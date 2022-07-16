编者按：房地产时代转轨，ESG 恰逢其时。搜狐焦点、焦点财经、焦点研究院特别策划 " 寻找斑马——发现中国房企 ESG 优秀案例 " 系列，解码榜样，以资行业镜鉴。在评选中，新城控股获得 4 星评分，成功入围。

作者 | 刘莹

出品 | 焦点财经

今年以来，疫情反复，为保障防疫期间居民的 " 菜篮子 "，新城控股各小区纷纷出新招，一场累积 5 吨的特 " 蔬 " 行动在新城人的接力下，顺利开展。

郑州新城海棠晓月营销团队在对 16 家供应商一一洽谈、筛选后，协调公司内部开通了招采特别通道，让身处防控区的 78 户业主，吃上了新鲜、安全、平价的蔬菜；天津新城樾风华团队则在事发突然的情况下开启了 " 防疫物资派送计划 "，顺利将 200 份蔬果礼包送到了独居的高龄老人手中，让独居长者感受到了新城大家庭的温暖 ...

可以说，这场重达 5 吨的爱心 " 蔬 " 送，全力保障了疫情防控期间居民生活物资的有效供应，托起了疫情下的民生 " 归属感 "。

除了 " 菜篮子 " 问题，疫情防控期间的另一大民生焦点——核酸检测，也吸引了新城人的关注。徐吉是新城悦服务的物业经理，同时管理常州新城樾府花园和常州天宁吾悦广场两个项目。在小区长达 10 天的疫情封控中，他曾有序组织业主完成了 8 次全员核酸，约 1 万人次的核酸检测服务，备受业主好评。

尤其是，今年 3 月 13 日，常州新城樾府花园在临时接到出现户主密接通知的情况下，依然高效、有序地完成了社区核酸检测，原来需 6 小时才能完成的任务，此次仅用 3 小时即全部完成。在这背后，依然离不开徐吉忙碌的身影。然而，面对外界赞扬，徐吉却将功劳归功于业主的信任，他表示，" 高效的工作离不开业主的理解与积极配合，是他们的信赖给了我们最大的尊重与动力。" 言语之下，尽显新城人的责任与担当。

爱是一场双向奔赴。全力守护社区的新城人，自然备受业主认可。在常州新城蓝钻小区，一位小业主悄悄将自己的祝福与感谢，写在了纸飞机上。纸飞机乘着春风自上而下，它所带来的最真诚问候，温暖了每一个忙碌在一线的新城人。

搭建 " 七色光计划 " 公益平台，回馈社会

" 战疫 " 行动只是新城控股公益之路的冰山一角。据了解，自 2013 年起，新城即创办了大型公益品牌 " 七色光计划 "，在教育平权、儿童健康、绿色社区、环境保护、人道救助、文化工程、体育运动等板块进行公益创新，致力于搭建一个连接全社会的公益平台。

2021 年全年，" 七色光计划 " 公益平台累计捐赠超 7000 万元。其中，在抗击疫情方面，新城为缓解全国各地吾悦广场商户的经营压力，所推出的 " 疫情闭店期间租金减半 " 政策，共计减免租金收入超 2200 万元。

在教育慈善及紧急救助领域，新城控股 " 七色光计划 " 公益平台亦成绩显著。据悉，2021 年，新城先后向上海师范大学教育发展基金会捐赠了 2600 万元，以支持上海师范大学与云南省、贵州省合作办学的学校建设，同时还资助了部分优秀师生参与上海师范大学国际交流、基础学科与重点课程建设、特色教学研究等项目。河南防汛救灾期间，新城还曾向河南省慈善总会捐赠了 2000 万元，第一时间驰援河南。

作为 " 七色光计划 " 的重要组成部分，" 幸福公益市集 " 在 2021 年走进了陕西延安、贵州遵义两座红色革命根据地，通过直播义卖的方式帮助当地农户销售农产品，一定程度上推动了乡村特色产业的发展壮大。展望未来，新城控股方面透露，2021 年至 2023 年间，幸福公益集市的主要基调与战略目标为 " 乡村振兴 "，新城也将继续秉承骆驼精神，助推人民共同富裕。

