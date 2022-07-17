【小姐姐吓到眼睛睁大大！】韩国美女到新加坡旅游，Aunty劝她别穿太少『小心被Bangla人强X』！ 到国外旅游时，你会收到当地人民的“强奸警告”吗？一位到新加坡旅游的韩国网红就因为这样的言论，吓到当场瞪大眼睛！ 据《星洲日报》报导，一位韩国女主播Alice在2022年7月15日到新加坡旅游，并在网络平台Twitch分享旅游实况！ 当时她身穿性感的低胸蕾丝连衣裙，正在咖啡店边吃早餐边直播，突然有位Aunty走过来，告诉她不要这样打扮，说她露太多了！ Alice解释自己正在度假，所以想打扮得漂亮一点，而Aunty也态度亲切地建议她不要作贱自己的形象： “新加坡非常安全，但是你不想要被印度人强奸，还有孟加拉人。不要这样打扮，好吗？” Alice吓到睁大眼睛，但Aunty全程非常友善，而Alice也礼貌表示感谢建议。 这番言论让正在观看直播的网民非常惊讶，指责这位Aunty种族歧视，并叫Alice别理会她！ 你认为这位Aunty的举动到底是体贴还是种族歧视呢？ 难得出国旅游却遇到这种事，真的会吓到韩国小姐姐，还会导致她对国家的印象大打折扣啊~ 你还可以阅读：【⚠️Setapak女生们小心！】文良港惊现Ham Sap色狼，『看着巴士站的女生』在车内兴奋自X！（内有视频） 照片来源: Twitch 照片来源: Twitch 照片来源: 星洲日报 照片来源:... 睡觉小编 31 seconds ago 【又要Update了！】大马卫生部长呼吁『更新MySJ』，新增功能帮助民众监督健康！ 大马卫生部长凯里表示，MySejahtera App又双叒叕要Update了！ 据《中国报》报导，凯里呼吁大马国人更新MySejahtera，以使用新增的个人健康监督功能！ 新功能包括捐血记录、数码粉红书（母婴健康纪录），还能记录人们的身高、体重、血压、血糖等信息，只需在主页选择“健康记录”（Health Records），即可查看本身的健康信息！ 用户也可以在MySejahtera查看孩子的健康检查和疫苗接种记录，并显示其他疫苗记录，包括破伤风、B型肝炎、麻疹、麻腮风、日本脑炎等疫苗！ MySejahtera将成为卫生部的公共卫生平台，在私人诊所做体检或接种疫苗者，都可以通过MyVAS系统把资料上载到MySejahtera。 想要使用以上功能的朋友，记得赶快Update手机里的MySejahtera，一起监督自己和孩子的健康啦~ 你还可以阅读：【⚠️Setapak女生们小心！】文良港惊现Ham Sap色狼，『看着巴士站的女生』在车内兴奋自X！（内有视频） 照片来源: Twitter 照片来源: Twitter 照片来源: Twitter 睡觉小编 1 hour ago 你知道玩什么球类运动的人“最有脑“吗？近日一家运动杂志就给出了答案！ 据《中国报》报导，美国《Tennis》杂志发布了一项调查，科学家们针对10项球类运动员的智商进行抽样检查，从而列出最聪明的Top 10运动！ 10大球类运动智商排名 第10名 高尔夫球 第9名 手球 第8名 排球 第7名 篮球 第6名 钩球 第5名 足球 第4名 棒球 第3名 冰上钩球 第2名 乒乓 第1名... 睡觉小编 2 hours ago 变态色狼总是无处不在，近日有大马网民意外发现Setapak区出现变态，躲在车上打飞机！ 这名网友在小红书上Po文，分享了可怕的个人经历。 2022年7月15日9.30am左右，Po主和朋友正在PV 10公寓外的巴士站等学校巴士… 当时一辆旧款白色Iswara慢慢地往巴士站开过来，Po主们仔细一看，才发现车主一边看着排队的女生，一边在车内打飞机！ 而且车子不断环绕着巴士站，走了之后还会再绕回来，非常可怕！ Po主的朋友表示，昨日也看见这辆可疑的汽车停在巴士站附近，可见这个变态已经是个惯犯，Po主也呼吁女孩们一定要警惕这辆车，不要一个人单独在PV 10这里等车！ 有网友留言揭发，表示这辆车从2年前就出现在巴士站附近，不少女生也成为了受害者而不自知！ 这么可怕的变态色狼，希望能早日逮捕归案！其他居住在附近的女生们也要小心注意，看见这辆车子一定要避开，千万要照顾个人安全啊！ ***感谢小红书Po主授权分享*** 你还可以阅读：【这是真爱？！😳】老公太疼老婆『努力喂胖她』，体重狂飙178kg『肥到车子都爆胎』！ 照片来源: 小红书 照片来源: 小红书... 睡觉小编 2 hours ago 【这是真爱？！😳】老公太疼老婆『努力喂胖她』，体重狂飙178kg『肥到车子都爆胎』！ 你认为疼爱另一半最好的方式是什么？中国一位老公因为太疼爱老婆，结果把她喂成大胖子！ 据《中国报》报导，中国浙江一名31岁女子和老公结婚12年，老公对她非常好，什么都不让她做，想吃什么都买给她！ 结果结婚12年间，女子从原本的65kg体重狂飙到178kg！ 由于体重过胖，女子肥到压垮床板、坐爆车子轮胎、甚至无法顺利怀孕，目前已经流产2次！ 虽然老公仍然疼爱她，但女子也下定决心要减肥！ 到医院检查后，才发现女子患上二型糖尿病、高血压、脂肪肝、血脂异常等疾病，经过手术和运动后，她终于成功减到100kg左右~ 虽然能吃是福，但是吃出病来，那就很恐怖！希望女子能够成功减肥，和老公恩恩爱爱，完成早生贵子的梦想~ 你还可以阅读：外国网红讲新加坡椰浆饭『比大马的好吃』！网民傻眼：没有Sambal好意思讲是Nasi Lemak？😨（内有视频） 照片来源: 中国报 照片来源: Malaysiakini | 示意图 照片来源: 访问 | 示意图 睡觉小编 1 day ago 【3年来一起拼事业！】大马夫妻『Online卖鞋』卖出春天，26岁赚大钱驾豪车住豪宅！ 夫妻不仅要同甘，最重要的是能共苦，撑过了低谷，就能迎来高峰！ 据《mStar》报导，大马Kuala Selangor一对26岁的年轻夫妇，就凭自己努力，成功改变生活！ 3年前刚结婚时，两人的生活非常辛苦，家里只有Tilam、沙发、衣橱等基本设备，冰箱非常老旧，存款也很少！ 为了改善生活，当时23岁的丈夫Apeez非常努力工作，并开始了网卖事业，在网络上售卖鞋子！ 在两人努力经营下，网卖生意渐渐上了轨道，两人天天忙到凌晨3、4点，终于存下第一桶金！ Apeez最终成功存到钱，买下了一栋双层豪宅，实现了自己的梦想~ 不怕吃苦，就能享福。这对夫妻年纪轻轻就能有这样的成就，背后的努力付出绝对令人敬佩！ 你还可以阅读：【以为脱了就能红？】大马00后男生自拍全Luo视频，摆出妖娆姿势露鸟！（内附视频） 照片来源: mStar 照片来源: mStar 照片来源: mStar 照片来源: mStar 睡觉小编 1 day ago Sugar Baby，对大马人来说应该是很熟悉却又很遥远的人物。 根据知名“糖书“网站的数据显示，大马的Sugar Baby人数大约有30万人，当中有一半都是年龄介于20-23岁左右的大学生，资料还显示大马雪隆的“某所大学“是有最多Sugar Baby的。 所以我们决定到那看看是不是真的有此事！ #NOODOU敢敢问 #甜心宝贝 #sugarbaby NOODOU June 17, 2022 什么？原来开斋节不是马来人的新年？ 你知道马来同胞在几岁之前需要sunat吗？ 🇲🇾 印度人&华人挑战DIY马来人的ketupat！ 能不能一心二用回答关于穆斯林的问题？ 最后他们竟然做出来了。。。吗？ NOODOU May 31, 2022 现在的小孩为了“红”，可说是什么东西都敢做，完全不顾世俗的眼光～ 近日，一名00后男生就为了博人眼球，竟自拍露骨视频上传到面子书上，为此也在网上掀起了一番热议！ 从视频中可见这名男生全裸站在镜子前，摆了个妖娆站姿自拍，然而其下体只用一个Emoji遮住还大方比✌️，完全不会Paiseh～ 这名男生在视频最后还不忘自嘲，放出一句「我知道我XX很小」的话语，举动可谓是不伦不类。 此视频也引起了网友热议！ ▼00后在线表示不背这个锅！ ▼网友说太辣眼睛了！ ▼网友表示没想到男生也喜欢拍这种～ ▼网友说这个社会生病了！ ▼网友吐槽男子知道自己小，就不必讲出来让大家知道了！ 视频链接：https://t.me/follownoodou 视频链接：https://t.me/follownoodou 视频链接：https://t.me/follownoodou 想红的方式有很多种，偏偏选这种最Low的，还是乖乖读书吧，别在发网红梦了～ ... 沉默小编 2 days ago 【谁又把钱留在Pocket？！】