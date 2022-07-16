原创 叶克飞 欧洲价值 尤瓦尔·赫拉利曾在《人类简史》中写过这样一个故事：

1969年7月20日，尼尔·阿姆斯特朗和伯兹·艾德林踏上了月球表面。在登陆前的几个月，航天员们在美国西部一个类似月球的沙漠里受训，当地也是几个美国原住民部落的聚居地。有一天，航天员受训时碰到一位上了年纪的美国原住民，老人问他们在做什么，航天员说自己不久后就要上月球。听到他们这么说，老人沉吟了一会儿，问他们：“我们族人都相信我们的圣灵住在月亮上。不知道你们能不能为我们族人带个重要的口信？”

航天员们答应之后，这位老人就用族语说了一串，并要求航天员重复再三，直到确定他们背得滚瓜烂熟为止。航天员问老人这话是啥意思，老人的回答是：“这是族人和月亮上的圣灵之间的秘密。”

航天员回到基地后，找到一位翻译，希望能翻译这段族语。结果翻译笑翻了，告诉他们这句话的意思是：“不管这些人跟您说什么，千万别相信他们，他们只是要来偷走您的土地。”

在人类文明的进程中，充满着暴力与牺牲。原住民对土地的意识，当然与美国早期历史有关。但如果思维在此止步，那就无法理解这个段子更深层的意涵——从洞穴石壁上的原始人手印到踏上月球的脚印，人类的发展为何存在巨大差异？科学技术和认知的鸿沟，在世界上的许多地方都存在。如果再向上追溯，在十万年前，地球上至少有六种不同的人，但如今的世界上，只有跃居食物链顶端的智人。从认知革命、农业革命，到科学革命、生物科技革命，人类一步步前行。

人类因何进步？这是尤瓦尔·赫拉利试图在《人类简史》中回答的问题。这位1976年出生的历史学者，凭借《人类简史》一举成名，在宏观历史进程研究领域，他是不折不扣的“明星”。此后，他又推出了《未来简史》和《今日简史》。

■人类历史上的三次革命：农业革命为何是史上最大骗局？

在各种“简史”中，尤瓦尔·赫拉利的写作有着与众不同之处——他是一个生活在网络时代的作家，他的著作在改编课程后，通过社交媒体风靡全球，收获大量年轻粉丝。在某种意义上，他是“学术网红化”的标志人物。对于这种“网红化”，人们当然见仁见智，但不可否认的是，赫拉利提出的是一种思考世界的方式。

在《人类简史》中，赫拉利梳理了人类的发展脉络——大约7万年前，“智人”开始创造出更复杂的架构，称为“文化”。文化继续发展，就成了“历史学”。在历史的路上，有三大重要革命：大约7万年前，“认知革命”让历史正式启动。大约12000年前，“农业革命”让历史加速发展。500年前，“科学革命”另创新局。

书名：《人类简史》

作者：[以色列] 尤瓦尔·赫拉利

出版社：中信出版社

定价：70元

他描绘了一个有趣的场面：

“如果到200万年前的东非逛一逛，你很可能会看到一群很像人类的生物：有些妈妈一边哄着小婴儿，一边还得把玩疯的小孩抓回来，忙得团团转；有些年轻人对社会上种种规范气愤不满，也有些垂垂老矣的老人家只想图个清静；有肌肉猛男捶着自己的胸膛，只希望旁边的美女能够垂青；也有年长的充满智慧的大家长，对这一切早就习以为常。这些远古时期的人类已懂得爱和玩乐，能够产生亲密的友谊，也会争地位、夺权力，不过，这些人和黑猩猩、狒狒、大象也没什么不同。这些远古人类，和一般动物比起来就是没什么特别。”

但当智人从东非扩张到阿拉伯半岛，并且很快席卷整个欧亚大陆后，一切都变了。

认知革命意味着一种新的思维和沟通方式，当然，这场革命并没有明确的解释，普遍的科学研究认为，是一次偶然的基因突变改变了智人的大脑内部连接方式，让他们以前所未有的方式来思考，用完全新式的语言来沟通。也只有智人，能够表达那些从来没有看过、碰过、耳闻过的事物。这也使得传说、神话、神以及宗教等应运而生。

