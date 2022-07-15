DN300承插式涂塑钢管生产厂家

承插式涂塑管厂家又名涂塑管、钢塑复合管、涂塑复合钢管，是以钢管为基体，通过喷、滚、浸、吸工艺在钢管（底管）内表面熔接一层塑料防腐层或在内外表面熔接塑料防腐层的钢塑复合钢管。涂塑钢管具有优良的耐腐蚀性和比较小的摩擦阻力。环氧树脂涂塑钢管适用于给排水、海水、温水、油、气体等介质的输送，聚氯乙烯涂塑钢管适用于排水、海水、油、气体等介质的输送。

柔性承插式涂塑钢管通过特殊的工艺，选用优质钢管作为基管，然后用塑料涂层对钢管端部进行处理。采用先进的环氧树脂或聚乙烯防腐涂料，满足管道防腐的要求，解决了以往钢管的腐蚀问题。该防腐涂料在全流量和低流量交替作用下，对排水管内微生物腐蚀-细菌酸腐蚀有良好的抑制作用。钢管的防腐寿命较长。

承插柔性涂塑钢管采用特殊的工艺，选用优质钢管作基管，再涂上塑料涂层处理钢管端部。使用先进的环氧树脂或聚乙烯醇防腐涂料，满足管道防腐要求，解决了以往钢管的腐蚀问题。这种防锈涂料在全量与低流速交替作用下，对排水管内微生物腐蚀—细菌的酸腐蚀具有较好的抑制作用。具有很高的防腐寿命。

承插涂塑钢管的特性。

1.粘附力强。

采用特殊工艺处理的钢管表面达到Sa2.5级，涂层经特殊工艺固化后符合CJ/T120-2008标准。

内、外致密树脂层：涂层厚度无针孔，耐蚀性能良好。

2)具有优良的机械性能，能适应恶劣的使用环境。

3)树脂层韧性好，钢管机械强度高，不受外界冲击弯曲等影响，有很强的承受力。

2.抗腐蚀，不结垢。

涂塑管耐腐蚀，不结垢，节省维修费用，使用寿命大大高于其它管道，综合经济效益是球铁6-8倍。

3.自润滑性。

涂层钢管内涂层材料为树脂原料，其内壁光滑，输送阻力小，在与球墨铸铁管相同的条件下，输送容量增加30%。

4.连接方便可靠。

如有必要，可使用法兰、快速接头、双金属连接、电焊连接等连接方式，安全可靠，互换性好。

5.延长使用寿命。

高密度涂层使钢管与外界环境完全隔离，不会产生最长50年的氧化腐蚀寿命。

承插式防腐钢管内壁融溶一层厚度为0.5～1.0mm的聚乙烯（PE）树脂、乙烯－丙烯酸共聚物（EAA）、环氧（EP）粉末、无毒聚丙烯（PP）或无毒聚氯乙烯（PVC）等有机物而构成的钢塑复合型管材，它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点，还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点，设计寿命可达50年。主要缺点是安装时不得进行弯曲，热加工和电焊切割等作业时，切割面应用生产厂家配有的无毒常温固化胶涂刷基管螺旋焊管、直缝焊管、无缝钢管。