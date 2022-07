今年两会释出“支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求”这一积极信号,全国有超过85个城市出台了楼市松绑政策,如低首付、调利率、松限购、免增值税等。作为上游产业,房地产的维稳政策,势必也会提振下游的家装及家具行业,激发家具制造活力。与此同时,业内公认的旗舰盛会,中国广州国际家具生产设备及配料展览会(CIFM/interzum guangzhou)将于2022年7月26-29日,与中国(广州)国际家具博览会(CIFF)二期:办公环境及商用空间展联袂在广州琶洲·广交会展馆隆重举行。

展会凭借立足中国大湾区,辐射亚洲,面向全球的平台效应优势,形成产业共荣的生态。本届展会将迎来2,100家公司参展,其中包括200家行业领军的国际企业。部分国际知名参展品牌如下:

木制品及板材:AMSO(美国针叶材协会)、Decospan(迪潘)、French Timber、Kastamonu(卡斯托莫)、Kronospan(克诺斯邦)、MTC(马来西亚木材理事会)、Pfleiderer(飞德莱)、SWISS KRONO(瑞士卢森)等;

五金配件:Cinetto、FGV(翡致伟)、Italiana Ferramenta(意大利五金)、KING SLIDE(金丝来得)、KOYO(向阳)、REPON、SUGATSUNE(世嘉智尼)、TITUS(泰特斯)等;

室内装饰材料及配件:ALVIC(奥为)、Hyundai L&C(现代)、IMPRESS(英普莱斯)、Interprint(英特普莱特)、Lamigraf(拉米)、LX HAUSYS、REHAU(瑞好)、Schattdecor(夏特)、SURTECO(苏德克)等;

软体家具辅料及配件:Arpico、Boyteks、Coolist(顾乐仕)、Global Textile、Lalan Eco-Latex等;

木工家具、软体家具生产机械及辅料设备、气动元件:Albrecht Bäumer、DewertOkin、Freud(锐无敌)、IMA SCHELLING GROUP(伊玛谢林)、LEITZ(蓝帜)、LEUCO(乐客)、Linak(力纳克)、PAOLINO BACCI、SCM GROUP、Wemhoener(温康纳)等;

粘合剂、涂料及其它化工原料:Henkel(汉高)、Jowat(胶王)、Kleiberit(克力宝)、SIMALFA等。

“有生命力的创造”主题策划

材料工艺变革为家具制造注入生命力

纵观家具史,每一次飞跃都离不开新材料和新工艺的突飞猛进,从古代的木材竹子到近代的钢铁合金,再到现代的高分子材料,家具原料的快速迭代促使美学发生颠覆眼球的变化。在整装高定争夺战的大环境影响下,如何把脉时代变革,为家具制造注入生命力,是“VSIL论坛——有生命力的创造”设立的初衷,它将和VSIL材料美学实验室共同解答当下的创新风口和未来走向,探索新的发展机会。

本届展会围绕“有生命力的创造”为主题,首设VSIL论坛集结海内外多位五金、配件、室内装饰材料研发、设计及趋势的专家,分享世界前沿的技术方案与实操案例,与观众共同探讨全球发展趋势和技术突破等。论坛将于7月26日下午2点开启,通过每一个行家的金玉之言,洞见家具原料辅料的生命力根源。

灵动与自然是今年全球家具设计的主潮流,制造厂商应如何应变?今年首次亮相展会的[email protected]材料美学实验室将给出系统的答案,探索关于家居、材料、色彩的视觉美学。家具辅料的生命力除了体现在眼球上的律动,材料上如何跳出常规[email protected]将以“Why We Create”为题,由最毕设创始人谭叶欣老师作为策展人,联手三位国际盛名的跨界艺术家——荷兰青年设计师Govert Flint,3D动态设计师、国内动力学推广主导者Zhemin,国际著名视觉艺术家、创意技术工作者郭锐文Raven Kwok打造,现场观众可参与其中,带出新的视角与灵感。

