，全称是熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层。

此工艺可以生产外三层结构聚乙烯内熔结环氧复合钢管。又称涂塑钢管第四代防腐

环氧树脂涂塑钢管适用于给排水、海水、油、温水、气体等介质的输送，聚氯乙烯涂塑钢管适用于排水、海水、气体发、油等介质的输送，下面呢，涂塑钢管厂家来给大家简单介绍一下关于涂塑钢管的煤矿钢管该如何处理:用化学或机械等方法，对原管内表面进行处理。去除灰尘、油污，钢管内焊筋高度应控制在05mm以下，并不允许有尖棱角和锯齿性飞溅，对已处理的原管加热，用压送或抽吸等方法将塑料粉末送入原管内，使其熔融附着在上，原管加热的温度及粉末塑(固)化的时间等应执行粉末生产厂的规定，涂塑钢管惯埋地和湿润环境，并能够耐高温和 低的温度，其抗搅扰能力强。

涂塑钢管是国内新近发展一种新型管道类材料，采用的是内外均有涂塑保护层，中间是增强焊接钢管或者无缝承压钢管的复合结构。它克服了钢管本身存在的的缺陷如:易生锈、腐蚀、高污染、及塑料管强度低、易变形等，钢管和塑料产品的共同优点，正因为有了这些优点，所以是推广使用的环保管道类产品

涂塑钢管主要用途于1、各种形式的循环水系统如民用循环水、工业循环水，性能优良，防腐年限可长达50年。2、消防供水系统。3、各类建筑的给排水输送（特别适用于宾馆、酒店以及住宅区的冷、热水系统）。4、各种化工流体的输送（本产品耐酸、碱、盐的腐蚀）。5、电线电缆的地埋管、过路管。6、矿山、矿井的通风管、供、排水管。7、城市的排污管线。

涂塑钢管也叫做涂塑复合管，属于钢塑复合管的一种类型，它的工艺是:在钢管融溶一层厚度为0.5~1.0mm的聚乙烯(PE)树脂、环氧(EP)粉末、聚丙烯(PP)或聚氯乙烯(PVC)等有机物构成的钢塑复合型管材，它的高强度、易连接、耐水流冲击等优点决定了它可以更好的被人们所使用。它还克服了钢管遇水容易腐蚀、污染、结垢以及塑料管强度不高等缺点，设计寿命可达长50年。涂塑钢管的这么多优点注定了它的用途会非常的广泛。