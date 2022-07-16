一份ESG报告中的PE/VC趋势变化：绿色投资升温、区域贡献渐显、投后价值凸现

21世纪经济报道记者 赵娜 报道

7月15日，毅达资本发布《2021-2022年度ESG报告》，披露团队在ESG投资方面的相关进展。

毅达资本由江苏高科技投资集团内部混合所有制改革组建而来，其团队累计管理规模超过1200亿元，累计投资项目超过1100笔，有220余家被投企业在不同资本市场上市。

过千亿元的资产管理规模，覆盖天使、初创、成长、成熟期企业的全周期投资方式，让毅达资本在人民币股权投资市场长期处于头部位置，其推进ESG投资、履行社会责任的实践也可为PE/VC机构参考借鉴。

从这份报告中也能一窥毅达资本的募资和退出情况：2021年，毅达资本新募基金规模同比增长26.74%，投资企业数量同比增长33.61%，关键科技领域投资占比超过95%，IPO企业数量新增18家，同比增长100%。

21世纪经济报道记者从毅达资本团队了解到，上半年毅达资本有多只主题基金和区域基金在募集过程中，团队同期共投资了64个项目，其中半导体、生命科学、新材料企业占比超过60%。

据清科研究中心的数据统计，毅达资本在今年上半年收获了9个IPO。据悉，毅达资本还有10家企业已过会/过审待发。

毅达资本董事长应文禄表示，“我所理解的ESG投资不是慈善行为，也并非情怀投资，而是实打实、硬碰硬的长期主义价值观检验。”

环境（E）：绿色投资与绿色发展 LP和GP群体对ESG重视度增高等因素的推动下，近年新能源新材料等投资主题持续火热。

毅达资本在报告中对ESG投资标准体系进行了详细介绍。其中在环境责任方面的关注维度包括碳减排、绿色生产、工艺提升技术改造和环境声誉。

根据披露的信息，截至2021年底，毅达资本已投资近百家绿色能源及节能环保相关企业，总投资金额超过60亿元，成功助推36家相关企业通过IPO、借壳上市、并购等方式登陆境内外资本市场。其中，2021年，投资相关产业项目18个，投资总金额超过13亿元。

记者在采访中了解到，毅达资本设有专门的化工新材料基金，用于推动化工产业高质量绿色发展主题的投资。

毅达资本管理的江苏疌泉高投毅达化工新材料基金，规模10亿元，重点投资突破关键化工新材料以及配套原材料供应瓶颈、满足不同领域对材料复杂要求的新材料企业。

本次发布的ESG报告中，毅达资本还从守护生命健康和科技强国两个维度披露了在大健康领域和关键技术主题的投资：团队在2021年投资大健康项目26个，总金额超过10亿元；在关键核心科技领域投资数量/金额占比均超过95%。

社会（S）：PE/VC助力区域发展 在企业社会责任方面，毅达资本ESG投资标准体系从价值导向、合规运营、产品或服务质量、员工保护和成长、财务规范、社会公益共计七项指标作出评估。

作为一家具有国资基因的市场化投资机构，毅达资本在支持中小企业创新发展和推动区域产业发展方面已取得相当工作成效。

本报此前曾有报道毅达资本总规模40亿元的中小企业发展基金（江苏有限合伙贰号）的募集和设立情况。

国家中小企业发展基金是经国务院批准设立的公司制母基金，旨在发挥财政资金的牵引和带动作用，用市场化手段引导社会资本加大对中小企业的股权投资规模，支持中小企业创新发展。

毅达资本是为数不多的两次获得国家中小企业发展基金出资的GP基金管理人。记者了解到，设立于2016年规模45亿元的中小壹号基金投资累计投资了140家优质的中小企业，其中在科技领域投资占比超过90%。江苏有限合伙贰号主要投向具备自主创新、国产替代、专精特新属性的创新型中小企业。

在助力产业发展方面，其团队主要通过“基金+政策”、“基金+行业”、“基金+区域”产品体系，以基金力量全面激发产业的活力。

其中在区域方面，根据公司官网信息，毅达资本通过“江海计划”和“星罗棋布计划”共同推动全国和江苏区域的投资，在北京、上海、广东、山东、浙江、福建、安徽及江苏省内苏南、苏中、苏北等地市及发达区县设立了管理公司或区域办事处，为创新创业企业提供资本市场服务。

此外，根据本次的ESG报告，毅达资本还通过不动产板块子公司毅达汇景设立长租物业基金，持续打造长租房等科技型社区，保障人才安居，助力区域产业发展、招商引才；设立民生基础设施基金，投资的南京医科大学第四附属医院缓解了区域“就医难”现状。

治理（G）：既是自我要求，也是回报保障 在PE/VC机构的ESG投资实践中，他们在公司治理责任方面的工作不仅体现在构建良性公司治理机制，还在于推动被投企业高质量发展。

事实上，公司治理责任是ESG中不易量化的一部分。记者梳理报告发现，毅达资本主要从股权结构、公司治理、关联交易和同业竞争维度等维度作出评估。

从已披露信息看，毅达资本已经形成了股东会、董事会、监事责权明晰、相互制衡的公司治理结构，保证了公司的业务发展和经营管理的协同共进和规范运作。投后管理中，其团队通过帮助被投企业提前规范公司治理，为成为高质量上市公司做好准备。

应文禄在今年6月的一次公开演讲中提出：“上市绝对不是企业发展的终点，更不是保证成功的王道。”

他认为，上市企业的长足发展取决于生产经营和资本市场两方面的齐头并进，其中，企业的基本功除了产品、技术、制度文化、发展规划，同样重要的还有“公司治理能不能透明规范，有没有底气和实力去守法经营”。

作为产业判断能力强、风险共担机制相对健全的一种投资方式，创业投资基金在支持中小企业发展方面具备天然优势。

记者了解到，毅达资本已在引导被投企业改善公司治理方面做出诸多尝试，包括坚持领投地位，在股东会、董事会发挥机构股东影响力，敦促企业规范工作前移，提前完善公司治理机制和程序。

此外，他们还鼓励并推动投后企业对核心骨干员工开展股权激励，并借助合作伙伴的力量为企业提供免费股权激励的服务；发挥已投上市公司标杆作用，帮助投后企业学习公司治理的先进经验。

“在时代的变迁中，我们对于投资的理解也在不断深化和升华。”应文禄说，最大限度捕捉资产全生命周期的社会和环境价值，“这正是我们做出正确决策的前提。 ”

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