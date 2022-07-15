2021年上海市考申论B卷第二题

一道让很多人窒息的题目、一道有助于晚间睡眠的题目，上海的铁汁，加油！

【参考答案】（20分）

针对美国制造的军事矛盾，我国的斗争态度一是反对，二是不怕。一，面对美国的军事挑衅，我国本着谨慎的态度对待军事斗争，不愿引起冲突。二、面对美国的军事入侵，不怕战争，坚决打击。

针对美国制造的经济矛盾，我国的斗争态度是不愿打、不怕打、必要时不得不打。一、面对美国蓄意发起的贸易战，我国坚持对话协商解决争议。二、面对美国执意加征关税，我国立即出台反制措施，向世贸组织提起诉讼。

针对新冠疫情制造的矛盾，我国的斗争态度是全国上下坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策。一、举全国之力保障医疗资源和物资供应。二、各行各业各尽其责。三、广大医务人员以高度的责任感奋战在抗疫一线。

【本题解析】

每一道申论题目都需要经过阅读题目、分析材料、答案组织三个步骤完成，下面就是按照三个步骤对本题的详细解析。

●阅读题目：

二、运用矛盾的普遍性原理，分析“材料2”“材料3”和“材料4”中反映出的斗争的共性。（20分）

要求：概括准确，条理清楚，语言精练，字数不超过300字。

1、题干分析：

（1）使用材料范围是全部给定材料。千万不要被材料2、3、4迷惑了，只是告诉我们分析它们，不是根据它们。

（2）题型是总结分析。

（3）问题核心任务是让我们运用矛盾的普遍性原理，分析斗争共性。初看题目很多人事一脸懵，何为矛盾的普遍性原理？何为斗争的共性？因此，阅读材料时，我们就需要解决这两个问题。

2、要求分析：

（1）“概括准确”。这是基础要求，对材料中的要点表述准确，不能自己生造。

（2）“条理清楚”。条理是申论所有小题型的要求，不管是分条还是分段，都是做到条理的手段，一类要点一条或者一段，不能所有要点混在一起。比如，在制造业中存在的人才问题、技术问题、研发经费问题、品牌问题、专利保护问题，这五类问题相互独立，那么就需要分五条作答。

（3）“语言精练”。申论小题的基础要求，要求我们答案组织语言简洁明了，学会运用核心词+修饰成分的表述方法。

●分析材料：（分析下划线标记）

材料1

①矛盾是客观存在的，事事有矛盾、时时有矛盾。②事物的发展一个过程连着一个过程，过程的更替要通过肯定、否定、否定之否定的周期来实现。马克思主义思想学说的建立，充分体现了矛盾运动的普遍性和否定之否定的趋势道路。从早期马克思、恩格斯与青年黑格尔派在哲学上的斗争，到与魏特林和格律恩在社会主义学说上的斗争，再到与布朗基主义、蒲鲁东主义、巴枯宁主义、拉萨尔主义、杜林主义的斗争等，马克思主义与其他思想流派的斗争不断出现、不断解决，又不断产生，推动马克思主义理论体系在博采众长中发展成熟。③作为一个开放的思想体系，今天马克思主义仍然面临着自身怎样与时俱进、进一步增强解释力、说服力、影响力的重大课题。马克思主义的发展没有终点，与形形色色非马克思主义的斗争还远没有完结。

（①直接就给我们交代了“矛盾的普遍性原理”，所谓普遍就是客观存在，事事有、时时有，这就普遍。②事物的发展规律，顺带用马克思主义举例，证明矛盾的普遍性。③马克思主义在当下的发展依然存在着种种重大课题。马克思主义发展没有终点，问题就会不断出现，就要不断斗争。这里非常关键，马克思主义的事例，告诉了我们破题缺口，矛盾是普遍存在的，斗争同样是普遍存在的，换句话说，有矛盾就会有斗争）

