大口径承插式给水涂塑钢管工期快

承插式涂塑钢管是我国给水事业进步的一个标志性产物，因其无污染的特性被广泛推广和使用。内外涂塑复合钢管为改性环氧树脂粉末内外涂敷管道;其以钢管为基管，采取喷砂化学双重前处理、预热、内外涂装固化、后处理等工艺制作而成的内外涂塑钢管，能输送-30℃-90℃的流体介质，经检验，符合生活饮用水，输水配水性能标准，内壁涂层的附着力强，具有优良的抗冲击性能和较强的抗阴极剥离性，由于管道内壁涂层表面光滑可防微生物的滋生和结垢，同时，输送阻力小。

承插连接涂塑钢管性能：

1）涂层耐温性好，可在－40℃~300℃的环境下长期使用，不会发生燃烧及软化现象；

2）强度高，常温下经过测试压力可达5.5Mpa；

3）流体阻力小，管道不结垢，提升输送效率；

4）耐酸、碱、盐的腐蚀，30-50年之内管路不会生锈；

5）连接方式多样，可用螺纹连接、法兰连接及沟槽连接件连接、双金属焊接连接，埋地管路可用焊接，利用涂塑焊接技术可以使涂塑钢管焊接起来。

6）承插连接涂塑钢管被广泛应用在建筑行业给排水系统、暖通循环水系统，石油、化工输送管，消防喷淋系统，天然气、煤气输送等领域。

内外涂塑钢管是在钢管内壁融溶一层厚度为0.5～1.0mm的聚乙烯（PE）树脂、乙烯－丙烯酸共聚物（EAA）、环氧（EP）粉末、无毒聚丙烯（PP）或无毒聚氯乙烯（PVC）等有机物而构成的钢塑复合型管材，它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点，还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点，设计寿命可达50年。