" 光彩图书馆 " 是 " 七色光计划 " 教育平权板块的重点项目，旨在消除城市与乡村之间的知识鸿沟，为乡村儿童提供良性的阅读环境，培养他们对阅读和知识的兴趣。2021 年，" 光彩图书馆 " 共捐赠了 13 万册图书，覆盖全国 14 个省份、56 所乡村小学，使 1 万余名学生从中受益。

共建博爱社会，奏响幸福和谐乐章。对于公益之路的未来，新城控股表示，" 公司会持续努力践行社会责任，用爱心微光温暖人间，汇聚社会大爱，于城乡传递真情，充分发挥企业公民的积极作用 "。

新绿行动，" 树 " 起生态绿屏

2022 年是新城控股 " 七色光计划 " 之 " 新绿行动 · 春种计划 " 的第 5 年，也是遏制荒漠化建设行动第二阶段的开端。2018 年至 2021 年，通过真途、鸿途、新城运动季等活动，新城控股的员工、业主与新城一起让第一个五年计划百万绿色 " 新 " 愿提前达成，共计种植了约 10 万棵树，实现了绿化 100 万平方米沙漠的 " 小目标 "。

如今，新城 1 号林里栽种的花棒树苗已经一片绿意盎然，去年开启的新城 2 号林里的小树苗也都抽出了嫩芽。虽然它们尚未全面长成，但根系已经在荒芜的土地上延伸、延伸、再延伸，用旺盛的生命力扎根在了沙漠之中，为锁边沙漠贡献着力量。穿梭在林间，不时还能看到小动物出没的身影，这是沙漠生态逐渐修复的征兆。

站在亮眼成绩之上，新城控股 " 新绿行动 " 的第二阶段又有新目标。按计划，未来五年内，新城将完成种植 50 万株树苗，绿化 500 万平方米沙漠。这些举措将助推西部绿化再进一步，尽早实现 " 绿水青山 " 的目标。

" 荒漠化防治是关系人类永续发展的伟大事业，保护生态环境，也是功在当代、利在千秋的事业。在荒漠化治理、环境保护这条路上，新城控股将始终坚定不移地推进，与众多爱心人士一起，为沙漠添新绿，为环保贡献力量 "，新城方面称。

新蓝行动，构建可持续发展蓝图

如果说 " 新绿行动 " 通过 " 沙漠变绿洲 " 的举措，" 树 " 起了一道道生态绿屏。那么，新城 " 新蓝行动 " 则希望以 " 双碳 " 目标为总领，通过构建绿色建造的管理蓝图、绿色低碳的运维蓝图以及绿色可持续的发展蓝图，让绿色成为新城控股的底色，进而既兼顾经济效益又兼顾社会效益。

" 新蓝行动 " 的首要举措是推进绿色施工落地。为此，新城控股加大了装配式建筑的应用，严格遵守《绿色建造技术导则》等法律标准，从节水、节能、节材、废弃物回收、扬尘处理五个方面制定了 105 项专项措施。其中节约用水措施 22 项，节材措施 34 项，节能措施 23 项，废弃物回收措施 10 项，扬尘处理 16 项，通过精细化施工管理颗粒度，还城市以蓝天白云。

" 绿色 XIN 动派 " 也是 " 新蓝行动 " 的重要一环。该活动倡议，从身边开始，推行无烟环境及垃圾分类，爱护生态、尊重自然，营造舒适健康的工作环境；从小事做起，践行高效低耗、无废无污染及资源再利用等节能减排措施，打造绿色节能的办公方式；从身边出发，倡导光盘行动及绿色出行，养成绿色环保意识，践行低碳环保的生活方式。多举措并行之下，构建绿色的生活环境。