20 PLUS 20 卓越家具辅料大奖

家具行业可持续发展的方向标

展会另一个重头大戏——“20 PLUS 20卓越家具辅料大奖”2021-2022年度获奖名单早前已在各大媒体公布,获奖产品将在本届展会现场的颁奖典礼中接受表彰并于20 PLUS 20特别陈列区中连续展出四天。作为推动行业发展的DNA,获奖企业在材料、技术和行业应用上作出了诸多突破,为人居美学空间创造出多元化的装置和设计,正与20 PLUS 20大奖表彰产品生命力、引领行业可持续发展的设立初衷不谋而合。

紧随时代的步伐,人们更深刻地重新审视和理解人与自然的关系。在绿色环保的探索路上,如何跳出桎梏,打造符合循环经济和未来人居要求的产品?带着这样的思考,20 PLUS 20大奖从创新性、可持续性、安全性、实用性等方面出发,挖掘富有生命力的家具辅料。

奖项评委之一、国际知名室内设计师,Dick Spierenburg先生对获奖产品在改善社会和环境上很有信心,并对榜单引领材料和设计上的创新充满期望:“很高兴看到各企业自主创新地开发家具辅料、配件和室内装饰产品,比起以往更努力地寻找稀缺、不安全或不可再生资源的替代品。从提名的产品中,我看到了能够提升生活质量,支持医疗保健,改善紧凑空间生活品质,并注重在生产过程中减少能源和有害资源使用的解决方案。”

“我认为,今年提交的20 PLUS 20卓越家具辅料大奖提名产品以多样化的形式反映了当下的产品创新。” 奖项另一评委、欧洲知名的材料专家,Sascha Peters荣誉教授、博士也对本届大奖表达了赞许,“我发现软体家具行业的制造商正设法寻找无塑料或生物基的材料方案,通过减少使用危害健康的原料来增加产品的可持续性,这一点非常打动我。”

20 PLUS 20卓越家具辅料大奖是一颗行业革新的种子,它将引领行业向环境友好,并以生物学与科技创新为基础的材料文化转型,支撑着家具业的可持续发展。

亚太家具制造业的腾飞基地

七月广州 共聚

2022年7月26-29日,全球家具生产设计风向标——CIFM/interzum guangzhou即将于广州琶洲盛大举行。这是亚洲地区乃至全球家具制造业新的腾飞基地,逾20万家具人将齐聚于此、链接世界。

为带来更多前瞻性的行业启发,展会期间还将举办由家居设计、高定领域的资深大咖领衔的“无界设计”论坛,共同探讨家具美学、绿色与功能的平衡之术。此外,主办方还为现场观众制定了特色专区沉浸式体验路线,完成打卡即可获得专属纪念品。立即登录官网预约参观,参与年度行业盛会。更多展会信息请关注官方网站。

关于主办方

德国科隆国际展览有限公司( Koelnmesse GmbH )

2019年,Koelnmesse在全球创造了超过4亿欧元的收入,拥有1000多名员工。作为欧洲中心的一个城市展馆,它是德国第三大展馆的所在地,也是世界排名前十的展馆之一,拥有约40万平方米的展厅空间和户外区域。每年,科隆国际展览有限公司都会在科隆和世界各地重要的市场策划和举办大约80场交易会、宾客活动和特别活动。

中国对外贸易 中心集团有限公司

中国对外贸易中心集团有限公司是“中国第一展” 、有50多年历史的“中国进出口商品交易会”的承办方,拥有强大的销售网络和买家邀请渠道;该中心主办的“中国广州国际家具博览会”,是亚洲最具规模和影响力的国际性专业家具展,享有“亚洲家居交易中心”的美誉。

科隆展览— — 汇聚全球家具供应商的贸易展览主办方

科隆展览是全球首要的家居、室内设计领域的会展主办方。国际领先的贸易展会interzum于德国科隆展馆举行,作为一个享负盛名的核心行业聚会,展示了全球家具供应商的新趋势和创新举措。除了在科隆总部举办的展览会外,科隆展览还将系列国际贸易展会拓展至全球主要增长市场,包括哥伦比亚的interzum bogotá和中国的interzum guangzhou。此外,ambista作为科隆在线服务的商务平台,随时随地可直接了解国际室内装饰行业的相关产品、商业伙伴、专业知识和活动,对线下展览会进行补充。

编辑:MJSC