“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界”。以共产主义、社会主义理想来改造社会，前景光明、道路漫长，不会一帆风顺。国际共产主义运动经验表明，运动遭遇挫折和低潮，往往源于指导思想的混乱。苏东剧变的发生发展并非一夜间的事，戈尔巴乔夫多年推行新思维，使得颠倒历史、混淆是非的种种歪理邪说大行其道。面对峰谷叠现的历史进程，面对各种杂音、噪音的干扰，我们只有做好进行长期艰苦思想理论斗争的准备，才能以坚定的信念确保发展方向不跑偏、以科学的理论指导“人间正道”走得更平坦。

（注意观察，整个段落的意思是矛盾还是会出现，斗争就不会停止，依然是继承上一段的核心意思，不再赘述）

材料2

新中国成立后，毛泽东多次申明，新中国是爱好和平的社会主义国家、奉行睦邻友好的和平外交政策，愿意与世界各国和平共处，决不会主动挑衅滋事，或者去侵略其他国家。1951年10月，他在政协一届三次会议的开幕词中明确指出：“我们不要去侵犯任何国家，我们只是反对帝国主义者对于我国的侵略。”维护和平不挑事，也是毛泽东基于新中国自身利益做出的战略抉择。他在会见外国友人时曾反复谈到，新中国面临着发展经济、改善民生的艰巨任务，十分需要和平友好的外部环境，不愿意打仗。在与美国开展具体斗争，特别是军事斗争时，毛泽东采取了十分谨慎的态度。

（本段主要讲述的是，新中国刚成立时期，中国本着谨慎的态度与美国开展具体军事斗争。有矛盾有斗争，这就是要点，要点提炼为：新中国刚成立时期，中国本着谨慎的态度与美国开展具体军事斗争）

当时，由于美国政府派兵协助台湾国民党政府防守东南沿海岛屿，美军的飞机军舰就在我前线附近活动，极易擦枪走火。1954年6月1日，时任副总参谋长的粟裕向中央军委报告说，舟山群岛南部海面发现美军巡洋舰及驱逐舰共8艘，并有飞机伴随，系美舰向我军进行挑衅。他明确指示我军部队，严密监视美舰情况并随时报告，如美舰不向我开火，我军不得向其射击，以免引起冲突。第二天，毛泽东在粟裕的报告上批示：“处理正确，不要先向美军开炮，只取守势，尽量避免冲突。”一个月后，毛泽东在修改中央军委“关于保卫领海主权及护航注意事项”的指示稿时强调：我军护航任务仅限于防止国民党军的抢劫行为，对其他任何外国海空军不发生自卫问题，一律不得采取攻击行动。同年夏，在决定攻击大陈岛时，毛泽东特别提出：“请注意，需确实查清没有美舰美机的时机，方可对上下大陈进行攻击，否则不要攻击。”1958年炮击金门时，毛泽东也十分注意，明确指示只打蒋舰不打美舰。

（本段主要是举例，论述上一段如何谨慎对待与美国的军事斗争，要点提炼为：面对美国的军事挑衅，我国本着谨慎的态度对待军事斗争，不愿引起冲突。这里要与上一段结合，合并相同的意思）

但是，毛泽东也认为，维护和平要靠斗争，一味退让最终得不到和平。“如果帝国主义一定要发动战争，我们也不要害怕。我们对待这个问题的态度，同对待一切‘乱子'的态度一样，第一条，反对；第二条，不怕。”1959年3月，毛泽东在会见美国著名记者安娜•路易斯•斯特朗时指出：如果帝国主义一定要发动侵略战争，你害怕也没用，“你怕也好，不怕也好，战争反正要到来。你越是害怕，战争也许还会来得早一些。”1964年6月，毛泽东在会见越南客人时又说：“还有一个怕不怕美国的问题。如果你怕了，美国就客气，那么怕也好。如果怕了，美国就撤退，那怎么不好？问题是，你越怕它越欺负你，该怎么办？只好不怕，只好干。”

