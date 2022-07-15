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营销有道 创意无界

柯尼卡美能达荣获2022第十届TopDigital跨界营销奖

备选：

1、创意跨界，强势出圈 | 柯尼卡美能达荣获2022第十届TopDigital跨界营销奖

2、柯尼卡美能达跨界营销成功出圈，斩获2022第十届TopDigital跨界营销奖

（7月15日，上海）近日，全球领先的数字化整合增值服务商――柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司（以下简称“柯尼卡美能达”）凭借“柯尼卡美能达 x COSTA：职场活力BUFF”的跨界营销事件，荣获2022第十届TopDigital创新营销奖――跨界营销奖（以下简称“2022 TopDigital跨界营销奖”）。

“TopDigital创新营销奖”是创新营销领域的知名奖项，其评审团由来自品牌主、媒体平台、营销服务机构、高等院校等机构的行业专家组成，并以“营销创新增长模型”为理念根本，围绕“创新性”、“执行性”、“商业价值”、“可持续性”四大指标，严格评审出每年创新营销的优秀案例、产品、机构与人物。目前已累计有来自3,600家企业的14,000件案例参与奖项评选。柯尼卡美能达首次携手知名咖啡品牌COSTA，跨界联合推出限量款“职场活力BUFF”套餐，以精准的职场人群洞察、新颖的营销传播形式，一举斩获了“2022 TopDigital跨界营销奖”。

柯尼卡美能达斩获“2022 TopDigital跨界营销奖”

纵观当下，“办公+咖啡”已逐渐成为职场人的主流生活方式，高度重合的目标人群以及协助用户高效办公的共同品牌理念是此次柯尼卡美能达与COSTA跨界合作的关键所在。以柯尼卡美能达倾力打造的智能互联工作空间（Intelligent Connected Workplace，ICW）为灵感启发，柯尼卡美能达联动了COSTA全国400余家门店，以联名套餐礼包的形式，吸引消费者到店打卡。短短三天内，线下门店客流量超12万，线上相关话题浏览量达到1122万，社交媒体平台粉丝也同步增长逾4000，实现了从线下到线上的良性循环传播。

柯尼卡美能达 x COSTA：职场活力BUFF活动海报

柯尼卡美能达 x COSTA：职场活力BUFF活动实现了从线下到线上的良性循环传播

作为全球领先的数字化整合增值服务商，柯尼卡美能达在为企业用户、职场人士提供更高效、更智慧的办公环境的同时，也秉持着“Giving Shape to Ideas创意改变世界”的品牌主张，致力于助力用户不断激发创意灵感。本次荣获“2022 TopDigital跨界营销奖”，是创新营销领域对柯尼卡美能达首次跨界尝试的高度认可。未来，柯尼卡美能达将持续聚焦商务职场用户的个性化需求，携手更多合作伙伴，以DX（数字化转型）驱动商业价值创新，助推广大用户触达数字未来的无限可能！

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