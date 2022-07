中信建投策略:新能源方向仍具较强的可持续性及确定性 财联社 2022-07-17 17:58 ·上海 0 17:57 【中信 建投 策略:新 能源 方向 仍具较强的 可持续性 及确定性】财联社7月17日电,中信建投策略提出,市场出现显著回升后近期又明确提出不宜轻言“全面牛”、“水牛”,市场将从修复期转入震荡。短期市场的核心逻辑在于宽松加码告一段落,但基本面依然面临一系列内外挑战。因此近期也持续强调市场后续不应以指数级别牛市或者水牛来看待,而是应β转α,整体上成长仍是主线,而当前市场微观结构的问题是 高景气 成长配置进一步集中,所以这个阶段投资者需要保持耐心,相对收益者可考虑均衡配置成长,绝对收益者可考虑中性仓位,等待外部催化下显著调整后结构上再加码高β高景气成长。当前市场对于基本面的共识是从景气看,高景气行业稀缺,新能源方向仍具较强的可持续性及确定性。景气有望向上依然是我们配置考虑的重要因素,包括风电、光伏、锂电等。