这一切带来的最大意义，并不仅仅在于人类想象力的凸显，更重要的是让人类有了“一起”的想象，通过各种虚构故事实现群体认同。《圣经》的《创世记》、澳大利亚原住民的“梦世记”，乃至“国家”这一概念，都是通过这种认同而实现。它更使得人类可以集中力量、灵活合作，突破蚂蚁、蜜蜂等的近亲合作方式，也胜过狼与黑猩猩等动物只限于少数熟悉个体的合作方式。

也就是说，大规模人类合作的根基在于虚构故事。哪怕是互不相识的人，只要相信同一个虚构故事，就能实现合作。

赫拉利进而阐释了数字和文字的出现。农业革命后，人类社会变得复杂，一个国家的运作必然会产生大量信息，比如法律、交易、税收、物资存储、纪念日等。如果人类继续像此前几百万年那样单纯依靠大脑记录信息，那么有限的容量肯定无法处理一个国家的巨大信息量。同时，人类的大脑并不习惯储存和处理数字，所以必须要有新的记录方式。

因此，人类开始发明数字。苏美尔人发明了一套数字处理系统，继而发明楔形文字。3世纪时，印度人发明“阿拉伯数字”，成为人类历史上最重要的语言之一。 当然，人类历史并非只有进步。正如赫拉利所认为，尽管农业革命后的几千年历史中，人类创造出想象建构的秩序，发明了文字维系着庞大的合作网络，但这个合作网络背后的秩序既不中立也不公平，而是充满了等级和压迫。无论是种族歧视、阶级差别，都是基于这种想象。同时，人类几乎所有社会都会以“污染”和“洁净”的概念来做出许多社会及政治上的区隔，统治阶级会利用这些概念来维系其特权。

即使是农业革命本身，赫拉利的看法也与传统观点不同。一般认为农业革命让物质获取更稳定，人因此变得更轻松，但赫拉利认为农民比以往的狩猎采集者更辛苦，也更难过上满足的生活。这是因为农业革命固然是人类社会扩大的基础，催生了人口增长，但农民们辛苦劳动生产出来的粮食，大多数用于养活精英阶层，如王室、贵族、官员和艺术家等。农民在被剥削的状态下，生活还比不上狩猎采集时代。因此，他认为农业革命可说是史上最大骗局。

赫拉利的“简史”系列，之所以一直存在很大争议，正是因为这类看起来离经叛道的观点。

但是，这些观点是思考世界的一种方式，如果认同世界的多元化，那么就会在这样的观点中汲取养分，不管这些观点是赫拉利自创抑或引用。

比如书中的“贪吃理论”认为，人类的大脑依然残存着狩猎和采集生活方式的基因，因此人们对高热量食品（比如可乐炸鸡）的热衷，就是基于这样的基因。“远古公社”理论则认为现代社会之所以离婚率高，是因为一夫一妻的核心家庭机制与人类本能相违背。奢侈生活也被视为人类历史上的巨大陷阱，因为人类对轻松生活的向往并没有使生活更轻松。

当然，也有许多观点看似颠覆，实则是常识。比如千百年来，许多人都对金钱嗤之以鼻，称之为万恶之源。但所有人类创造的信念系统之中，只有金钱能够跨越几乎所有文化鸿沟，不会因为宗教、性别、种族、年龄或性取向而有所歧视。

也正因为有了金钱制度，才让人不需要了解每个其他个体的背景，仍能携手合作，完成各种交易，构建各种产业。金钱当然不是万能的，但金钱的暗面，本质是人的暗面，而非金钱本身。（待续）

图源 | 网络

作者| 叶克飞

编辑|二蛋

本文首发于《解放日报》

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原标题：《金钱不是万恶之源，只有它能跨越所有人类文化鸿沟》

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