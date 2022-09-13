中建环能(300425):参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日 时间：2022年09月13日 16:21:58 中财网 原标题: 中建环能 :关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步加强与投资者的互动交流工作， 中建环能 科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022年 9月 16日（星期五）15：00-17：00参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司等联合举办的“2022年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。

公司总裁佟庆远先生，财务总监兼副总裁杨巍先生，董事会秘书兼副总裁王哲晓先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2022年上半年业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

中建环能 科技股份有限公司董事会

2022年 9月 13日

中财网