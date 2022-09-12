1、办公室装修环保有标准吗?现在，大家对 办公室设计 都比较关注，希望能从中获得更多的收益。

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办公室装修环保有标准，建立部发布了《修建工程室内环境污染控制规矩》，国度质量监视检验检疫总局发布了《室内装修装修资料有害物质限量》国度标准。

2、普通说的装修污染是什么意义?

普通指室内装修装修所用的资料宣布有害有的污染物，污染室内环境。这种来自装修本身的室内污染称为装修污染。假设装修污染物含量过高，而且长时间得不四处理睬构成人身体不适，影响安康。

3、用墙漆和壁纸哪个环保?

墙漆和壁纸哪一个更环保，很难混为一谈。若是从环保角度较真，那么不论单说墙漆仍是壁纸都有挺环保的品牌。比方纯纸壁纸或许纺布墙纸这类的环保壁纸，在施工过程中运用糯米、马铃薯等植物类红环保胶剂这样能够做到环保。迪家办公室装修工

程都是运用都芳、多乐士墙漆的在同类产品中也是十分环保的。

4、装修污染物首要有哪些?

修建、装修和家具资料运用情况,室内装修污染物首要有以下几类：甲醛;苯系物(苯、甲苯、二甲苯);总挥发性有机物(TVOC);游离甲苯二异氰酸酯(TDI);可溶性铅、镉汞、砷等重金属元素。

5、欧松板与国内刨花板的差别是啥?

1、原资料的差别:欧松板在出产中运用相对单一的速生新颖原木，而我国刨花板出产选用原料品种稠浊多样，原资料配比不固定。

2、用胶差别:欧松板选用异氰酸脂醛胶粘剂，不只绿色环保，而且是强度出色。国内刨花板出产上要运用服醛树脂作胶粘剂，不只甲醛含量高，而且强度低、耐候性差，产品功用难以合格。

6、常说的虚伪环保、概念环保是怎样回事?

虚伪环保和概念环保究其根柢，是市场竞争中所产生的一种不合理竞争的狡诈行为，是对顾客和企业本身诚信的不担任任的行为，应该遭到和业与顾客的对抗和言辞的呵斥。要做到真的装修环保，只需从比较根柢的资料下手，确保一切装修资料到达国度

规矩的环保目的(或更高的环保标准)，而且严峻按照环保施工标准施工，才是处置根柢途径。

7、室内装修污染物首要来源于哪些资料?

1)甲醛首要来源于人造资料，胶粘剂和涂料

2)苯系物首要来源于油漆稀料，防水涂料，乳胶漆等

3)含有(TVOC)总挥发性有机化合物首要来源于油漆，乳胶漆等

4)(TDI)甲苯二异氰酸脂首要来源于聚氨酯涂料

5)生金属污染资料首要来源于油漆、胶粘剂等

8、欧松板与细木工板(大芯板)的差别是啥?

细木工板由两片单板胶压拼接而成。其加工精度低，经常呈现空泛难题，存在易形变、有接头、遍地受力不平均等难题。欧松板是一种定向规划板材，表层刨片呈纵向摆放，芯层刨片呈横向摆放，具有极高的强度和稳定性。

9、虚伪环保、概念环保有什么区别吗?

虚伪环保，在鼓吹中运用各种方法证明本人运用环保资料，但理论工程中并不运用环保资料或运用很少的环保资料，更有甚者，运用的是假环保资料。概念环保，一种市场炒作行为，在各种环境中经过暗示、文字游戏等方法，使人误解为环保装修，理论

工程中没有运用环保资料，更谈不上环保装修。

10、运用刚合格后的装修资料修饰平安吗?

人们普通以为悉数运用检测合格的装修资料就等于合格了、合格了，其不然。刚刚合格的装修资料，假设在某一单位面积内，上述含有家装污染物的装修资料运用量过多，同样会构成污染物超标，所以，只需运用更高标准的环保装修资料，才气防止室内污染物的累加超标。

11、欧松板和乳胶漆等都是高端的环保产品。

首要关于国产品牌我们十分严峻的准入准绳，若是环保不合格进入不了我们的收买系统其次在欧美的修建工程和我国的修建下程质量是不一样的，他们运用的腻子和我们所运用的腻子是两种不一样的产品。他们运用的腻子首要用来填孔，而我们首要用来找平，产品不能用来通用，所以我们只能选择国内比较尖端的该类产品。究竟腻子、地宝、墙宝等这些资料在对环保的影响微乎其微的不会对全体办公室装修环保发作影响

12、环保检测中的送检、抽检是什么意义?

装修资料的环保检测有两种方法：送检和抽检。送检产品由消费厂家将样品送至检测局部检测。抽检产品由检测局部从被检测货品中随机抽取检测，抽检陈述具很强的代表性和真性。而普通厂家供应的检测陈述都是送检陈述，进口装修资料由于不能在

国内特别加工，所以其送检的样品也都是随机抽取的，相当于抽检，所以其检测陈述对此产品而言，具有很强的代表性和真性。

13、怎样确保办公室装修环保?

1)环保装修资料是根柢。由于室内空气中的有害物质首要从装修材猜中释放出来，因此没有资料的环保，也就没有装修后的空气质量环保。

2)环保规划练习是关键。有了环保装修装修资料,不一定有环保的空气质量,由于有害物质的释放具有叠加效应。经过对规划师的练习,使规划师把握空气质量预点评理论,变环保装修过后控制为事前控制。

3)环保施工至关重要。有了科学合理的环保规划和环保资料，还必需有环保施工。由于施工的不标准和不标准对装修后的空气质量有至关重要的影响，如对木制品内外面不做封漆处置，外沿不做收口处置，施工中不坚持通风换气等，都可招致或加重空气

污染。因此对工程总监、施工队出息行练习，认真落《装修装修工程施工标准》是环保装修的另一个重要确保。

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