（本段通过开头的“但是”发生转折，上文是反对冲突，本段是不怕冲突，这都是我们斗争的态度。要点提炼为：如果美国一定要发动战争，只好不怕，只好干）

毛泽东是这样说的，也是这样做的。1950年，美国不听中国政府劝告，肆意扩大朝鲜战争并将战火烧到中朝边境。为了保家卫国，毛泽东决定出兵朝鲜，在战场上进行了3年大规模的战争，打退了美军的进攻，也赢得了美国的尊重。炮击金门期间，毛泽东在紧守不挑事原则、只打蒋舰不打美舰的同时，也强调指出，“金门海域，美国人不得护航。如有护航，立即开炮”，如果美军侵入我领海、领空，我必须坚决打击。越南战争期间，美国为查明我军事部署和活动，频频派军机入侵我国境内侦察袭扰。1965年4月8日、9B,美机连日侵入我海南岛榆林港上空，我起飞战机进行监视，美机却连续发射导弹攻击我机。情况报到毛泽东那里，他明确指示：“美机入侵海南岛，应该打，坚决打。”“美机昨天是试探，今天又是试探，真的来挑衅啦!既来，就应该坚决打。”在毛泽东的领导下，我空军和海军航空兵紧密配合，前后击落击伤入侵美机30余架，有力打击了美国的嚣张气焰。

（本段主要是举例，论述上一段如何不怕美国发起的军事斗争，要点提炼为：面对美国的军事入侵，不怕战争，坚决打击。这里要与上一段结合，合并相同的意思）

材料3

改革开放以来，中国经济迅猛发展，尤其自2001年加入世界贸易组织后，中国对外贸易广度与深度不断增加，一跃成为全世界最大的发展中国家。迅速崛起的中国市场，加之中西方文化政治观念的差异，中美贸易出现摩擦。2017年8月14B,美国总统特朗普下令依据《美国贸易法》“301条款”，单方面对中国是否侵犯美国知识产权展开调查，此举被视为他针对中国采取的第一个直接贸易措施。2018年6月3日，美国决定自当年7月6日起对中国进口的340亿美元商品征收25%关税，同时对另外160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。9月24日美国正式对2000亿美元的中国进口商品征收10%的关税，并表示这一比例将在2019年1月1日上调至25%。2019年5月10日美国对2000亿美元中国输美商品加征的关税正式从10%上调至25%。

（本段主要交代矛盾，就是美国发起贸易战。还没有讲到我们展开斗争）

①面对这种局面，中国从维护两国共同利益和世界贸易秩序大局出发，坚持通过对话协商解决争议的基本原则，以最大的耐心和诚意回应美国关切，以求同存异的态度妥善处理分歧，克服各种困难，同美国开展多轮对话磋商，提出务实解决方案，为稳定双边经贸关系作出了艰苦努力。②对于贸易战，中国不愿打、不怕打、必要时不得不打。③在美方公布拟对中国600亿美元商品加征关税后，中方立即决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。在美国决定对华2000亿美元进口商品加征关税之后，中方于2018年8月8日公布了针对自美进口约600亿美元商品加征关税的反制措施。2019年9月1日，美国对华3000亿美元输美产品中第一批加征15%关税措施正式实施，中国就此在世贸组织争端解决机制下提起诉讼。

（本段开头就是解决矛盾表述语气“面对面对这种局面，中国从...”。①中国的斗争做法，要提炼核心内容，就是我们愿意协商，要点提炼为：面对美国蓄意发起的贸易战，我国坚持对话协商解决争议。②中美贸易战，中国面对美国制造的矛盾，所采取的斗争态度，要点提炼为：不愿打、不怕打、必要时不得不打。③中国开展斗争的做法，要点提炼为：面对美国执意加征关税，我国立即出台反制措施，向世贸组织提起诉讼）