大马人洗衣时最常见的搞笑情景，有时真的会被自己气到笑！ 虽然用洗衣机来洗衣是个既简单又方便的“家务”，但我们却经常因为自己的疏忽而闹出一些“笑话”！ 以下是6个我们洗衣时最常遇上的情景，有时真的会被自己气到爆笑！ 1. 衣服染色、缩水！ 买到劣质衣服是最头痛的事！洗了之后缩水也就算了，还要给我染色！ 它自己脱色还没关系，最可恶的是还“污染”了其他的衣服，一次痛失好几件衣服的心情谁人懂！ 2. 一只袜子不见掉 没有任何事情比那一只“凭空消失的袜子”更悬！ 每次洗晒袜子，总会发现又少了一只，而且到了很久很久以后也一直没找到！ 3. 衣服“雪花飘飘” 马来西亚明明就不会下雪，但我们却总是在洗好的衣服上看见这些莫名其妙的“雪花”！ 没错，又是前几天放在口袋内的Tissue忘了拿出来丢掉了！🤦🏻‍♀️ 4. 忘记按Start/放洗衣液 每次把衣服放进洗衣机洗之后，都会直接去忙其他的事。等到衣服洗好要去晾衣时，才发现自己竟然“大头虾”到忘了放洗衣液，甚至是忘记按开始！ 5. 洗衣机里找到钱... NOODOU 赞助内容 3 days ago 趣闻 【墨鱼遇到危险，就会喷嘢…🦑】2女子在服装店大打出手，一人没穿“内内”太用力直接喷💩！（内附影片） 英国两名女子日前在一家服饰店激烈肉搏、倒地缠斗！影片曝光后吸引了超过上百万人次浏览。 最让众网友们震惊的是，其中一名女子当时没穿内裤，还被对方打到喷💩！像不像墨鱼？遇到危险就会喷出液体。😆 根据Daily Mail报导，这起肉搏战是于7月9日发生在英国Birmingham一家服饰店“PRIMARK”。据悉，不清楚两人为何发生冲突，当地警方表示事后也没有接获报案。 PRIMARK发言人证实确有此事，但未说明详情，只说两名顾客起冲突，业者已经快速进行处理。 影片中的两名女子一人穿着裤装、一人穿着连身短裙。裤装女明显占据优势，将短裙女压制在地。短裙女也因而被百万网友发现当时没穿内裤，而且下体处有着大坨💩。 观看影片点【这里】❗❗❗ Yer~~~很Geli~ 💩💩💩 所以做莫不穿内裤？？？ 你还可以阅读：【笑“屎”了！🤣】男子入住KL酒店闹笑话！便便💩太大坨冲不走，找酒店人员帮忙自觉好丢脸！（内附影片） 照片来源: ETToday 照片来源: dailymail Marble小编 2 days ago 【追星追到娶回家！🤩】47岁男粉丝跟20岁女偶像结婚，还是女方先告白！（内附影片） 对于不少粉丝来说，偶像是一个遥不可及的人，更别说是跟偶像有任何亲近的机会。 没想到，日本一名男子竟然被比自己小27岁的偶像爱上，还跟对方结了婚！ 根据《日刊Spa》及《联合新闻网》报道，2020年，17岁的女偶像幸巴（Yuki Tomoe）认识了当年44岁的男粉丝小米（Mitsuo，现在的丈夫）。 据《新浪娱乐》报道，小米原本是该女偶像团员的粉丝，而幸巴则是一名“候补生”，但幸巴入团之后，小米被幸巴的第一次表演给吸引住了，马上成为了幸巴的忠实粉丝。 每次幸巴举办活动，小米一定都会到场支持。尽管小米居住在大分县，但几乎每个星期都会赶到大阪去看幸巴的表演（两地之间需要8小时车程，搭列车则需5小时路程），也不会错过幸巴的线上直播活动。 久而久之，幸巴也注意到了这位忠实粉丝，甚至当她没在活动上看到小米时，就会觉得内心空空的。 “感觉他和其他粉丝不一样。我可以向他倾诉那些别人无法开口的烦恼。 有次演唱会，他没来，我就感觉奇怪，毕竟他总是会到场的……于是我就在舞台上寻找他的身影。观众席里少了他，让我感觉空落落的。 也就是从那一刻起，我意识到，自己似乎喜欢上他了……” 于是，幸巴主动向小米告白了！ 作为粉丝的小米也没想过自己会有这一天： “毕竟我是粉丝，要是偶像说喜欢你，可能喜欢的只是身为粉丝的我。没想到，她说的是喜欢我这个人……于是我说，那我们开始交往吧！” 两人交往后，幸巴宣布从组合毕业。 由于当时幸巴才17岁，两者之间不仅年龄相差27岁，女方也还未成年，因此幸巴周边的亲友都表示不看好。男方身边的朋友、同事知情后，既羡慕，又担心小米被骗。 没想到的是，两人交往一周就见了幸巴的父母，而跟小米同龄的幸巴母亲当时问小米，是否有结婚的打算？ 由于两人才交往一星期，小米还没敢考虑结婚，结果幸巴的母亲竟然问：“诶？没有结婚的打算，那你们还恋爱交往？”，小米慌了，只好反问：“可以（跟她结婚）吗？” ... 低调小编 2 days ago