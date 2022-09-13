东方雨虹(002271):公司控股股东进行股票质押式回购交易 时间：2022年09月13日 16:45:26 中财网 原标题: 东方雨虹 :关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码：002271 证券简称： 东方雨虹 公告编号：2022-122 北京 东方雨虹 防水技术股份有限公司

关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京 东方雨虹 防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

一、股东部分股份质押基本情况

股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押到期日 质权人 质押 用途 李卫国 是 1,450,000 0.25% 0.06% 是 （高 管锁 定 股） 是 2022年9 月9日 2022年10 月27日 中信证券 股份有限 公司 补充 质押 900,000 0.16% 0.04% 2022年9 月9日 2023年7 月27日 合计 - 2,350,000 0.41% 0.09% - - - - - - 注：上表中相关比例数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日，李卫国先生及其一致行动人李兴国先生所持质押股份情况如下：

股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 李卫国 569,952,837 22.62% 248,042, 114 250,392, 114 43.93% 9.94% 250,392, 114 100.00% 177,072, 514 55.41% 李兴国 10,909,355 0.43% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 合 计 580,862,192 23.05% 248,042, 114 250,392, 114 43.11% 9.94% 250,392, 114 100.00% 177,072, 514 53.58% 注：上表中李卫国先生已质押股份限售和冻结、标记数量250,392,114股及未质押股份限售和冻结数量177,072,514股均系其高管锁定股。

如上表所示，李卫国先生持有本公司股份569,952,837股，占公司总股本的22.62%，其累计质押所持公司股份为 250,392,114股，占公司总股本的 9.94%，占其所持公司股份的 43.93%。李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份 580,862,192股，占公司总股本的 23.05%，完成本次部分股份质押后，累计质押所持公司股份为250,392,114股，占公司总股本的9.94%，占其所持公司股份的43.11%。

三、其他说明

1、李卫国先生及其一致行动人李兴国先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

2、李卫国先生质押股份风险可控，不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行信息披露。

3、李卫国先生股份质押事项未对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性的影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。

四、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

北京 东方雨虹 防水技术股份有限公司董事会

2022年9月14日

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