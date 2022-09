今年的 NEARCON,即 NEAR 生态系统会议,将于 11 月 14 日至 2,000 日在葡萄牙里斯本举行。 去年旗舰活动的成功迫使我今年参加并亲眼目睹了一切。 我在这里,被 3 多位探索区块链和 WebXNUMX 的聪明才智所包围,并记下鼓舞人心的时刻与您分享。 NEARCON 不仅仅是关于 Web3 的讲座和研讨会。 除了讨论金融、NFT、治理、可持续性、游戏、开发者工具的未来——所有这些都是我们正在共同构建的 Web3 未来的关键要素——会议还提供了一个与快速增长的网络建立联系的绝佳机会 近 社区和生态系统,这是领先的智能合约区块链平台。 NEARCON 展示了 700 多个基于 NEAR 的项目——想象一下! 您是否正在寻找快速新闻,热门提示和市场分析? 立即注册Invezz时事通讯。 本次活动的另一亮点是黑客马拉松,邀请300+黑客齐心协力,共创多链开放网络未来。 建立在 近,黑客团队将创建一个专注于 DeFi 应用程序、绿色技术和环境的区块链解决方案、去中心化 NEAR 协议、Web3 就业市场解决方案、从 Web2 到 Web 的过渡以及基于 NFT 的实用程序的 MVP。 评审团由首席执行官组成 NEAR基金会 Marieke Flament,NEAR 协议联合创始人 Illia Polosukhin,CTO 罗克托 Vasilisa Versus,兼首席执行官 Kikimora 实验室 塔拉斯·多夫加尔。 开幕日体验包括获取一张会议通行证和一个带有水瓶、T 恤和记事本的礼品袋,所有这些都带有 NEARCON 2022 品牌,聆听美妙的 Jazz DAO DJ,并欣赏 Choro da Musa,一个表演流行音乐的乐团巴西音乐风格。 顺便说一句,表演是由 DAO Records 在专用的元节空间中流式传输的。 我没有看到人们从一个展位到另一个展位徘徊的无聊的 IT 会议。 取而代之的是,安排了各种活动,以便与会者可以放松、玩乐和交流。 他们介绍了自己,将您添加到 Telegram,并与您自拍以记住您。 甚至有些人将二维码放在他们的手机屏保上,链接到他们的 LinkedIn 和 Facebook 帐户。 尽管我只参加了部分聚会,但我有几十个新的 Telegram 聊天。 在会议现场,有一辆啤酒卡车以 NEAR 代币出售啤酒。 对于与会者来说,看到一个真实的加密货币用例是非常令人兴奋的。 看到附近的旋转木马和摩天轮也很有趣——还有杂耍者、高跷步行者和 SWEAT 安排的蹦床(一种你通过运动铸造的加密货币)。 气氛充满乐趣和欢乐,让人想起童年。 Taras Dovgal,Kikimora Labs & 联合创始人 NearPay 当我找他评论活动时,Roketo 的首席执行官和首席执行官分享了他的印象: “NEARCON 会议是一场激动人心的活动。 自去年的会议以来,NEAR 生态系统已经增长了 10 倍。 项目数量、项目规模、项目规模均有所增加。 所有这些都让我对 NEAR 的未来更加乐观。” “我们被 NEARCON 指引了方向。 这是一个非常巧妙的活动,将我们来自哈萨克斯坦、格鲁吉亚、波兰、巴厘岛和葡萄牙的远程团队聚集在一起。 我们倍感兴奋,因为我们中的一些人从未线下见过面,” 瓦西里萨对战Roketo 首席技术官,呼应了 Taras 对此次会议的积极印象。 当我期待第二天与 NEAR 基金会的演讲者在一起时,我的兴奋与日俱增, 参考财务, 有序网络, INC4, 彭岩金融, 斯塔德实验室及 极光实验室等,讨论诸如构建超越炒作、NEAR DeFi 生态系统等主题。 看到这些创意力量团结起来并为 Web3 的未来形成富有成效的协同作用,真是令人激动。 eToro的 10/10 68%的差价合约零售账户亏损 来源:https://invezz.com/news/2022/09/12/daily-highlights-impressions-of-nearcon-2022-day-zero/