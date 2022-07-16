（本报讯）印度尼西亚商业20(B20)数字化工作组周四（7 / 7 ）在雅加达成功举办了混合二十国集团（G20）-B20对话论坛。本次会议讨论了印度尼西亚B20数字化工作组在已经进行的几系列小组讨论中提出的一些建议。

Jhonny Plate

我国通信与资讯部长尊尼（Jhonny Plate）周六（9/ 7 ）在一份新闻稿中表示，当今世界继续数字化，数字经济将在全球市场中做大。虽然，我们被证明具有巨大的经济潜力，但未来还有一些挑战，当然我们也必须通过公私合作共同面对。其中之一是关于数字鸿沟，特别是在发展中国家。B20数字化工作组的讨论和建议极大地帮助了政府，这符合印度尼西亚20集团国轮值主席国的主要愿景，即创建一个包容、赋权和可持续的数字生态系统。

Arsjad Rasjid

印尼工商会馆总主席、印尼B20总主席拉希德（Arsjad Rasjid）表示，由于技术中断，世界已经发生了变化。大约52%的公司被银行收购，因为它们跟不上数字化趋势。在印度尼西亚也发生种情况，不仅发生在大公司，而且，还发生在作为印度尼西亚经济支柱的中小微企业身上。有6420万家中小微企业，占GDP的61%，超过8.5万亿盾，为97%的劳动力提供就业机会。新冠肺炎大流行使近80-90%的中小微企业瘫痪，特别是在PPKM期间。

但另一方面，这种新冠肺炎大流行对一些中小微企业来说是一件好事，特别是那些已经成功过渡到电子商务或采用数字销售的企业。根据2021年央行调查，20%的印度尼西亚中小微企业能够通过数字化业务，以及成功利用在线营销媒体来减轻大流行的影响。这意味着通过数字化，印度尼西亚可以通过数字化实现到2025年高达1500亿美元的下一个经济增长，同时到2030年可能增加2000万个净就业机会。

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为了实现这一目标，我们必须克服数字基础设施差距的挑战，该差距在地理上仍未均匀分布并以大城市为中心。第二个挑战是缺乏数字技能或数字素养，这将使印度尼西亚面临数字技术领域900万熟练工人的短缺。印尼工商会馆为应对这些挑战而采取的举措，通过启动几项举措，通过维基创业平台和职业工作组，为企业和中小微企业提供授权，教育和加速数字素养，帮助政府转变国家职业教育课程，以实施未来与该行业相关的数字技能。我们邀请商界参与投资全国数字基础设施和连通性的发展，支持和提供意见，振兴国家职业计划，使其更加数字化，并在其行业提供实习机会。

Shinta Kamdani

印尼B20主席欣达（Shinta Kamdani）在开幕致辞中表示，B20-G20对话旨在成为公众和企业合作的平台，以表达他们的担忧并提出他们的解决方案。我非常乐观地认为，我们的政策建议将在未来为社会带来巨大的贡献。在整个过程中，这些政策建议的制定充满了相互矛盾的辩论和论点，这些辩论和论点能够鼓励二十多个具有不同情况和能力的国家的思想和愿望的多样性。将向G20领导人提出的政策建议将是当今数字时代实现重大改善的关键。提出的建议清楚地触及了我们非常关键和重要的一些价值观，即普遍性、可持续性、弹性、包容性和科学性。中小微企业的维基B20 平台旨在成为全球供应链的一部分，而“一个全球妇女赋权”（OGWE）平台结合了现有的能力和网络，以加速在全球工作世界中赋予女性企业家和女性权力的努力。本着加强G20成员国商界与世界各地之间关系的精神，我们创建了B20连线，以促进网络互动，并通过贸易和投资配对探索新的商机。

Ririek Adriansyah

B20数字化工作组主席阿迪安夏（Ririek Adriansyah）表示，其领导的工作组专注于讨论克服数字鸿沟的努力。数字鸿沟是指那些享受数字经济，以及生态系统的人与那些处于数字现实之外的人之间的增长差距。在此背景下，B20数字化工作组希望确保数字化能够推动未来的增长，并确保能够弥合数字鸿沟，最终导致包容性的数字化转型。

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据说政府已经准备好支持数字包容性，以支持G20实施的目标之一。其工作组提出了四项建议。首先，它通过确保鼓励普遍接入参与数字经济和政府服务以鼓励普遍连接，确保包容性并消除数字鸿沟。第二，为可持续和有弹性的数字经济带来突破，以加快数字基础设施发展。第三，确保个人和中小微企业具备数字化就绪的思维方式，并使中小微企业能够访问数字平台。最后，促进和实施支持企业保护网络实践的技术安全标准。

Mira Tayyiba

针对B20数字化工作组的建议，印度尼西亚G20数字经济工作组主席米拉（Mira Tayyiba）表示，政府，特别是印度尼西亚G20轮值主席国，得到了商业界和工业界合作的极大帮助，这有助于确保包括数字相关政策在内的公共政策能够使各行各业的人们受益。我们相信，这种合作将使政府能够制定公平和实用的政策，并在数字领域创造更好的政策空间。印度尼西亚G20数字经济工作组还鼓励初创企业、风险投资、企业和政府等创新参与者之间的合作，以支持数字创新。认识到数字经济在生活许多方面的重要作用，印度尼西亚G20数字经济工作组还致力于从数字化中获得更显著的经济效益，以实现弹性复苏。（亮剑）

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