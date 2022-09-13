igus易格斯推出一种新的线性滑块drylin W系列的T20，其尺寸与大多数带有循环滚珠系统的传统滑块相同。这可以实现快速的1:1更换-无需任何结构调整。drylin W线性滑轨完全免上油、延长使用寿命、减少保养工作和减轻重量。

无论是橱柜的推拉门、健身器材的座椅调节还是饮料机的瓶子移动，越来越多的设计师告别传统的循环滚珠系统，选择igus易格斯的drylin W线性滑轨系列。这是明显的范式转变。因为滑块不滚动，而是在导轨和由高效能工程塑胶制成的耐磨片上非常安静地滑动。igus的drylin线性技术产品经理Michael Hornung表示，耐用、免保养、免上油、卫生和重量轻：drylin W线性滑轨具有明显的优势，以至于越来越多的客户对他们的机器进行复杂的技术更改以实现转换。希望将来能够减轻设计师的工作。因此推出新型线性滑块T20。坚固且无腐蚀的铝制滑块，带有由iglidur J200制成的耐磨片，在硬质阳极氧化铝滑轨上具有极长的使用寿命。

从外形上来看，线性滑块T20与带有滚动滑轨的传统滑块相似。滑块的尺寸与市场上大多数循环滚珠系统的尺寸相同，具有相同的系统高度和连接尺寸。这样便可以快速地进行1:1更换，从而方便地从滚动导向装置更换为滑动导向装置-无需更改任何设计。到目前为止，只有在drylin T线性滑轨系统上才能以相同尺寸的线性滑块进行快速更换。但在这种情况下，客户受限于 T 型导轨。使用新型线性滑块T20，可以更轻松地从循环滚珠系统飞跃到免上油和免保养的线性技术。

drylin W线性滑轨系列具有高度的灵活性。这便于客户在不同的轨道之间进行选择。最受欢迎的产品之一是drylin W标准导轨WS-10-40。这是一种坚固的硬质阳极氧化和无腐蚀铝制线性滑轨，特点是扁平结构和抗扭双轴几何形状。igus在测试实验室中证明了它的可靠性。T20系列线性滑块在1,000毫米长的导轨上来回移动，24小时运行-负载为250N，加速度为10m/s2。该系统在乾式运行中达到了2,500公里的运行效能。这相当于慕尼黑到开罗之间的距离。负载2公斤慢速运行，行程距离可达18,000公里。

除了耐用性之外，改用带有由高效能工程塑胶制成的耐磨片的线性导轨还具有更多优势。与滚动系统不同，耐磨片不需要上油。复合的固体润滑剂确保乾式运行。优点是显而易见的：省去润滑剂可以节省保养工作的时间和成本，同时对生命周期评估产生正面影响。可持续性：线性滑块具有长使用寿命，可轻松、快速更换耐磨片。保养工作量也很低，因为耐磨片会将污垢推离滑轨。另一方面，在滚动系统中，污垢与润滑油容易影响平稳运行并增加污染风险。Michael Hornung表ˋ是，drylin耐磨片让应用发挥最大潜力。除了铝制版本，还开发了不锈钢制成的线性滑块。结合由VA不锈钢制成的双导轨和符合FDA和欧盟标准的iglidur A160耐磨片，可在食品、医疗和制药产业中实现卫生和高清洁要求。