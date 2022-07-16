《缺氧》作为工业知识级别的生存游戏，其硬核程度已经达到了品类之最。在游戏中需要你学习大量真实的工业生存知识，这些知识晦涩难懂，却构成了顺利游玩本作不可或缺的环节。《缺氧》提供的正反馈是来得非常慢的，它似乎从设计之初就青睐那些愿投入大量知识去学习的玩家，不过这也是缺氧的可玩性如此之高的原因。虽然困难，但缺氧的世界是相当精彩的。

本作的背景设定在人类在外星环境中求生，玩家要在一个恶劣的太空环境里从零开始运用各种知识和资源，打造一套生存系统。本作最大的特征，就是这个生存过程的“严谨科学”，所有的系统与设定都极力还原了生存场景的复杂性，知识的运用是嵌套出现，特别是本作“自动化”这一思路的体现，注定成为游玩后期必须掌握的设计技巧。

玩家在游戏中需要解决复制人的各种需求，从初期的建立生活空间、打猎或种植农作物以获取食物、收集水资源、制造氧气，到中期的建造游乐设施以降低复制人的情绪压力、消除病菌避免复制人生病，再到后期，玩家还需要进行温度的调节，以确保基地不会因为暖化问题导致导作物歉收。然而上述的各种问题都解决时，玩家才仅仅玩到游戏的一半内容，而此时玩家可能己经游玩数十个小时加入失败数次。

游戏中各种生存问题，皆是互相关联的，例如若是缺水可能导致氧气供应与食物供给出现问题。若是复制人病倒或因压力过大而崩溃，会导致复制人负责的工作无人管理、缺少燃料导致缺电等等让基地的各种设施停摆。然后如果资源供应过度也会产生其他问题，例如若是氧气产生过多，因为电解水产生的氧气是远高于室温的，若是大量产出的话就会让冷却装置反应不及，从而导致基地的漫度上升。因此要建立一个自循环的基地，各种资源的供应与平衡是一门天大的学问。

相比于庞大的游戏内容，缺氧的最大短板在于几乎不存在的新手教学，游戏内建的新手教学仅着重在基础的操作，对于稍微深入一点的内容全靠玩家自行摸索。虽然立意是让玩家自行摸索游戏乐趣，然而却也容易导致瓣手开局没多久就因为各种问题导致游戏结束，从而陷入一个不断失败的循环。诚然，当玩家在无数次失败后建立起第一个可以长久运行的基地时，成就感是令人陶醉的。

总体而言，《缺氧》是一款内容极为丰富，且不好上手精通的生存模拟游戏。游戏涉及的元素非常多，细菌、情绪、食物、空气、污染、水源、电力、人物个性等等，再加上整体环境的搭配，让你买了完全不会后悔。而且它的价格不贵，打折再买入一玩性价比更是超高。