2019年10月12日,特朗普在白宫表示，美中经贸磋商取得了实质性的第一阶段成果，美国将暂缓下周15号的对华加征关税。12月15日,为落实中美双方关于经贸问题的磋商结果，根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，国务院规定，对原计划于12月15日12时01分起加征关税的原产于美国的部分进口商品，暂不征收10%、5%关税，对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。

（中国开展斗争的最终结果，从美国暂缓贸易战的表现来看，我们无疑没有让美国的橙，斗争是卓有成效的。但这是结果，不是斗争过程，不是要点）

材料4

①新型冠状病毒肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病，对全世界是一次严重危机和严峻考验，也是一场全人类与病毒的战争。②在中国共产党领导下，全国上下贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，打响抗击疫情的人民战争。③经过艰苦卓绝的努力，中国付出巨大代价和牺牲，有力扭转了疫情局势，用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。

（①矛盾的出现——新冠疫情肆虐。②开展斗争，是我们与新冠疫情这个矛盾进行斗争的态度，要点提炼为：全国上下坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策。③与矛盾斗争取得的结果，快速控制住疫情，但这是结果，不是斗争过程，不是要点）

疫情中，中国举全国之力实施规模空前的生命大救援，用10多天时间先后建成火神山医院和雷神山医院，大规模改建16座方舱医院，迅速开辟600多个集中隔离点，19个省区市对口帮扶除武汉以外的16个市州，最优秀的人员、最急需的资源、最先进的设备千里驰援，在最短时间内实现了医疗资源和物资供应从紧缺向动态平衡的跨越式提升。各行各业扛起责任，国有企业、公立医院勇挑重担，460多万个基层党组织冲锋陷阵，400多万名社区工作者在全国65万个城乡社区日夜值守，各类民营企业、民办医院、慈善机构、养老院、福利院等积极出力，广大党员、干部带头拼搏，人民解放军指战员、武警部队官兵、公安民警奋勇当先，广大科研人员奋力攻关，数百万快递员冒疫奔忙，180万名环卫工人起早贪黑，新闻工作者深入一线，千千万万志愿者和普通人默默奉献。

（本段主要讲的是斗争的过程，要提炼核心内容，一个是全国之力，一个是各行各业，注意本段的句号，理顺行文逻辑，要点提炼为：举全国之力保障医疗资源和物资供应。各行各业各尽其责）

全国数百万名医务人员奋战在抗疫一线，给病毒肆虐的漫漫黑夜带来了光明。54万名湖北省和武汉市医务人员同病毒短兵相接，率先打响了疫情防控遭遇战。346支国家医疗队、4万多名医务人员毅然奔赴前线，很多人在万家团圆的除夕之夜踏上征程。广大医务人员用血肉之躯筑起阻击病毒的钢铁长城，挽救一个又一个垂危生命，诠释了医者仁心和大爱无疆！我国广大医务人员是有高度责任感的人，身患渐冻症的张定宇同志说：“我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多病人。”

（本段单独讲的医务工作者，上一段中主要讲了除医务工作者外各行各业，医务工作者是与疫情斗争的中坚力量，单独说、着重说，要点提炼为：广大医务人员以高度的责任感奋战在抗疫一线）

●答案组织：

在我们的方法体系下，答案整理的精髓在于依据题目的要求和材料的逻辑结构。

本题的难点在于破题。有很多人一开始就缴枪了，开始瞎编乱造。

矛盾是普遍的，斗争就是普遍的，有矛盾就会有斗争。例如：

美国制造军事矛盾，我们进行了斗争；

美国制造经济矛盾，我们进行了斗争；

新冠肺炎制造矛盾，我们进行了斗争...

因此，所谓的“矛盾的普遍性原理”分析“斗争的共性”，就是矛盾的共性就是斗争的共性，就是遇到问题就斗争。

答案就是总结分析，我们面对种种矛盾，如何开展的斗争。

本题的语言精练也是一个难点，如果事无巨细的写，肯定是格子不够，这就要求我们要精准定位要点的核心意思。

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