【大纪元2022年07月17日讯】（大纪元专题部记者黄芸芸采访报导）台湾用电政策时常成为媒体话题，今年7月开始，台湾电价平均调涨8.4%，产业用电大户涨15%，民生用电部分则调以用电度数区分。专家表示，不久的将来台湾一半的电是靠天然气发电，必须靠进口。

据台电公司公布历年发购电量占比资料，2021年台电系统发电量为2,488.1亿度，其中火力发电量占比达79.6%，包括燃煤35.5%、燃油1.6%、燃气42.5%、汽电共生2.1%（不含垃圾及沼气）等、再生能源占比为6.3%（含水力及汽电共生中之垃圾及沼气）、抽蓄水力1.3%及核能10.8%。

美华盛顿特区天主教大学机械系主任聂森教授表示，天然气和燃媒发电高达80%，台湾缺电、断电、涨不涨价、污染、排碳的事情都和火力发电有关，其实可以就既有发电技术和设备本身，来思考如何做提升，可能是比较实际的做法。

今年6月经济部国营会曾对外表示，随着台湾能源转型，天然气成为台湾最主要发电来源。由于天然气97%仰赖国外进口，为了确保发电无虞，液化天然气运输船顺利抵达接收港口进行安全卸收，是重要国安议题。目前台湾的天然气接收站有2座，分别位于中部和南部。此外，正在桃园兴建第三座接收站，预计2025年完工。

聂森提到天然气供应的隐忧，液化天然气运输船进出安全，容易受天灾人祸影响，比如连续两个台风袭台，或中共叫嚣做军事演习，天然气邮轮就不敢来，恐怕造成天然气供应不稳定，建议聚焦在如何克服天灾人祸的影响。

据中油官网资料，台湾液化天然气进口量逐年成长，自1990年第一座液化天然气接收站营运后，2009年进口为882万公吨，至2020年已达1,775万公吨，台湾为前五大天然气进口国。目前液化天然气进口来源国达14国，分布于中东、东南亚、澳洲、非洲、俄罗斯及美国等地区。

其中，台湾自1987年和印尼国营石油公司签署20年液化天然气进口契约，另与卡塔尔RasGas、马来西亚Petronas、巴布亚新几内亚、澳洲Ichthys、美国Cheniere签署15至25年不等的长期契约，也和俄罗斯、尼日利亚等国签短中期契约做辅助备用。

据台电官网资料，若依照台电电价公式试算表，每度电需要调涨到3.9464元才合理，也就是应该多涨50.3%。因此，有学者缓颊，这波电价调整已经是对社会冲击最小的方案。

台湾经济部长王美花日前对台湾媒体表示，由于燃料价格大幅攀升，台电、中油成本支出比过往贵上数倍，因此电价就必须调整。

供电稳定方面，王美花表示，目前是采超高压电网，为防再发生全台大停电，打造分散式电网为首要之务。此外，之前因疫情与边境管制严格的关系，延后再生能源离岸风电的建设进程，待相关问题解决后会赶上来。

台湾发展再生能源不容易，中央大学经济系教授吴大任接受台媒TVBS新闻网采访时表示，再生能源占比2025年要推到20%，有很大的困难，即使做成了，也会有很多不稳定的现象。例如，一旦适梅雨季，太阳能发电效率差且晚上不能发电；风电的部分，台湾夏季用电较大，但是台湾“夏季风小、冬天风大”，风电、太阳能光电都有不稳定的问题。

吴大任指出，台湾拥有大规模且稳定的储电设施是必要的。多余的电存起来，需要时能马上用，否则台湾供电不稳定性会越高，是很大的问题。

责任编辑：连书华