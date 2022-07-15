近日，备受瞩目的2022第十届TopDigital创新营销奖获奖结果正式揭晓，丰巢互动媒体（以下简称“丰巢互媒”）凭借《 可口可乐&丰巢互媒新品体验营销案例 》在2904件作品中突出重围，最终斩获 TopDigital创新营销奖金奖！

本届TopDigital共征集660+公司参赛，竞争激烈

TopDigital创新营销奖已经走过十年，成为衡量企业营销创新的风向标。该奖项以“营销创新增长模型”为理念根本，由来自品牌主、媒体平台、营销服务机构、高等院校等行业领袖组成的近百人组成专业评审团，围绕“创新性”、“执行性”、“商业价值”、“可持续性”四大指标进行评审，更加注重长期价值建设和内外部综合表现，共同选拔出2022年度创造营销新风向的优秀案例、产品、机构与人物。

2022第十届TopDigital创新营销盛典

近日，2022年第十届TopDigital创新盛典落下帷幕，丰巢互媒凭借《可口可乐&丰巢互媒新品体验营销案例》成功突围，斩获 Topdigital - 创新营销奖金奖 。下面，小巢就带大家一起回顾一下可口可乐 x 丰巢互媒的新品体验营销案例。

年轻化营销新体验

迎合Z世代消费主张

Social Talent发布的《95后数据报告》数据显示，全球71%的95后偏好体验式消费，期待从互动和参与中获取快感与满足。当体验式营销成为品牌的新抓手，为了高效触达Z世代用户，品牌就必须别出心裁地从“互动体验”入手。

在此次合作中，丰巢互媒的创新场景营销方式—— 随包派样 ，便成为了可口可乐做好体验式营销的关键抓手。随包派样，是将产品放进丰巢智能柜中，在用户取快递时，即可同步赠送。配合可口可乐的重要营销节点， 通过社交化、亲民化的体验营销模式，迅速圈定Z世代进行产品体验和拉新认知，解决新品难以触达目标消费者的痛点，达成品牌曝光与用户体验的双重目标。

年轻人在哪里，品牌传播就在哪里。当Z世代逐渐成为消费市场核心人群，可口可乐除了要不断贴近中国消费者的口味偏好与饮用习惯，更重要的是塑造一个“投Z所好”的品牌角色，充分洞察他们的消费偏好，通过打造真实的品牌互动，实现和年轻消费群体同频共振，以期进一步“俘获”他们。

深耕用户饮用场景

户外大牌成传播利器

对品牌而言，找对场景就是接触用户的有效抓手，于是对话式或场景式的广告呈现越发受欢迎，户外广告的表达形式也开始惊喜不断。案例执行期间，可口可乐选择丰巢 品牌柜贴，凭借快递柜强社区属性、多场景打通、大面积展示三大特质，帮助品牌快速提高用户认知，推动新品声量持续走高 。

其中，在QQ音乐x 雪碧YOUNG MUSIC校园燥乐节的投放合作期间，丰巢互媒基于高校、社区不同的饮用场景与人群属性，进行多元化的广告画面组合。通过对消费者所处场景、喜好和需求的判断，帮助可口可乐低成本高效精准获客，实现品牌营销的更多可能。

在雪碧新品及全球代言人华晨宇官宣期间，双方更是借力粉丝经济，在社交平台形成热点话题。2022年3月，四川中粮可口可乐官方微博关于“华晨宇雪碧全球品牌代言人”上刊丰巢智能柜的微博阅读量高达30w+，不少粉丝在评论区纷纷要求获取定位，意图实现线下打卡。

户外大牌强曝光，伴随粉丝打卡分享与口碑传播，让场景和产品实现了更深层次的融合，达到了强势占领年轻人的时间和心智，助力品牌高效出圈的营销效果。

撬动校园，投Z所好

线上+线下+互动整合

基于丰巢智能柜线下点位的强势布局，丰巢互媒开发了包含 品牌柜贴、液晶屏广告、取件通知广告、扫码跳转广告、样品派发等线上、线下、互动资源 ，支持写字楼、社区、商圈、校园等不同场景精准选点，能够最大限度地挖掘场景流量价值。

而大学是年轻消费者建立品牌认知和忠诚度的黄金四年，校园营销的意义在于从源头抓起，培养目标消费者心智。 随着Z世代消费能力的提高，要想抓住他们的心，走进校园成为品牌必经之路。因此，如何深入校园前线，抢占营销高地，成为关键问题。

针对垂直化的校园场景营销推广，品牌媒介选择与物料内容需要高度贴合学生场景。但校园用户的品牌忠诚度较高，一旦打入有利于刺激用户长期复购，这一场景渗透有利于帮助品牌形成对外的市场优势。 作为创新生活圈媒体，丰巢互媒正在高频渗透年轻人热衷的餐饮酒水、粉丝应援等服务 ，以期逐步搭建品牌与高校的交互平台，为品牌提供更直接的场景传播。

未来，丰巢互媒会携手行业砥砺前行，持续发力校园侧营销，以丰巢智能柜作为入口， 开发更多线上+线下+互动玩法，“投Z所好”地带来更多新潮、个性的消费体验，实现品牌与年轻消费者的高效链接与有效触达。

编辑：MJSC