打造绿色商场，亦是 " 新蓝行动 " 不可或缺的一部分。截止 2022 年 4 月底，新城已有 19 个购物中心项目获得国家绿色建筑运行标识，其中二星级 17 个，一星级 2 个，绿建运行认证面积则达到了 276.85 万平方米。2021 年时，其也有 11 座吾悦广场通过绿色商场创建申报，其中国家级 2 座、省级 9 座，成绩显著。

以节能低碳增效为运营导向，新城吾悦广场始终聚焦 " 项目施工绿色化、绿色技术标准化集成、智慧运营管理 " 等绿色运营 "XIN 科技 "，积极响应国家绿色低碳的号召。根据自身的商业性质，吾悦广场还对各类绿色技术进行了标准化集成应用，以期实现节能、高效管理和可持续的目标。

截至 2022 年 5 月底，新城控股嵊州、嘉兴海盐、湖州南浔、慈溪、江苏金坛、启东等 41 个吾悦广场先后建成了屋顶分布式光伏电站并完成了并网发电。有机构测算，新城借此每年可减少碳排放量约 23380 吨。当前，新城吾悦广场在建屋顶分布式光伏电站项目仍有 31 个，剩余待建设项目 36 个，全部建成后预计年供电量将达 6000 万度、年节约电费约 4500 万、年碳减排约 5.98 万吨。

修炼绿色技术标准化的 " 硬功夫 " 之余，新城控股不忘修炼后期运营管理的 " 内功 "。据悉，新城所打造的信息化智能管控平台 " 新云智能化管理系统 " 可在一个界面上控制管理 13 项智能设备系统，实现 " 提升管理效能 "、" 扩大管理范围，降低管理成本 "、" 保证项目运行品质 "、" 适当降低各项目能耗及人力成本 " 等目标。此外，该系统还可对 CO、CO 参数进行实时监测，与排风、新风设备进行联动，针对性地提高室内空气品质。

秉承骆驼精神，推动自身发展和共同富裕

今年 4 月，《新城控股集团股份有限公司 2021 可持续发展报告》正式发布，围绕 " 让幸福变得简单 " 的企业使命，将 " 幸福 " 的内涵分为了 " 营造幸福美好生态、呵护幸福绿色生活、创享幸福品质体验、奏响幸福和谐乐章 " 四个部分进行阐释，呈现了坚持长期主义、具有新城特色的可持续发展管理模式。

中国企业社会责任报告评级专家委员会认为，新城控股上述报告在过程性、实质性、完整性、平衡性、可比性、可读性、创新性 7 个评级维度皆表现优异，因此给予了其综合评级 " 五星级 " 评价。这也是新城控股可持续发展报告连续第二年获得五星级评价。与此同时，新城控股还被全球规模领先的指数公司 MSCI 上调了 ESG 评级，认为新城控股在 " 产品安全与质量 "、" 公司治理 " 等方面的表现均领先同行。

种种迹象表明，新城控股不仅是家极富社会责任感的企业，亦是家十分优秀的雇主。2021 年，新城控股连续 16 年荣膺由国内权威雇主品牌研究机构中企联合 CHIRC 创立的 " 中国最佳雇主 " 称号，同时成功跻身 2021 中国绿色地产开发竞争力企业 30 强之列。

据了解，新城目前已制定了绿色低碳技术研发、EHS 建造、低碳运维、到绿色金融等多纬度的绿色战略落地举措，以期早日实现绿色低碳高质量发展转型。按计划，2025 年时，新城控股的可再生能源综合利用率将达 8%。

对于未来，新城控股向焦点财经表示，2022 年，其将凭借核心能力的确定性应对不确定性，捕捉机遇、创造价值，践行 " 新蓝行动 "，努力促进企业绿色低碳健康发展、助力共同富裕，并持续贯彻 ESG 理念，秉承骆驼精神，以崭新的面貌奔赴未来，让绿色成为新城的底色。

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