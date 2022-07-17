1985年夺得香港电影金像奖“最佳男配角奖”的沈威，上月初不幸病逝，7月15日举行丧礼，沈威唯一的女儿沈樱谕痛哭送别父亲。

沈樱谕对媒体透露，父亲的丧礼由演艺人协会与榕光社（慈善机构，服务对象主要是老人，包括接受独居老人委托办理身后事）协办，她从新加坡返港为爸爸打点后事，感恩各方出手帮忙。

沈威圈中好友伍健忠到灵堂致祭，对比其他明星的丧礼，沈威灵堂略显冷清。

仪式进行期间，沈樱谕忍不住落泪。

沈威于15日下午两点出殡，灵柩移送到钻石山火葬场进行火化。

据悉，沈威与妻子离婚多年，前妻带着女儿到新加坡生活，而沈威也离开了香港，返回内地拍戏。

2019年，沈威在北京患上肺炎及呼吸系统衰竭，古天乐知道他没有家人在身边，便请演艺人协会同事协助沈威返港治疗，之后沈威一直入住疗养院，直至上月初在广华医院病逝，终年74岁。

据港媒报道，沈威在2019年患病之前，与女儿断绝联系多年，父女俩几十年没有见面，需要出动多名圈中人为其“寻亲”，最终联系上沈樱谕。

原来，当时沈樱谕的母亲患上末期癌症，有生命危险，沈樱谕思考再三，还是飞到北京陪伴父亲，在女儿的鼓励下，沈威从昏迷中苏醒，并逐步康复。

沈威在北京治疗时，经济陷入困境，女儿也没有能力为其支付庞大的医药费，幸好有古天乐帮忙，将沈威带回香港治病。

沈威是上世纪80年代著名反派，他在1984年拍《省港旗兵》演阿泰，获得1985年的“金像奖男配”。

其后，他多演反派和奸角等反面角色，参演多部电影，包括：《尖东枭雄》《求爱反斗星》《魔翡翠》《省港风云》《至尊无上》《江湖最后一个大佬》及《奸人世家》等。

1986年上映的电影《义盖云天》，沈威饰演“蛇头”一角，向王祖贤饰演的少女施暴，令影迷留下深刻印象。

沈威一直有主角梦，他在1990年自编、自导、自演电影《江湖最后一个大佬》，找了当时还没有走红的周星驰演出，午马及吴孟达做配角，可惜电影票房一般。

1994年至1998年，沈威加入TVB开始转戏路，拍摄《壹号皇庭3》《笑傲江湖》《O记实录2》《刀马旦》《大闹广昌隆》等剧集。

他于2000年定居北京，在内地拍戏。

沈威在2019年返港后，一直在“榕光社”的帮助下养病，没再到北京工作，去年播出的网剧《布局》其实在2017年拍摄，这部作品成为沈威的遗作。