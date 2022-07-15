在近几年的结构性行情中，投资热点切换较快，想要保持良好业绩并非易事，但优秀的基金经理仍能通过出色的投资管理为基民创造可观回报。华安基金王春便是这样一位投研实力出色、业绩持续优异的公募“老将”。他于2018年2月市场高点开始接管的华安智增精选，至今任职回报达180.31%，年化收益率26.89%。（数据来源：WIND，截至2022/6/24）

从其他时间维度来看，华安智增精选同样表现可圈可点。近1年、近3年净值增长率为35.30%、159.85%，大幅跑赢同期-9.07%、6.19%的业绩比较基准收益率，展现出较强的超额收益获取能力。在同类基金中，华安智增精选更是领先优势显著，近1年、近3年业绩分别排名同类前5%、前9%。

（数据来源：基金业绩及业绩比较基准来自定期报告，截至2022/3/31，排名来自银河证券，同类基金指灵活配置型基金（基准股票比例30%-60%）（A类），截至2022/6/24）

业绩表现持续优异，王春是如何投资运作的？

2019年，市场整体表现较好，沪深300指数年内上涨36.07%，华安智增精选全年维持较高股票仓位，重点布局金融、食品饮料、建材、化工等行业，受益于大盘蓝筹股的估值提升，净值总体表现较好；2020年，受新冠疫情影响，市场先抑后扬，华安智增精选以较高股票仓位布局食品饮料、化工、家电、银行、传媒等行业，其中食品饮料、化工、家电等板块表现出色，对净值产生较大贡献。

2021年，A股市场演绎极致的结构性行情，全年来看，新能源、光伏等高景气板块大涨，华安智增精选较好地把握住了上述投资机会，重点配置了新能源、有色金属、机械、汽车等行业，其中锂矿、光伏设备、锂电池等表现出色。今年一季度，市场深度调整，各主流指数悉数回调，华安智增精选逢低增加股票仓位，重点加仓金融地产、建筑家电等低估值高分红板块，为后续反弹积攒筹码。

每一阶段的良好管理，都源于王春行之有效的投资方法论。

翻看王春的投资履历可以发现，他是做宏观策略出身，曾在卖方券商担任过研究员、研究主管、研究总监等职位，于2007年4月正式踏上基金经理岗位。如今，王春已经是一位拥有20年证券从业经验、管理基金产品接近12年的资深基金经理。据统计，全行业共有3039位基金经理，其中任职超过11年的有135位，占比仅4%，王春是其中之一。（数据来源：WIND，截至2022/6/27）

在多年的投资生涯中，王春不断改进自己的投资思路，最终形成 “全视角+强验证” 的投资框架。

首先，是宏观验证，包括经济周期波动验证和政策周期波动验证，前者观察验证经济周期波动的位置和方向，配置最佳资产，后者观察验证政策变化影响，关注逆周期调节和政策扶持方向。

其次，是中观验证，判断所处的行业发展阶段，捕捉从1到N的爆点，在产业格局逐步清晰、迎来爆发式增长时，重仓参与全产业链机会。以新能源产业链为例，2021年，中国新能源汽车产业从导入期加速步入成长期（渗透率10%以上），销量和渗透率都出现了爆发式增长，产业链相关公司进入黄金投资期。华安智增精选在2021年前三季度的前十大重仓股中，快速提升了新能源产业链的布局力度，为全年的优异业绩打下基础。

最后，是微观验证，判断公司在这样的宏观和中观环境下是否具备足够的成长性，更加看重公司的持续成长能力，主要关注公司的管理水平、公司治理、创新能力等方面。此外，还需注重时机的选择，力争在宏观环境、中观行业、微观企业出现共振的合适价格买入。

在组合管理的构建上，王春主张在控制组合风险的前提下，通过个股集中、行业分散、动态跟踪持仓估值保护度等方式，最大程度上实现最佳收益/风险比，打造更适合投资人中长期持有的基金产品。从2019-2021年这三个完整年度来看，华安智增精选的年化夏普比率较同类均值都有明显优势，持有体验感较佳。

华安智增精选2019-2021年年化夏普比率

（数据来源：WIND，同类基金为WIND分类-混合型-灵活配置型基金）

7月18日，这位绩优“老将”将再出新作——华安产业趋势（A类：014987，C类：014988） ，该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，A+H两地布局，将重点关注能源革新、高端制造、新消费服务等受益于我国产业升级的高速成长行业，投资者可道该基金分享资本市场上产业升级、国力崛起的红利。

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