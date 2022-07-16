助力乡村振兴投资 国投创益发布ESG+影响力报告 分享到： 首页 → 财经中心 → 财经频道 字号： 小 中 大 助力乡村振兴投资 国投创益发布ESG+影响力报告 2022-07-15 23:26:45 来源： 中国新闻网 作者：宋宇晟 责任编辑：宋宇晟 2022年07月15日 23:26 来源： 中国新闻网 参与互动 国投创益发布其首部ESG报告《国投创益ESG+影响力报告》 陈溯 摄 中新网 7月15日电 题：助力乡村振兴投资 国投创益发布ESG+影响力报告

中新财经记者 陈溯

在百年变局和世纪疫情交织的当下，ESG投资以其长期增效和缓和风险的作用受到了监管机构、资本市场以及各行各业的高度重视。与此同时，产业基金投资正成为服务我国乡村振兴的重要方式之一。为推动ESG更好赋能乡村振兴投资，15日，国投创益正式对外发布其首部ESG报告《国投创益ESG+影响力报告》，分享其ESG+乡村振兴影响力投资管理体。

ESG，是Environmental(环境)、Social(社会)和Governance(公司治理)的缩写。基于ESG评价，投资者可以通过观测企业ESG绩效、评估其投资行为和企业在促进经济可持续发展、履行社会责任等方面的贡献。

清华大学苏世民学院副院长钱小军表示，可持续发展理论、影响力投资、ESG与乡村振兴的融合，为寻找“看得见、摸得着”的帮扶效果和社会效益的乡村振兴产业基金投资提供了重要借鉴。

目前，产业基金投资在服务乡村振兴战略上发挥着越来越大的作用。来自LP智库的统计显示，截至2022年1月，全国范围内的乡村振兴基金累计设立数量为169只，总规模达到1400亿元，涉及22个省份。产业基金为我国广大乡村地区撬动社会资本、盘活优质资源的作用正在凸显。

由国务院国资委主导设立、中央企业共同出资的中央企业乡村产业投资基金已成为该类型基金的代表。其采取市场化运作，由国投集团旗下国投创益产业基金管理有限公司管理。从服务脱贫攻坚到助力乡村振兴，国投创益共投资项目225余个，金额超558亿元，覆盖了全部原国家集中连片特困地区和原“三区三州”深度贫困地区，累计撬动社会资本超过3400亿元，带动就业达350余万人次，为就业人口提供收入达4000亿元，为地方政府贡献税收900亿元。

15日，国投创益正式对外发布其首部ESG报告《国投创益ESG+影响力报告》，分享其所采用的ESG+乡村振兴影响力投资管理体系，系统展现了国投创益充分借鉴影响力投资理念和国际 ESG体系构建经验，响应UNPRI(联合国责任投资原则组织)六项责任投资原则和联合国17项可持续发展目标(SDGs)探索形成的“ESG+乡村振兴影响力投资管理体系”。该体系将ESG要素融入“募投管退”全流程，由指标体系、数据库等六个步骤形成影响力管理闭环，对被投企业形成约束。

“在投前阶段，通过ESG+乡村振兴影响力投资管理体系的评价指标对项目进行乡村振兴成效评价，对不达标的项目实行一票否决。”国投创益董事长王维东介绍，在投后管理和退出阶段，国投创益还会通过ESG+乡村振兴影响力投资管理实施工具对被投企业形成有效约束，确保被投企业能够充分发挥自身实力与优势助力乡村振兴。

国务院国资委社会责任局副局长柳长森表示，作为中央企业乡村产业投资基金的管理公司，国投创益的这份《ESG+影响力报告》走在了中央企业以ESG框架和规范推动社会责任工作的前列，具有良好的示范作用和参考意义。

“作为国有资本投资公司，国投集团将始终积极践行社会责任，在环境、社会、治理层面进一步充分践行ESG理念，通过ESG+影响力投资撬动更多社会资本投入乡村振兴，促进欠发达地区产业经济发展。”国家开发投资集团党组成员、总会计师李汝革表示。(完)